Творческий конкурс «Первый раз в первый класс!»

Конкурс был объявлен осенью, а итоги подводим в декабре – чтобы все участники образовательного процесса успели адаптироваться к новому учебному году и новым требованиям Министерства просвещения.

Участниками конкурса стали ученики начальных классов пяти образовательных учреждений: шесть работ поступило из Пригородной школы и по одной работе – из Елизаветинской, Вырицкой, Веревской школ и центра «Созвездие».

Ученик 1-го «Б» класса Вырицкой школы Филипп Татаренко (мама – Людмила Петровна, учительница – Оксана Алексеевна Кудрявцева) был единственным, кому по душе пришлась номинация «Первый школьный день – это когда любопытство надевает школьную форму». Филипп представил не рассказ, а настоящую фантастическую историю:

«Утром первого сентября я проснулся с целым роем бабочек в животе. Мама говорит, что я теперь совсем большой. Но я чувствую, что не только я надел новую форму, мое любопытство тоже ее примерило! Теперь мое любопытство не носится где попало, а аккуратно сидит со мной за партой. Тихонько шепчет мне на ухо: «Филипп, посмотри, какая огромная карта! А что будет, если нажать эту кнопку на проекторе? И куда ведет эта дверь?» Мой новый рюкзак кажется тяжелым не столько от учебников, сколько от вопросов, которые мое любопытство сложило туда еще с вечера. Оно с нетерпением ждет, когда мы начнем их раскрывать, одно за другим, словно конфеты. Я думал, в школе меня будут учить только учителя, но оказалось, я привел с собой самого главного наставника – свое собственное любопытство, тоже одетое в школьную форму».

Ученики 1-го «А» класса Елизаветинской школы Ева Августинова, Андрей Беда, Роман Гаврилин, Тихон Горбачев, Евгения Катюряева, Анатолий Сергеев, Анна Томик, Ксения Шабдарова представили общеклассную работу в номинации «Каждый день в школе – новый урок в жизни». В отлично иллюстрированном рассказе этот маленький, но дружный коллектив сообщил:

«Мы постоянно узнаем что-то новое, познаем мир, учимся дружить и делать что-то своими руками. На уроках мы узнаем, например, как складывать яблоки и считать птичек на дереве. А еще учимся писать буковки, которые сначала получаются немного кривыми, но с каждым разом всё прямее и лучше. Наша учительница – Елена Николаевна Киприянова – не только учит нас читать, писать и считать, но и учит рисовать, делать оригами. Попробовав на уроках изобразительного искусства и технологии что-то сделать или нарисовать, мы продолжаем творить со своими родителями.

Каждый день в школе – это действительно новый урок в жизни! Мы учимся не только читать и писать, но и быть хорошими друзьями, добрыми и смелыми ребятами. И это самое главное!»

Первоклассник Виталий Климук из центра «Созвездие» и его мама Елена Владимировна Климук выбрали номинацию «Самый длинный путь начинается с первого шага в первый класс». Им удалось в рассказе «О моих первых непростых шагах в первом классе» рассказать о сложном пути адаптации Виталия в школе. Но благодаря усилиям всех участников образовательного процесса, окруживших Виталия вниманием и заботой, успешные результаты не заставили себя долго ждать:

«Я уже умею писать и читать и очень люблю рисовать! Мы не загадываем о том, что будет дальше, мы просто принимаем помощь всех и работаем. Я продолжаю с интересом учиться в первом классе Гатчинской средней школы № 11 и делать свои такие непростые шаги. Впереди у меня еще долгий путь к разным знаниям, и я благодарен, что мне помогает такой чуткий терпеливый педагог – Юлия Сергеевна, который во всем поддерживает меня и маму».

