К ответу за убийство 20-летей давности

Следственными органами СК России по Ленинградской области предъявлено обвинение мужчине, 1967 года рождения, в убийстве трех жителей города Гатчины, совершенном в 2002 году. По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

16 января 2002 года в квартире дома, расположенного по проспекту 25 Октября в городе Гатчине, были обнаружены тела трех человек с огнестрельными ранениями. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Несмотря на выполненный комплекс следственных действий и оперативных мероприятий, установить виновное лицо не представилось возможным. Предварительное следствие по уголовному делу было приостановлено.

Длительное время преступление оставалось нераскрытым, однако межведомственной аналитической следственно-оперативной группой по расследованию неочевидных тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе совершенных в прошлые годы, возглавляемой руководителем следственного управления Сергеем Тихоновичем Сазиным, продолжалась работа, направленная на установление виновного лица и привлечение его к ответственности.

Благодаря работе следователей СКР была восстановлена полная картина преступления. В ходе допросов свидетели сообщили, что в 2002 году потерпевшие в целях обеспечения безопасности своего бизнеса обращались за помощью к местному жителю, который после убийства на непродолжительное время уехал из города, а вернулся с новым транспортном средством. Также в ходе проводимых допросов был установлен очевидец преступления, подтвердивший, что видел злоумышленника непосредственно на месте убийства перед его совершением.

По подозрению в совершении преступления был задержан мужчина. Под тяжестью предъявленных доказательств он признался в содеянном и детально рассказал об обстоятельствах произошедшего на проверке показаний на месте.

Следствием установлено, что не позднее 14 января 2002 года, находясь на территории Гатчинского района, у обвиняемого возник умысел на хищение денежных средств потерпевших. В ходе подготовки к совершению преступления он заранее приискал пистолет типа ПМ с глушителем. Взяв пистолет, обвиняемый пришел в квартиру по месту жительства потерпевших и выстрелами в голову убил трех человек. После чего похитил из вышеуказанной квартиры не менее 5000 долларов США, не менее 180 тысяч рублей и скрылся с места совершения преступления.

По уголовному делу продолжается выполнение следственных и иных процессуальных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы.

Пресс-служба СК России по Ленинградской области