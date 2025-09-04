Как сохранить здоровье школьника

Эти и многие другие вопросы разбирали эксперты 27 августа на встрече в пресс-центре «ТАСС – Санкт-Петербург», посвященной профилактике хронических заболеваний среди детей и подростков.

Школа и здоровье

Как напомнила начальник отдела по организации медицинской помощи матерям и детям комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Яна Панютина, в конце августа во всех учебных учреждениях и детских поликлиниках проходят традиционные профилактические осмотры, направленные на оценку готовности детей к школе. Родители запасаются справками, необходимыми для допуска детей в спортивные секции или кружки. Профилактические осмотры (диспансеризация) проходят и на протяжении учебного года. В случае выявления какого-либо заболевания педиатр направляет ребенка на консультацию к специалисту.

В зависимости от состояния здоровья ребенка, педиатры выделяют пять групп здоровья у детей. I группа – здоровые дети, у которых отсутствуют какие-либо физические и психические отклонения и проблемы с развитием. II группа – дети с небольшими функциональными отклонениями, которые физически и психически соответствуют своему возрасту. III группа – дети с компенсированными хроническими заболеваниями, но с нормальным физическим и психическим развитием. IV группа – дети с острыми и подострыми болезнями. V группа – дети-инвалиды и дети с тяжелым течением хронических заболеваний с частыми обострениями.

Как отмечает Яна Панютина, количество детей в первой и второй группах здоровья в начальной школе остается стабильным (около 70–80 % всех школьников). Около 20% составляют дети третьей группы здоровья. К сожалению, к одиннадцатому классу эти цифры меняются: часть детей первой и второй группы переходит в третью группу.

Специалисты отмечают ряд заболеваний, которые лидируют в современных школах. На первом месте находятся заболевания органов зрения. За ними следуют заболевания костно-мышечной системы, органов дыхания, центральной нервной и эндокринной систем. Также наблюдается рост заболеваний, связанных с расстройством питания. На протяжении одиннадцати лет в школе прогрессируют такие заболевания, как близорукость, сколиоз, гастрит, ожирение.

- Все эти заболевания могут дебютировать и в более позднем возрасте, протекая не так тяжело, если мы будем соблюдать меры профилактики, – говорит Яна Панютина. - Система профилактических мероприятий для детей в России находится на очень высоком уровне. Главное – соблюдать все рекомендации врачей. Очень важно, чтобы эти мероприятия проводились вместе с родителями: домашний контроль играет огромную роль. Уважаемые родители, без вас мы не справимся, без вас профилактика теряет смысл!

Близорукость: противостоять вместе!

Заболевания органов зрения у детей (в первую очередь близорукость) – серьезная медико-социальная проблема во всём мире. Согласно официальному прогнозу Всемирной организации здравоохранения, к 2050 году каждый второй житель Земли будет страдать близорукостью (миопией).

Офтальмологи выделяют близорукость слабой, средней и высокой степени (от минус 6 диоптрий и выше). Как рассказала главный детский офтальмолог СЗФО, заслуженный врач России Эльвира Сайдашева, развивающуюся близорукость диагностируют у каждого третьего ребенка. Общая близорукость у старшеклассников в наше время достигает 50–60% от общего числа школьников, из них близорукостью высокой степени страдает около 6% детей.

Среди факторов риска развития близорукости – наследственная предрасположенность, раннее обучение, большая зрительная нагрузка, нарушения питания, нарушения осанки, гиподинамия. В последние годы к этим факторам добавилось и бесконтрольное использование гаджетов.

- Снизить воздействие гаджетов мы могли бы, но часто просто не хотим, – говорит Эльвира Эриковна. - Родители уступают детям, вручая им телефоны, потому что так спокойнее и тише. То есть сначала мы приучаем детей к гаджетам, а потом начинаем с ними бороться...

Как говорит врач, близорукость всегда начинается в детстве, неуклонно прогрессируя как минимум до 18 лет. Это связано с ростом ребенка и ростом самого глаза.

- Самое главное – не допустить близорукости высокой степени, потому что это уже осложнения, это уже миопическая болезнь, как мы ее называем, – отмечает Эльвира Сайдашева. - Во взрослом состоянии она может усугубиться развитием катаракты или

глаукомы, что приводит к инвалидности.

