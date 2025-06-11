Победы юных футболисток «Ники»
Последние две недели пополнили копилку наград воспитанниц отделения футбола Центра подготовки спортсменов «Ника» Гатчинского округа.
29 мая команда девочек 2014–2015 г.р. ЦПС «Ника» стала участницей Первенства Ленинградской области по футболу «Кожаный мяч – лига юных талантов», которое проходило во Всеволожском районе.
- Итоговое высокое второе мес-
то для первого выступления девочек в таком масштабном соревнование – это успех! – уверен тренер команды А.А. Федоров.
В номинации «Лучший игрок турнира» судьи отметили игру Алены Михедовой.
2 июня на Первенстве региона в борьбу вступила команда девочек 2012 г.р. Девочки отлично отыграли все матчи: завоевали первое место и путевку на финал России, куда отправятся в августе. И еще два трофея: лучшим бомбардиром турнира признана Алена Трофимова, лучшим игроком – Арина Суботина.
В День защиты детей в Гатчине прошло Первенство Гатчинского округа. И снова ЦПС «Ника» с медалями! Девочки «Ника-2013» завоевали второе место, лучшим вратарем признана Ирина Алексеева. Еще одно серебро завоевала команда девочек «Ника-2011», лучшим вратарем стала Варвара Матвеева.
Поздравляем спортсменок и тренера А.А. Федорова с успешными выступлениями и желаем дальнейших успехов!