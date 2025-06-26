Полиция Гатчинского района Ленобласти задержала подростка за поджог здания

По прибытию на место происшествия полицией установлено, что в помещении открытого горения нет, никто не пострадал.

На месте нарядом патрульно-постовой службы полиции по подозрению в совершении указанного деяния задержан 15-летний подросток, который не смог внятно объяснить свои действия.

Следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Несовершеннолетний передан в следственные органы для проведения процессуальных действий.