Чемпионат по искусству меткости и тактики

Денис Шестаков, первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Ленинградской области, открыл чемпионат, напомнив о глубинных корнях городошного спорта, который зародился в Древней Руси ориентировочно в девятом веке.

На площадке вместо духа соперничества и борьбы царит атмосфера праздника — участники улыбаются, команды поддерживают друг друга и искренне радуются удачному броску. Возможно, всё потому, что исторически «финские городки-кюккя» — это простая народная забава, которая была доступна каждому.

— Задача участников — за наименьшее количество бит выбить все городки из поля, всего их 20 штук. За свою партию спортсмен бросает порядка 40 килограммов бит, — поясняет правила игры Александр Ватагин, исполнительный директор Федерации городошного спорта России. — Каждая из бит изготовлена из цельного куска берёзы и весит два килограмма, что требует от спортсменов не только сноровки, но и хорошей физической формы.

Победа достигается за счёт множества факторов: меткость игрока, сила удара, координация и правильно выбранная тактика. У каждого спортсмена она своя.

— Важно стоять так, чтобы не задеть чужие городки. Если участник выходит за пределы квадрата, это уже считается потерянным броском, — говорит Владимир Блинов, главный судья соревнований. — Меткость и координация в этом спорте идут рука об руку, а правильная тактика может привести к желаемой победе.

Спортсмен Никита Шадрин из Санкт-Петербурга заметил:

— Городки — это не столько физическая, сколько психологическая подготовка. Здесь каждая бита важна, ты не можешь расслабиться ни на минуту.

Многие участники занимаются городошным спортом всю жизнь. Сегодня на соревнованиях — 11-кратные, 7-кратные чемпионы, мастера спорта. И все до единого признаются: без городков они просто не могут жить.

Например, Вадим Медведев, спортсмен из Ленобласти, рассказал, что занимается городками уже 39 лет, с шестилетнего возраста. Его отец был тренером по этому виду спорта, он и привёл впервые сына на площадку.

Особое внимание привлекла команда из Беларуси. Елена Березнёва, впервые участвующая в дисциплине «финские городки-кюккя», настроена оптимистично:

— Я только начала заниматься, но уверена, что добьюсь успеха. В классике у меня уже есть достижения.

Несмотря на сложности, городошный спорт открыт для всех возрастов и уровней под готовки. В этом году тренеры и ученики спортивной школы «Корела» (Приозерск) провели мастер-класс для участников специальной военной операции, что показывает, как городошный спорт может сближать людей и помогать им развиваться.

— Тут нужно уметь мыслить, прогнозировать свои броски. Это помогает развивать дисциплину и концентрацию, — говорит о значимости этого спорта Вячеслав Урван, участник соревнований и ветеран СВО.

Сильнейшие спортсмены отправятся защищать честь страны на международном турнире в Подольске, приуроченном к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

ИННА ПЕТРОВА

ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА ПРАВИТЕЛЬСТВА ЛО