Мошенники похитили деньги у 91-летнего жителя Пудости

19 июля в гатчинскую полицию обратился 91-летний житель Пудости, которого обманули уже привычным способом. Ему стали поступать звонки с незнакомых номеров, звонившие представлялись сотрудниками Пенсионного фонда и ФСБ, рассказывали свои обычные сказки и пугали мошенниками, которые вот-вот доберутся до банковского счета потерпевшего, и тогда – прощай, сбережения.

Чтобы обезопасить средства, пенсионеру было велено срочно снять деньги в банке и …отдать курьеру, чтоб не пропали. Что и было сделано. За наличными приехал неизвестный на автомашине «Рено», забрал у пенсионера 300 тысяч рублей и был таков.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.