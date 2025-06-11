В Гатчинской больнице появилось искусственное сердце

- Бывают такие ситуации, особенно при инфарктах миокарда, когда вследствие потери части сердца – отмирания в результате тромбоза сердечной артерии – происходит снижение сердечного выброса, и кровотока для снабжения органов перестает хватать. Т.е. сердце не справляется с обеспечением организма адекватным объемом крови, и человек впадает в так называемый кардиогенный шок.

Чтобы помочь сердцу справиться с такой ситуацией, обычно используются лекарственные препараты, но, к сожалению, спасти человека удается не всегда, так как из-за падения сердечного выброса органы и ткани остаются обескровленными.

- И чем тут можно помочь?

- Сейчас у нас появился прибор, который работает как второе сердце. Специальное устройство вводится в самый большой сосуд организма – в артерию, устанавливается недалеко от сердца и работает таким образом, что кровотока всем органам и тканям начинает хватать.

- Как это происходит?

- Внутри аорты раздувается баллон, который подключается к аппарату и пульсирует вместе с сердцем. Раздувание баллона синхронно с работой сердца обеспечивается за счет подачи гелия. Таким образом кровоток увеличивается, и человек получает возможность пережить явление кардиогенного шока.

- А как этот баллон попадает в аорту?

- Через бедро. В бедре делается прокол, и через бедренную артерию по сосудам баллон заводится в аорту, устанавливается около сердца и начинает синхронно с ним обеспечивать кровоснабжение организма. Как будто у человека появилось второе сердце, которое помогает пережить острую критическую ситуацию, когда у человека происходит острое повреждение или смерть сердечной мышцы, например, при инфаркте миокарда.

- И сколько времени работает это «запасное» сердце? До какого момента?

- Главное в этой ситуации – пережить острую сердечно-сосудистую катастрофу, чтобы пациент не умер от кардиогенного шока – резкого снижения сердечного выброса и обеднения кровотока. Прибор помогает дожить до того момента, когда оставшаяся часть сердца возьмет на себя функцию утраченной. Обычно этот период занимает от нескольких дней до недели.

- Олег Игоревич, насколько эти приборы распространены в мировой и российской кардиологической практике?

- В клиниках по всему миру такие баллоны используются очень часто, данными приборами укомплектованы все современные кардиологические центры в России. И у нас теперь появилась уникальная возможность спасать пациентов, которые раньше, к сожалению, часто погибали – они не доживали до того момента, когда произойдет компенсация сердечной деятельности за счет оставшейся части сердца.

- Вы уже опробовали действие этого уникального прибора на практике?

- Да, у нас уже есть пример, когда благодаря успешному применению баллона пациент с обширным инфарктом миокарда остался жив. Это очень большой прорыв в кардиологии, и теперь, к счастью, такой прибор есть на вооружении гатчинской больницы (спасибо комитету здравоохранения Ленинградской области и лично председателю комздрава Александру Жаркову!), и мы можем выхаживать тяжелых пациентов. Искусственное сердце спасает жизни!