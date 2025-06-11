Победы юных футболисток «Ники»

29 мая команда девочек 2014–2015 г.р. ЦПС «Ника» стала участницей Первенства Ленинградской области по футболу «Кожаный мяч – лига юных талантов», которое проходило во Всеволожском районе.

- Итоговое высокое второе мес-

то для первого выступления девочек в таком масштабном соревнование – это успех! – уверен тренер команды А.А. Федоров.

В номинации «Лучший игрок турнира» судьи отметили игру Алены Михедовой.

2 июня на Первенстве региона в борьбу вступила команда девочек 2012 г.р. Девочки отлично отыграли все матчи: завоевали первое место и путевку на финал России, куда отправятся в августе. И еще два трофея: лучшим бомбардиром турнира признана Алена Трофимова, лучшим игроком – Арина Суботина.

В День защиты детей в Гатчине прошло Первенство Гатчинского округа. И снова ЦПС «Ника» с медалями! Девочки «Ника-2013» завоевали второе место, лучшим вратарем признана Ирина Алексеева. Еще одно серебро завоевала команда девочек «Ника-2011», лучшим вратарем стала Варвара Матвеева.

Поздравляем спортсменок и тренера А.А. Федорова с успешными выступлениями и желаем дальнейших успехов!