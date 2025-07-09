Выборг — свадебная столица Ленобласти

«На свадебном фестивале «Рождение Ленинградской семьи» в Выборге мое пожелание молодоженам — набраться терпения. Жизнь — это не всегда ровное шоссе. Конечно, будут и резкие повороты, будут и буераки, будут и ямы, и многое-многое другое. Но главное — идти к цели вместе. Мы с Ириной за 40 лет совместной жизни прошли очень многое: и огонь, и воду, и медные трубы, и вода была разной — и горячей, и холодной. Но самое главное — мы сохранили желание идти по жизни, держась за руки. Как она говорит — тяжело только первые 15 лет семейной жизни. Алмаз за это время шлифуется и становится бриллиантом. А кто у вас будет алмаз, а кто ювелир, вы узнаете потом. Поэтому слушайте и слышьте друг друга. Ну, и, конечно же, побольше детишек! Горько!», — отметил губернатор в своем поздравлении.

Каждая семья получила подарок — семейный очаг и икону. В Выборге на областном фестивале ко Дню семьи, любви и верности сегодня чествуют и почётные ленинградские семьи. Награды и поздравления получают многодетные семьи, победители регионального этапа конкурса «Семья года».

«Почетной семьей Ленинградской области» стали по одной семье из каждого района области, четыре семьи участников СВО награждены медалями «За любовь и верность» и еще две отмечены «За любовь, верность и преодоление».

«Вы на своем примере показываете молодому поколению, обществу, близким, друзьям, знакомым, тем, кто вас видит, что такое настоящая семья, что такое крепкая семья, что такое любящая семья. Я восхищен, что у вас хватает времени не только на работу, не только на воспитание детей, не только на домашние заботы. Многие из вас занимаются общественной работой, многие из вас ведут очень активную жизнь и не только внутри семьи, а помогая тем, кто находится рядом с вами. И, конечно же, я благодарен вам за воспитание ваших детей. Я хочу пожелать каждой семье здесь в зале, а через вас всем семьям Ленинградской области — здоровья, теплоты душевной, любви, понимания. И самое главное, чтобы все были счастливы!», — с главным семейным праздником семьи поздравил губернатор Александр Дрозденко.