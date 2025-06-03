Сбербанк спас накопления 90-летней клиентки

28 мая в УМВД России по Гатчинскому району обратилась 90-летняя жительница Гатчины, которой два дня названивали мошенники с 18 разных мобильных номеров, начинающихся на 914-, 989-, 985-, 910- и т.д., представлялись сотрудникам всевозможных государственных служб. Под разными предлогами они убеждали пойти в отделение банка на Соборной, 30, снять все имеющиеся денежные средства и перевести на продиктованные номера счетов.

Пенсионерка уже пришла в банк, однако злоумышленники не смогли довести свой преступный умысел до конца, поскольку их действия были пресечены банковскими служащими. Сбережения пенсионерки были спасены. По факту покушения на мошенничество в значительном размере возбуждено уголовное дело.