Вопросы здравоохранения будут решаться системно

На вопрос ответила вице-спикер Законодательного собрания Татьяна Тюрина, которая возглавляла специально созданную областным парламентом рабочую группу по вопросам здравоохранения. Напомним, сделано это было весной прошлого года в ответ на многочисленные обращения граждан: депутаты вместе с представителями профильного комитета посетили пять районов Ленинградской области, где на базе медицинских учреждений подробно изучили их кадровое обеспечение, систему оплаты труда и мер социальной поддержки медработников, структуру жалоб в сфере здравоохранения и другие вопросы. Общаясь непосредственно с руководством и коллективами медорганизаций, парламентарии могли из первых уст узнать об имеющихся проблемах.

По результатам проведенной работы были внесены предложения на федеральный и региональный уровни, включающие среди прочего возвращение распределения молодых специалистов, решение проблем скорой помощи, усиление работы с «целевиками».

– К сожалению, несмотря на всеобщую поддержку, решение Правительством и Государственной Думой пока не принято, – сообщила Татьяна Тюрина, но подробно рассказала о конкретных шагах, предпринятых в нашем регионе в части совершенствования предоставления мер социальной поддержки в сфере здравоохранения.

Как отмечает в ответе на обращение областного парламента заместитель Председателя Правительства Ленинградской области по социальным вопросам Николай Емельянов, повышение адресности и эффективности предоставления мер социальной поддержки медицинским работникам и снижение дефицита медицинского персонала является одной из первостепенных задач.

Для этого в настоящее время прорабатывается вопрос о внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 29 апреля 2013 года № 127 «О социальной поддержке медицинских работников дефицитных специальностей в Ленинградской области». Изменения касаются увеличения размера выплаты со 120 тыс. рублей до 180 тыс. рублей ежегодно, а также расширения перечня получателей. В перечень получателей включаются специальности: «врач по медицинской реабилитации», «врач по физической и реабилитационной медицине».

– Мы знаем, что в этот перечень вошли врачи-неонатологи, реаниматологи-анестезиологи и фтизиатры и многие другие специальности. Также принято решение о компенсации медицинским работникам расходов, связанных с наймом жилых помещений, в зависимости от муниципального района компенсация составит 15 тыс. рублей, 17 тыс. рублей или 20 тыс. рублей в месяц. На момент предоставления ответа проект находился на утверждении Губернатора Ленинградской области, – сообщила Татьяна Тюрина.

Кроме того, прорабатывается вопрос о внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 7 ноября 2017 года № 456 «Об учреждении именной стипендии для лиц, обучающихся в образовательных организациях, реализующих программы высшего медицинского образования, высшего фармацевтического образования и программы ординатуры, в соответствии с договорами о целевом обучении» в части увеличения размера стипендии.

Для поддержки медицинских и иных работников службы скорой медицинской помощи (в том числе водителей) с 1 января 2025 года увеличен размер выплат, которые дифференцированы по территориям и должностям работников. Увеличение выплат установлено с учетом дифференциации размеров в зависимости от численности населенного пункта по аналогии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2023 № 2568 (постановление Правительства Ленинградской области от 12 февраля 2025 года № 141 «О внесении изменения в постановление Правительства Ленинградской области от 24 октября 2023 года № 738 «О дополнительной социальной поддержке работников государственной системы здравоохранения Ленинградской области, участвующих в оказания скорой медицинской помощи, и медицинских работников, оказывающих медицинскую помощь несовершеннолетним в образовательных организациях»).

Во многих районах Ленинградской области есть проблема с врачами-психиатрами. Наличие таких специалистов необходимо не только для работы с детьми, взрослыми, но и просто для устройства на работу. Учитывая это, было принято решение об увеличении размера социальной выплаты работникам медицинских организаций, оказывающим психиатрическую медицинскую помощь: врачам до 50 тысяч рублей, среднему медицинскому персоналу – до 29 тысяч рублей.

«На протяжении прошлого года Правительством последовательно решались обозначенные депутатами вопросы, все наши предложения были горячо поддержаны Губернатором, в частности, был увеличен размер так называемого «депутатского фонда» с 11 до 15 млн рублей, что позволит направлять на решение существующих проблем в здравоохранении больше средств. Это, безусловно очень важный результат совместной работы, которая обязательно будет продолжена», – добавила Татьяна Венедиктовна.

В свою очередь, председатель Заксобрания Сергей Бебенин обратил внимание, что предвыборная программа губернатора по развитию 47-го региона «10 шагов» начинается с модернизации здравоохранения.

«Всем понятна важность этой проблемы, обозначен весь спектр действий. Системная работа будет пересмотрена и уже пересматривается. По возможности принимаются точечные решения. Всё, что касается поддержки медработников, будет решаться. Решения, связанные с увеличением расходов бюджета, будем публиковать», – резюмировал спикер.

Мария Суворова,

пресс-служба Законодательного собрания Ленинградской области