Как говорит специалист, родителям необходимо каждый год приводить ребенка на осмотр к офтальмологу, даже если у него нет жалоб. В зависимости от состояния зрения врач даст необходимые рекомендации.

- Но мало получить рекомендации, их еще нужно выполнять, – отмечает Эльвира Эриковна.

- Они не такие уж и сложные. На сегодняшний день у нас уже есть действенные методы контроля и стабилизации близорукости (специальные очки, ночные линзы и прочее). Но в первую очередь мы говорим об изменении образа жизни ребенка: это самое главное для сохранения зрения.

Как говорят современные медики, есть три основных метода профилактики близорукости: ежедневные длительные прогулки на свежем воздухе, занятия спортом и правильное питание.

- Если ребенку всё же назначили ношение очков, этим нельзя пренебрегать, – говорит Эльвира Сайдашева. - Очки просто так не назначают: это коррекция зрения. Если ребенок будет носить очки и раз в полгода посещать врача-офтальмолога, близорукость будет прогрессировать не так быстро. От проблемы близорукости никуда не деться, но мы должны разделить ответственность. Родителям просто необходимо активно участвовать в этом процессе, показывая пример здорового образа жизни своим детям.

Внимание: сколиоз!

Как говорит главный внештатный детский специалист, травматолог-ортопед комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Алексей Баиндурашвили, патологии опорно-двигательного аппарата у школьников находятся на втором месте после близорукости.

- Опорно-двигательный аппарат – понятие очень широкое, включающее костную, сухожильную, мышечную системы, – отмечает врач. - Влияет на него и центральная нервная система. Позвоночник – это стратегическое звено в нашем организме, и часто именно он страдает больше всего. В последнее время причины этому всё чаще ищут в гаджетах и компьютерах, заставляющих ребенка вести малоподвижный образ жизни. Безусловно, это негативно влияет на состояние позвоночника, но дело не только в этом.

По мнению специалиста, свою негативную роль играет современная организация учебного процесса.

- Школьники вынуждены находиться в сидячем положении практически целый день, с утра до позднего вечера: сначала в школе, а потом за выполнением домашних заданий, – говорит Алексей Баиндурашвили. - В этом случае никакие профилактические мероприятия не помогут. Ограничивая естественную двигательную активность детей, мы лишаем их не только детства, но и здоровья. Чтобы избежать этого, необходимо как-то откорректировать сам учебный процесс.

Как считает специалист, помочь предотвратить развитие патологий опорно-двигательного аппарата у детей может ранняя диагностика.

- Случаев сколиоза вряд ли стало больше – просто у нас в разы улучшилась диагностика за счет использования высококлассной ультразвуковой аппаратуры, – говорит врач. - Улучшение диагностики, в свою очередь, является залогом успешной профилактики и лечения наиболее часто встречающихся заболеваний. Очень важна диагностика таких патологий в раннем возрасте. Если удается справиться с ними еще в младенчестве, развитие ребенка будет проходить совсем иначе, что подтверждают и психологи. Питерская школа ортопедов считается ведущей в России, и она уже начала приходить в родильные дома.

Гастрит как психологическая проблема

Вопрос питания ребенка в школьном возрасте всегда был одним из самых острых. Как считает заведующая кафедрой поликлинической педиатрии им. академика А.Ф. Тура Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета Мария Ревнова, в организме человека всё взаимосвязано.

- Наш организм – это единое целое, составленное из разных органов и систем, – говорит она. – Исходя из этого и нужно подходить как к профилактике болезней, так и к осмыслению того, что происходит с ребенком. Любая система отражает влияние на ребенка социальных условий, его окружения, образа жизни его семьи, питания. И это влияние огромно! Так, например, сколиозы могут развиваться, когда организм теряет такие микроэлементы, как кальций, магний, цинк. И часто бывает, что улучшение рациона питания, рекомендованное врачом, приводит к стабилизации состояния опорно-двигательной системы. То же самое со зрением, которое может резко ухудшаться, если организм теряет необходимые вещества.

Ответственность за ребенка включает в себя знания о нем и его организме.