Вероника Мясникова, ученица 1-го «А» класса Пригородной школы, и ее наставники – педагог Ольга Викторовна Костенко и мама Кристина Александровна – представили рассказ «Первый класс – это не просто начало учебы, это первое знакомство с большим миром…»:

«Моя первая учительница с любовью рассказывала о красоте русской природы, о традициях нашего народа, о героях Великой Отечественной войны, о школьном музее Боевой славы… В первом классе мы начинаем осознавать себя гражданами своей страны. Мы узнаем ее историю, культуру и традиции. Ольга Викторовна считает, что знание исторических достижений своей страны, ее культурных и научных успехов, а также осознание того, какие трудности она преодолела, формируют у нас чувство гордости за Родину».

Дана Ткачева, ученица 1-го «В» класса Пригородной школы (учитель – Кристина Александровна Меньшикова, мама – Елена Валерьевна), свой рассказ назвала «Мы любим что-то мастерить дома…» и выбрала номинацию «Учитель – это тот, кто задает правильные вопросы». А всё потому, что в классе очень часто звучит вопрос: «Кто будет участвовать в конкурсе?», «В каком конкурсе будем участвовать в следующий раз?»

Учительница Даны считает: «Конкурсы поощряют креативность и инициативу. Многие из них требуют нестандартного подхода и оригинальных идей. Участие в конкурсах – это возможность не только проявить свои способности, но и узнать много нового о себе и окружающем мире. Поэтому конкурсы необходимы каждому школьнику, ведь они открывают двери к новым возможностям».

Мама Даны добавляет: «Участие в конкурсах – это возможность для моего ребенка проявить свои способности в различных видах деятельности. Мы любим что-то мастерить дома и готовить работы на конкурс: вот почему нам всегда интересны вопросы, которые задает Кристина Александровна!»

Салим Сунгатуллин, ученик 1-го «Б» класса Пригородной школы, его мама Алсу Гаязовна и учитель Елена Александровна Дудоладова выбрали номинацию «Самый длинный путь начинается с первого шага в первый класс». Они представили рассказ «Участие в конкурсах в первом классе важно»:

«… Конкурсы помогают мне научиться справляться с эмоциями – радоваться победе и принимать неудачу как полезный опыт. А творческая составляющая, рисование, чтение стихов, выполнение проектов, позволяют раскрыть способности и получить удовольствие от творчества. Конкурсное участие стало важным инструментом развития, поддерживающим учебную мотивацию, и помогает мне уверенно адаптироваться к школьной жизни. А еще я с огромным удовольствием участвую не только в конкурсах, но и во всевозможных акциях. Я очень люблю участвовать в конкурсах, особенно в тех, где можно рисовать! Когда беру в руки карандаши или краски, мне сразу становится весело и интересно – будто открываю свою Волшебную страну, где всё получается так, как задумал».

А для мамы Салима важно, «чтобы участие было добровольным и в радость. Я поддерживаю ребенка на каждом этапе: помогаю подготовиться, хвалю за старания, а не только за результат. Ведь главная цель – не кубок на полке, а рост, уверенность и удовольствие от самого процесса».

Дарина Полухина, ученица 2-го «Б» класса Пригородной школы, мама Любовь Михайловна и учительница Светлана Николаевна Батурина приняли участие в конкурсе в номинации «Каждый день в школе – новый урок в жизни». В рассказе Дарина признается:

«Каждое утро я бегу с нетерпением в школу, где в восемь тридцать начинаются наши уроки, где я встречаю своих одноклассников, где нас с улыбкой встречает наша любимая учительница – Светлана Николаевна. Уроки у нас разные, и каждый по-своему интересный. Мне нравится, когда на уроках мы не только пишем и читаем, а просматриваем видеоуроки, выполняем интерактивные задания. Очень рада, что занятия на цифровой образовательной платформе продолжатся до 4 класса. Мои родители тоже верят в меня, поддерживают. Они говорят, что выполнение интересных развивающих заданий на цифровой образовательной платформе «Учим учиться» поможет мне успешно продолжить обучение в 5-м классе. Для меня школа – второй дом. Мои родители говорят, школьные годы – это лучшее время в их жизни. Поэтому я стараюсь, чтобы каждый день в школе стал новым уроком в жизни!»

