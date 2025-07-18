Шахматные победы
В городе Новая Ладога в конце июня прошел шахматный фестиваль «Ладожское лето 2025. Мемориал Я.Д. Зиндера».
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Участие в фестивале приняли спортсмены из Санкт-Петербурга, Карелии, Челябинской, Московской и Ленинградской областей.
Основная борьба шла в рапиде – 61 спортсмен боролся за звание лучшего. Турнир по блицу собрал 50 человек, а по классическим шахматам – 48 человек.
Показали себя на фестивале участники «Шахматного королевства» из Гатчины. Ирина Моторина завоевала три медали: золото в рапиде, бронзу по блицу и серебро в классических шахматах. Также три медали завоевала Вера Моторина: второе место в рапиде, первое место по блицу и первое место в классических шахматах.
В турнире по классическим шахматам среди школьников две медали в копилку шахматистов города Гатчины добавили Артем Сапелкин – золото, Александр Сажин – серебро.
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