Ростислав Павлов: «Мы меняем парадигму»

- Работая полтора года в Гатчине, я боюсь делать какие-то прогнозы по скорости внедрения, согласования и, скажем так, улучшений, которые мы можем привнести. Жители нас пока не похвалили, и на это, видимо, есть свои причины. В коллективе, безусловно, многие довольны динамикой, улучшением ситуации с финансовой точки зрения, материально-техническим обеспечением и в целом тем эмоциональным климатом, который у нас сложился.

- Какие результаты вы бы отметили?

- За прошлый год в системе Гатчинской КМБ добавилось 50 врачей, включая узких специалистов, и 147 медсестер.

Мы запустили новые направления в хирургии, начали ставить однокамерные и двухкамерные кардиостимуляторы, которые вообще никогда не ставили. Наши сосудистые хирурги стали оперировать сонные артерии, которые раньше тоже не оперировались. Большую часть операций в брюшной полости мы теперь делаем малоинвазивными методами: лапароскопические аппендэктомии и холецистэктомии (удаление аппендицита и желчного пузыря), операции по поводу грыж. Это касается и детей. Если раньше аппендициты у детей экстренно оперировали классическим способом – разрезами сантиметров по десять, то сейчас – лапароскопически: три маленьких шовчика и на вторые сутки ребенок уходит домой здоровый и счастливый, а это самое главное.

И, надо заметить, жители стали нам доверять и вовремя делать плановые операции в так называемый «холодный» период. По статистике, за полтора года количество пациентов, попадающих в стационар по скорой с ущемлением грыжи и прочими экстренными случаями, стало в разы меньше.

Амбулаторно-поликлиническое направление требует особого внимания. Есть четкий план по амбулаториям и сельским фельд-шерско-акушерским пунктам. В этом году мы открываем два новых ФАПа – в Куровицах и в Дивенской. Надеемся открыть и в Меньково. Готовится проектно-сметная документация на ремонт Таицкой амбулатории, запланировано строительство амбулатории в Войсковицах.

- Как идет работа по подбору кадров? К узким специалистам по-прежнему очереди…

- Мы многое сделали, чтобы уменьшить списки пациентов в листах ожидания в поликлиниках, разгрузили огромную очередь к неврологу, к терапевтам, к хирургам, к травматологам. Периодически проводим аккордные приемы: собираем в один день в поликлинике больше десятка узких специалистов, которые успевают принять не одну сотню пациентов. К офтальмологам пока не удается быстро сократить время ожидания, потому что их просто физически нет, этих офтальмологов: мы их растим только.

- Каким образом?

- Так или иначе, мы всё равно привлечем, воспитаем и вырастим себе кадры. В Гатчине успешно стартанул первый в Ленобласти медицинский класс, и сейчас 16 выпускников десятого класса придут к нам работать на лето младшими медсестрами и медбратьями. Ребята получили свое первое государственное свидетельство и первую профессию. Есть уже запрос из других гатчинских школ на открытие медицинских классов, и мы будем развивать это направление.

Также в этом году мы ждем целевиков. Полтора года назад я приходил в медицинский колледж и просил поднять руки тех, кто придет работать в Гатчинскую КМБ. В ответ – тишина. А сейчас к нам на скорую идут на практику 17 фельдшеров, и десять из них останутся работать по целевому направлению. Возможно, и остальных уговорим.

- А врачи?

- Мы провели большую работу, и в сентябре получили огромный запрос на целевое обучение: студенты-целевики перезаключили договоры, чтобы прийти работать в Гатчину. Да, они были направлены в другое место, но теперь хотят работать именно у нас.

- По каким специальностям, в какие подразделения?

- Изначально все выпускники приходят терапевтами, врачами общей практики, и мы таким образом укомплектуем первичное звено. Плюс придут целевики пос-

ле ординатуры – будут работать в амбулаторно-поликлинической службе, в стационаре, в приемном покое.

- В поликлиниках самый большой некомплект?

- Я бы не сказал. Например, Коммунарская поликлиника укомплектована почти на 100%, «Аэродром» неплохо укомплектован узкими специалистами, но там не хватает терапевтов. В «семиэтажке» немного не хватает терапевтов и, опять же, офтальмологов. Но узких специальностей всегда будет не хватать, потому что жители начали ходить в поликлиники. Мы анализируем статистику, которая свидетельствует о том, что число пациентов растет. Например, в стационаре пролеченных больных в 2023 году было 11 тысяч, а в 2024-м –

28 тысяч. Количество выполненных операций возросло с 7 тысяч до 11 тысяч. И так по всем подразделениям КМБ.

- Как вы думаете, с чем связан такой количественный рост? Народонаселения за год много не прибавилось…

- Во-первых, мы достигаем показателей диспансеризации, которая выявляет многие заболевания на ранней стадии. Возможно, играет роль и повышение уровня технологической оснащенности больницы, не говоря уже о специалистах, – люди стали нам больше доверять. При поддержке комитета здравоохранения Ленинградской области и лично председателя комздрава Александра Жаркова мы получаем много нового оборудования. В целом я считаю, достаточно эффективно всё идет. Плюс мы предоставляем пациентам возможность повышенного комфорта – в стационаре стали появляться платные одноместные палаты. Обычные палаты мы тоже постепенно приводим в порядок, ремонтируем.

- Какое оборудование появилось в больнице?

- Мы получили пять эндоскопических установок и 36 «хвостов» для проведения колоноскопии и гастроскопии (раньше их было два-три в наличии). Так что сейчас эндоскопия представлена полным парком современной аппаратуры для гастро- и колоноскопии.

У нас появилось два новых аппарата УЗИ – в стационаре в Гатчине и в Вырице, новый офтальмологический стол, операционные столы, три наркозных дыхательных аппарата в операционную. Новый компьютерный томограф сейчас появится в приемном отделении: заканчиваем подготовку помещений и приступаем к монтажу КТ. Кроме того, старый томограф тоже заработает после ремонта: будет два томографа на базе больницы и один в поликлинике на Аэродроме. В этом году в больнице заработает второй ангиограф, и это позволит в два раза интенсивней работать с точки зрения оказания помощи пациентам с кардиологической и неврологической патологией.

Также мы получили оборудование для безопасных операций на щитовидной железе – это специальный нейромонитор, который дает возможность контролировать блуждающий нерв и таким образом сохранять человеку голос. То есть в нас верят и насыщают оборудованием. Это очень важно.

- Насколько хорошо оснащена лаборатория? Говорят, не все анализы одинаково точны. Можно ли доверять результатам Гатчинской КМБ?

- У нас полностью обновился парк лабораторного оборудования – и для анализов крови, и для анализов мочи. Таким образом, сильно выросло и качество, и скорость. И – да, нашим анализам доверять можно, потому что у нас суперсовременное оборудование и хорошие реактивы.

- К офтальмологам Гатчинской КМБ очень длинный лист ожидания. У нас так мало офтальмологов или так много больных?

- Так много желающих попасть именно к нашим специалистам. В офтальмологическое отделение к нам едут не только со всей Ленинградской области, но и со всей России. У наших офтальмологов – золотые руки и современное оборудование (сейчас еще придет лазер), они оперируют в четыре смены. В 2023 году была тысяча операций, в 2024 – 1700, в этом году, я думаю, будет еще больше.

Кстати, очень популярны и наши стоматологи – и детские, и взрослые. Мы рассчитываем, что будет, наконец, реализован проект отдельной детской стоматологии в помещении на ул. 7 Армии, которое Гатчинской КМБ давно выделено. Сейчас мы готовим проектно-сметную документацию на ремонтные работы, плюс необходимо будет поставить новое оборудование.

- А насколько удалось продвинуться по части ремонта в стационаре? Мы помним, что губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко во время посещения Гатчинской КМБ однозначно заявил о необходимости реновации и выделении соответствующих сумм…

- Да, тем более что в следующем году у гатчинского здравоохранения – юбилей, 230 лет, а в 2027-м в Гатчине будет отмечаться столетие Ленинградской области. Мы очень надеемся, что нас поддержат финансированием, и мы приведем в порядок фасадную группу и улучшим материально-техническое обеспечение больницы.

«Болевая точка» – это приемный покой в хирургическом корпусе, где мы пока ремонтируем только помещение под компьютерный томограф. И сейчас вышел проект по созданию приемных покоев федерального масштаба. Нам нужно стационарное отделение скорой медицинской помощи, чтобы пациенты не ходили в два «приемника», а могли бы получить любую медпомощь в одном месте. Очень надеюсь, что Гатчина войдет в этот федеральный проект. Мы для этого прикладываем все силы.

В этом году нам выделили средства на ремонт одной из операционных, и таким образом мы запустим Центр спасения конечностей. Это одно из важных направлений, чтобы пациенты с сахарным диабетом, с хроническим атеросклерозом могли избежать ампутаций. Потому что сейчас нет связки между сосудистым и интервенционным хирургом. Однако ситуация меняется, и к концу года, я надеюсь, у нас получится открыть еще одну операционную. Таким образом мы сможем создать полный замкнутый цикл для пациентов, страдающих атеросклерозом, и будем выполнять операции не только эндоваскулярно, но и с использованием открытых технологий. Сосудистые хирурги у нас есть, и получится классный операционный блок, в который будут входить два ангиографа и одна операционная для открытых вмешательств с потенциалом для кардиохирургических операций – в перспективе.

