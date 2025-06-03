Лидеры – ПИЯФ и «Гамбит»
В спорткомплексе «Арена» в Гатчине 25 мая прошел третий этап XVII Спартакиады трудовых коллективов Гатчинского муниципального округа. Он был посвящен 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. На этом этапе проходили соревнования по бадминтону.
В первом дивизионе первое место завоевала команда НИЦ «Курчатовский институт» – ПИЯФ. Второе место – у команды комитета образования Гатчинского округа «Спортико». Третье место заняла команда «ОДК-Сервис».
Стоит отметить волю к победе команды НИЦ «Курчатовский институт» – ПИЯФ: в напряженной финальной игре против команды «Спортико», в составе которой выступали три мастера спорта, команды ученых проявила настоящее мастерство и завоевали первое место! Состав команды-победителя: Игорь Мирошниченко, Владимир Новожилов, Юрий Нечипоренко, Татьяна Ермакова, Наталья Ласакова и Наталья Грошева.
Во втором дивизионе первое место – у команды «Гамбит». Второе место заняла команда воинской части 41480 «Звезда». Третье место завоевала команда МФЦ «Гатчинский».
Фото организаторов