Полицией задержан стрелок с Соборной улицы
21 июня в 4 утра в полицию Гатчинского района Ленобласти поступило сообщение о том, что у дома 18 по улице Соборной в городе Гатчине неизвестный выстрелил из пистолета в молодого человека.
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Незамедлительно прибывшим на место нарядом патрульно-постовой службы полиции на месте происшествия в состоянии алкогольного опьянения задержан 44-летний местный житель, у которого произошёл конфликт поколений с компанией молодых людей, и он выстрелил из травматического пистолета в ногу 22-летнему молодому человеку.
Пострадавший с травмой бедра в удовлетворительном состоянии был госпитализирован.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Злоумышленник задержан на основании ст. 91 УПК РФ.
По информации ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти
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