Наши сосудистые хирурги вообще далеко продвинулись. Например, в части стентирования мы почти в два раза выросли за год: в 2023-м было порядка 650 стентирований артерий, в 2024-м – больше тысячи. То же самое по количеству тромбоэкстракций: если раньше в год выполнялось 20–30 тромбоэкстракций, то в прошлом году выполнено было почти 130. Кратный рост произошел благодаря оснащению и команде специалистов. Немаловажную роль играет и снабжение расходными материалами, например, стенты подбираются индивидуально, и бывает так, что пациенту нужен не один стент, а два и даже три. И мы имеем эту возможность – ставить стенты пациентам с мультипоражением. А цена вопроса зачастую – жизнь.

- И всё-таки возможности районной больницы небезграничны…

- Мы активно сотрудничаем с федеральными центрами и помогаем сложным пациентам из Гатчинского округа попасть туда на лечение в тех случаях, когда мы здесь на месте не можем помочь. Это высокотехнологичные операции на сердце, лор-органах, челюстно-лицевая хирургия, онкохирургия. Но и в Гатчинской КМБ есть возможность лечиться у лучших специалистов Санкт-Петербурга и вообще России.

Сейчас мы обновили кадровый состав в отделении реанимации, добавили сильных хирургов, которые выполняют серьезные операции. На межрегиональной хирургической конференции в нашей клинике главный хирург Ленинградской области профессор Андрей Прядко заметил, что Гатчина сделала квантовый скачок в развитии хирургической помощи. И если пока у нас нет каких-то возможностей, я точно уверен, что мы к этому придем.

- Насколько сейчас востребована хозрасчетная поликлиника при Гатчинской КМБ?

- Поликлиника развивается, поскольку есть большой запрос на консультацию редких специалистов. Во-первых, это возможность попасть на прием к заведующим отделениями Гатчинской КМБ и специалистам из ведущих клиник Санкт-Петербурга. Во-вторых, это возможность ускоренного приема и повышенного комфорта. А в-третьих, ряд исследований полис ОМС, к сожалению, не покрывает, и их приходится проходить платно. В Гатчинской КМБ это можно сделать у высококвалифицированных специалистов и на хорошем оборудовании.

- Возглавив Гатчинскую КМБ полтора года назад, вы признались, что не рискнули бы отправить сюда на лечение своих близких. Как сейчас?

- Я не боюсь попадать сюда. Тогда, вначале – да, опасался. Сейчас и я, и все мои близкие с удовольствием едут на лечение в Гатчину. Более того, из Москвы приезжают, из Дубая прилетели пациенты, чтобы пройти обследование. Так что Гатчинскому здравоохранению – быть! Я приложу все усилия, чтобы наша клиника была одной из лучших не только в Ленинградской области, но и во всей России. Реализовал ли я, что хотел? Реализовал. В полном объеме? Нет, не в полном. Есть к чему стремиться и с чем работать. Сколько еще потребуется времени? Не меньше пяти лет.

- Планов громадье. Вы рассчитываете на содействие со стороны власть предержащих?

- Да, в нас верят и нас поддерживают. И глава администрации Гатчинского округа, и комитет здравоохранения, и губернатор Ленинградской области. Потому что мы меняем парадигму. Раньше все ехали из Ленинградской области лечиться – сейчас все едут в Ленинградскую область лечиться. Это важно, чтобы деньги оставались в регионе, чтобы специалисты приезжали к нам и чтобы каждый житель Гатчины и округа выбирал для себя гатчинскую систему здравоохранения. К сожалению, мы не можем полностью исключить болезни из нашей жизни, но мы можем сделать так, чтобы нашим землякам было не страшно здесь болеть.

Всей нашей медицинской команде я хочу в первую очередь сказать спасибо за то, что они верят в мечту создать лучшее здравоохранение страны, верят в своего лидера и в помощь людям и продолжают двигаться вперед даже в непростых ситуациях. Я заметил, что мы стали человечнее, мы стали больше любить своих пациентов, и это очень важно. Поэтому продолжайте заботиться о людях и помните, что на месте каждого, кто к вам приходит, может оказаться ваш родственник, и относиться к пациенту надо, как к родному. Ну а мы со своей стороны – администрация Гатчинской КМБ – будем всегда рядом, чтобы поддерживать и реализовывать все наши общие непростые задумки. Вы же знаете, что вашего главного врача очень тяжело остановить…

Беседовала Екатерина Дзюба