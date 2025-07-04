Бригада «Водоканала» продолжает устранять аварию
Специалисты «Водоканала» города Гатчины продолжают работать над устранением аварии.
Рубрики: ЖКХ
В связи с аварией на сетях холодного водоснабжения без холодной воды остались жители, проживающие по следующим адресам в Гатчине:
ул. 7 Армии, д. 10б, 24, 25,
ул. Урицкого, д. 28, 32, 33, 35, 37
ул. Гагарина, д. 22, 24, 25, 26, 30, 42
ул. Рощинская, д. 1а
ул. Чехова, д. 22, 26
По информации МУП «Водоканал» г. Гатчины, с 15 часов по адресу: ул. Урицкого, д. 20а будет организован подвоз питьевой воды.
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