- Нашим детям не хватает внимания – от младенчества до старшего возраста, – говорит Мария Ревнова. - Очень важно следить за эмоциональным состоянием ребенка, изменения в котором могут привести к серьезным проблемам, в том числе гастрологическим. Если у ребенка болит живот, вероятно, у него неприятности в школе. Хронический гастрит может начаться с таких вот функциональных болей. Получается замкнутый круг: ребенок с гастритом плохо себя чувствует, хуже усваивает знания в школе, ничего не хочет, у него исчезает мотивация к учебе...

Как говорит врач, есть состояния, которые требуют обязательного медикаментозного лечения. Но чаще всего гастрологические проблемы можно исправить, снижая уровень стресса у ребенка.

- В таких случаях я рекомендую просто помочь ребенку успокоиться, много гулять на свежем воздухе, любоваться природой, чувствовать землю, – говорит Мария Олеговна. - И тогда стресс уйдет, а вместе с ним уйдут и боли в животе. Главное – не занимайтесь самолечением! С детьми, которых родители пытались лечить сами, гораздо сложнее работать. У них чаще диагностируются не только гастриты, но и язвы желудка, и даже более серьезные состояния.

Проблемы школьной адаптации

Стрессовые нагрузки у современных школьников настолько велики, что часто приводят к серьезным заболеваниям как на физическом, так и на психическом уровне. Важно вовремя помочь детям адаптироваться, вернуться к учебному процессу и связанным с ним нагрузкам.

Как отмечает психолог Центра восстановительного лечения «Детская психиатрия» имени С.С. Мнухина Ксения Тимофеева, психологи сталкиваются с жалобами на нарушение школьной адаптации с сентября по май.

Родителям важно обращать внимание на следующие моменты:

- нарушения в учебной деятельности (снижение успеваемости, нежелание учиться, трудности с концентрацией внимания, отказ от выполнения домашних заданий);

- проблемы в поведении (агрессивность, конфликтность, импульсивность, протестные реакции);

- изменения эмоционального состояния (повышенная тревожность, страхи, подавленность, изменение самооценки).

- Тема школьной адаптации важна, поскольку тесно связана со всеми сферами жизни детей и подростков, – говорит Ксения Тимофеева. - Отсутствие своевременных мер, направленных на коррекцию нарушений школьной адаптации, часто приводит к значительным изменениям в состоянии ребенка, вплоть до психических расстройств. Нарушения школьной адаптации могут быть как причиной изменения состояния, так и фактором, оказывающим влияние на уже имеющиеся трудности.

Среди причин нарушения школьной адаптации – недостаточная готовность к школе (отсутствие необходимых знаний и навыков, несформированность определенных психических функций), трудности социальной адаптации, в частности проблемы в общении со сверстниками. На школьную адаптацию также влияют индивидуальные особенности ребенка (характер, эмоциональные особенности, поведенческий ряд, наличие соматических заболеваний). Не менее важна социальная среда, в которой находится ребенок (семья, соседи, друзья, одноклассники).

- Очень важно быть внимательным к своему ребенку, подмечая изменения в его состоянии, – говорит врач. - Педагогам тоже полезно было бы делать упор на профилактику школьной дезадаптации.

Как отмечает психолог Центра восстановительного лечения «Детская психиатрия» Иван Лукьянов, родители часто ошибочно думают, что знают и понимают своего ребенка.

- Адаптация – это процесс приспособления человека к каким-то новым условиям, – говорит он. - Часто мы переносим на детей наш собственный опыт, «прописывая» им испытанные нами методы борьбы с трудностями. Порой родители относятся к детям как к «маленьким» взрослым, которые, по их мнению, просто обладают более ограниченными ресурсами. Но это не так. На самом деле ребенок – это другое по сути существо, еще не имеющее определенного опыта. Важно понимать, что опыт формируется постепенно, проходя множество стадий. Это всегда большая цепочка событий. Для начала будьте внимательны к самим себе: если вы сами уже заряжены тревогой, вы неизбежно транслируете ее вашему ребенку. И наоборот, чем спокойнее будете вы, тем легче ему будет адаптироваться.

Юлия Лысанюк

