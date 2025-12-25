Праздничная гиподинамия: почему отдых на диване опасен для здоровья — мнение эксперта Пироговского университета

Мы все с нетерпением ждем новогодних праздников, чтобы отдохнуть, выспаться, встретиться с близкими и конечно вкусно поесть. Однако эта идиллическая картина таит в себе серьёзную угрозу — праздничную гиподинамию. Резкий переход от обычной активности к многочасовому сидению за столом и лежанию перед телевизором создаёт уникальную нагрузку на организм.

В период праздников гиподинамия усугубляется избыточным потреблением калорийной пищи. Поэтому лишние 3-4 килограмма к обычной массе тела будут крайне неприятным сюрпризом к моменту выхода на работу.

Кроме того, в крови повышаются уровня глюкозы и триглицеридов из-за отсутствия мышечного потребления энергии, что может способствовать развитию атеросклероза и сахарного диабета.

За 7-10 праздничных дней можно потерять значительную часть мышечного тонуса, которую вы так усердно поддерживали в залах или фитнесе. Боли в спине, мышечная слабость, это лишь те симптомы, которые вы можете почувствовать, представьте, что происходит на биохимическом уровне в организме!

Особенно уязвима сердечно-сосудистая система в условиях праздничного малоподвижного режима. Повышается артериальное давление, вязкость крови, снижается эластичность сосудов.

Как ни странно, но головной мозг страдает от отсутствия физической нагрузки, не меньше мышц и сосудов. Не получится чувствовать себя отдохнувшим без умеренной физической нагрузки. Часто врачи отмечают, наоборот, повышение тревожности и раздражительности в праздник на фоне лежания на диване.

Поэтому обязательно сохраняйте свой обычный ритм движений, начиная с первого января!

· Не менее 8000 шагов в день

· Утренняя гимнастика не менее 10-15 минут

· Обязательные прогулки/активности на свежем воздухе.

Праздники — не синонимы остановки. Главный риск новогодней гиподинамии — не в самом факте отдыха, а в иллюзии, что восстановление сил возможно только в полной неподвижности. Настоящий отдых — это смена деятельности. А для тела, созданного природой для движения, покой — это не благодать, а стресс, который тихо, но уверенно подрывает его изнутри, превращая долгожданные каникулы в тихую диверсию против собственного здоровья.

