Кто убил теленка в Буграх?

27 июля 2025 года в 15:10 в полицию Гатчинского района Ленобласти поступило сообщение о том, что в деревне Бугры неизвестный из ружья застрелил теленка, принадлежащего 39-летней фермерше.

Прибывшие на место происшествия сотрудники патрульно-постовой службы полиции в поле на ферме неподалеку от деревни Бугры обнаружили труп теленка с огнестрельным ранением в голову.

Позднее в полицию с заявлением обратилась сама пострадавшая предпринимательница, которая рассказала, что, предположительно, в теленка могли выстрелить неизвестные со второго этажа дома, расположенного неподалеку, после чего скрылись на автомобиле «БМВ».

Спустя несколько часов после происшествия в результате реализации комплекса оперативно-розыскных мероприятий возле дома, откуда, предположительно, велась стрельба, полицейские задержали пятерых жителей одной из республик Поволжья, которые доставлены в отдел полиции для разбирательства.

Полиция разбирается в обстоятельствах инцидента.

Информация ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти