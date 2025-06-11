"Спортивное лето" собрало юных спортсменов Ленобласти

Открыл соревнования Сергей Помулев, председатель совета Ленинградского областного регионального отделения Общероссийской общественной Физкультурно-спортивной организации «ВСЕРОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ШКОЛЬНОГО СПОРТА». Он рассказал про IX Всемирные Игры юных соотечественников и ШОС, которые прошли в Выборге на прошлой неделе и пожелал всем участникам удачи и хорошего настроения.



Соревнования по баскетболу 3*3, волейболу, воркауту, пляжному волейболу, городкам, дартс, мини-футболу проходили в рамках федерального марафона «Сила России» партии «Единая Россия».



Всероссийский спортивный марафон «Сила России» проводится с целью популяризации здорового образа жизни и физической активности, информирования населения о проведении спортивных и физкультурных мероприятий на территории Российской Федерации.



Владислав Ткаченко, руководитель Регионального штаба Ленинградского областного регионального отделения Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России», директор Лиги корпоративного спорта Ленинградской области, рассказал про партийный проект «Детский спорт», в рамках которого проходило мероприятие. Также ребят поприветствовала главный судья соревнований, Елена Шиповалова. Она поздравила всех участников с окончанием учебного года, началом летних каникул и пожелала всем удачи!



Более 250 школьников и студентов соревновались в командных встречах, получили заряд энергии, отличное настроение от прекрасной погоды и опыт спортивной борьбы!



Победителями и призёрами соревнований стали:

Воркаут школьники:

1 место - команда Кировского района, «Кировская гимназия».

2 место - команда Сланцевского района.

3 место - команда Сосновоборского городского округа, МБОУ «СОШ 9 им. В.И. Некрасова».



Воркаут студенты:

1 место - Приозерский политехнический колледж.

2 место - Кировский политический техникум.

3 место - Тосненский политехнический техникум.



Волейбол (смешанные) студенты:

1 место - команда Гатчинского муниципального округа.

2 место - команда «СПК», Сосновоборский политехнический колледж, Сосновоборский городской округ.

3 место - Кировский политический техникум.



Пляжный волейбол (смешанные) школьники:

1 место - команда Гатчинского муниципального округа.

2 место - команда Сланцевского района.

3 место - команда Сосновоборского городского округа, школа №9 им. В.И. Некрасова.



Баскетбол 3*3 юноши, школьники:

1 место - «Кириши», Киришский район.

2 место – школа №9 им. В.И.Некрасова, Сосновоборский городской округ.

3 место - команда Кингисеппского района.



Баскетбол 3*3 девушки, школьники:

1 место - «Аэродром», Гатчинского муниципального округа.

2 место - «Гатчина», Гатчинский МО.

3 место - БК «Ястреб», школа №5 Тихвинского района.



Городки школьники:

1 место - школа №5 г. Всеволожска, Всеволожский район.

2 место - команда Гатчинского муниципального округа.

3 место - «Кировская гимназия», команда Кировского района.



Городки студенты:

1 место - команда «СПК», Сосновоборский политехнический колледж, Сосновоборский городской округ.

2 место - Приозерский политехнический колледж. Приозерский район.

3 место - Тосненский политехнический техникум, Тосненский район.



Дартс, школьники:

1 место - «Кировская гимназия», команда Кировского района.

2 место - Гатчинская школа №7, Гатчинский муниципальный округ.

3 место - школа №5 г. Всеволожск, Всеволожский район.



Дартс, студенты:

1 место - Гатчинский педагогический колледж им. Ушинского, Гатчинский муниципальный округ.

2 место - команда «СПК», Сосновоборский политехнический колледж, Сосновоборский городской округ.

3 место - Киришский политехнический колледж, Киришский район.



Мини-футбол, студенты:

1 место - Гатчинский педагогический колледж им. Ушинского, Гатчинский муниципальный округ.

2 место - ГАПОУ ЛО «Киришский политехнический колледж», Киришский район.

3 место - команда «СПК», ГАПОУ ЛО «Сосновоборский политехнический колледж», Сосновоборский городской округ.

Фестиваль проходил совместно с ГБУ ЛО «ЦЕНТР «Молодежный». В рамках укрепления сотрудничества между Комитетом по спорту Ленинградской области и Национальным государственным Университетом им. П. Ф. Лесгафта были привлечены студенты в качестве волонтёров и судей. Выражаем благодарность за помощь в судействе и в проведении мероприятия.

Фото организаторов