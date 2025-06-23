Полицией задержан стрелок с Соборной улицы

Незамедлительно прибывшим на место нарядом патрульно-постовой службы полиции на месте происшествия в состоянии алкогольного опьянения задержан 44-летний местный житель, у которого произошёл конфликт поколений с компанией молодых людей, и он выстрелил из травматического пистолета в ногу 22-летнему молодому человеку.

Пострадавший с травмой бедра в удовлетворительном состоянии был госпитализирован.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Злоумышленник задержан на основании ст. 91 УПК РФ.

По информации ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти