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Бригада «Водоканала» продолжает устранять аварию

Специалисты «Водоканала» города Гатчины продолжают работать над устранением аварии.

Рубрики:  ЖКХ

В связи с аварией на сетях холодного водоснабжения без холодной воды остались жители, проживающие по следующим адресам в Гатчине:

ул. 7 Армии, д. 10б, 24, 25,

ул. Урицкого, д. 28, 32, 33, 35, 37

ул. Гагарина, д. 22, 24, 25, 26, 30, 42

ул. Рощинская, д. 1а

ул. Чехова, д. 22, 26

По информации МУП «Водоканал» г. Гатчины, с 15 часов по адресу: ул. Урицкого, д. 20а будет организован подвоз питьевой воды. 