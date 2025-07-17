Пьяный конфликт в Гатчине закончился ножевым ранением

16 июля 2025 года в 01:43 в полицию Гатчинского района поступило сообщение о том, что возле дома №2 по улице Зверевой в г. Гатчине 34-летней женщине нанесено ножевое ранение, сообщает пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

На месте происшествия сотрудниками патрульно-постовой службы полиции установлено, что у пострадавшей произошел пьяный конфликт со своим знакомым, в результате которого последний напал на нее с ножом.

В этот же день, в 16.00, у дома 8 по улице Новоселов в Гатчине сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении этого преступления задержан неработающий 26-летний местный житель.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ - умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.