Вероника Волкова, ученица 3-го «В» класса Веревской школы, с мамой Юлией Андреевной представили рассказ под красноречивым названием: «Будет трудно!» – сказал папа. «Ты не бойся!» – сказал дед!» Да не просто рассказ, а выдали в десяти четверостишьях путь Вероники от детского сада до третьего класса, а заодно познакомили нас со всей семьей и достижениями Вероники.

Огромный иллюстративный материал «упаковали» в короткое, но информативное видео, точно дополнившее выбранную номинацию – «Каждый учебный год – это новая книга, первую страницу которой мы пишем в начальной школе». Заканчивая рассказ, Вероника с гордостью сообщает:

«Кабинет у нас огромный,

он на третьем этаже.

Им мы очень дорожим,

за порядком в нем следим.

Очень нравится учиться,

и открою вам секрет:

Супер – Веревская школа!

Лучше школы в мире нет!»

Два четвероклассника из Пригородной школы «авторитетно» сообщили о своем взгляде на меры по оптимизации образовательного процесса.

Первым поделился мнением Илья Краснов, ученик 4-го «В» класса (руководитель – Татьяна Олеговна Чунина, мама – Ксения Николаевна Орлова). Свой рассказ он назвал «1 сентября оказалось лишь началом моего школьного пути»:

«Когда я пришел в первый класс 1 сентября, почувствовал, что я вырос, но это оказалось лишь началом моего школьного пути. Мы учились писать буквы, а на уроках математики составляли первые примеры и решали задачи. Во втором классе мы писали первые диктанты, сочиняли первые стихи и учили таблицу умножения. В каждом классе уроки становились сложнее, но именно это делало их интереснее. Мы постоянно ездили на экскурсии. Недавно принял участие во Всероссийской олимпиаде школьников по русскому языку и математике. В третьем классе я был призером школьного конкурса чтецов «Стихи о войне», на котором выступил с произведением Н. Андрусенко «День Победы». В ноябре 2025 года я впервые был ведущим на линейке, посвященной Дню матери. Для меня это был первый опыт публичного выступления.

Учеба – это не всегда легко и просто, но я люблю ходить в школу! Мне нравится мой класс. Каждое новое знание необходимо для дальнейшего развития и жизни в целом. Я хочу стать образованным, поэтому я стараюсь. Я уверен, что школьные годы – самый важный этап в жизни каждого человека».

Бахтияр Хакимов, ученик 4-го «Б» класса (мама – Фания Фаязовна, учительница – Дарья Александровна Нужная), в рассказе «Школа – это не только место, где мы получаем знания» признается:

«…моя учительница – Дарья Александровна – каждый день знакомит меня с новыми знаниями и, если мне что-то непонятно, помогает с этим разобраться. В школе очень много мероприятий: концерты, спортивные соревнования, конкурсы и праздники. Всё это делает мою школьную жизнь веселой и интересной. Такие события помогают развивать творческие и физические способности, а также учат работать в команде. Во втором классе я участвовал в конкурсе театральных постановок на английском языке, мы заняли первое место. В октябре 2025 года я впервые принял участие во Всероссийской олимпиаде школьников по русскому языку, где занял призовое место. Это для меня большой опыт. Каждый год я принимаю участие в олимпиадах на сайте

Учи.ру, где занимаю призовые места. В моем понимании учиться и ходить в школу необходимо, ведь каждый новый школьный день и год дают незабываемый опыт и воспоминания. Помимо уроков я с классом посещаю музеи и фабрики».

Так и хочется спросить

Целый год запоминаний:

На уроках плюс продленка…

Как такая куча знаний

Помещается в ребенка?

Жанна Гриненко, советник председателя Общественной палаты Гатчинского округа