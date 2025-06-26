Полиция Гатчинского района Ленобласти задержала подростка за поджог здания
24 июня 2025 года в 18:14 в полицию Гатчинского района Ленобласти поступило сообщение о том, что неизвестный поджёг здание спортивного клуба, расположенного в доме 29 по улице Володарского в городе Гатчина.
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По прибытию на место происшествия полицией установлено, что в помещении открытого горения нет, никто не пострадал.
На месте нарядом патрульно-постовой службы полиции по подозрению в совершении указанного деяния задержан 15-летний подросток, который не смог внятно объяснить свои действия.
Следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).
Несовершеннолетний передан в следственные органы для проведения процессуальных действий.
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