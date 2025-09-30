Главный враг коллективного иммунитета – невежество

На аппаратном совещании в администрации Гатчинского округа заведующий эпидемиологическим отделом Гатчинской КМБ Антон Каширин рассказал о проведении вакцинации на территории округа: какие вакцины есть в наличии и кому они показаны.

Календарь прививок

Так, в Национальный календарь детских прививок входит вакцинация от коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита, гемофильной инфекции, кори, краснухи, паротита, гепатита В, туберкулеза, пневмококковой инфекции и гриппа. Национальный календарь прививок для взрослых позволяет поддерживать необходимый уровень защиты на протяжении всей жизни и предотвращать вспышки сезонных инфекций.

Календарь для взрослых включает:

• ревакцинацию от дифтерии и столбняка каждые 10 лет;

• вакцинацию против кори до 35 лет (до 55 лет – работники социальной сферы);

• вакцинацию против краснухи женщин до 25 лет;

• ежегодную вакцинацию от гриппа.

По эпидемическим показаниям проводится вакцинация против бешенства, клещевого вирусного энцефалита, брюшного тифа, гепатита А, менингококковой и пневмококковой инфекции, а также ротавируса.

Кроме того, в Ленинградской области делается прививка от вируса папилломы человека, которая не входит ни в Национальный календарь, ни в календарь прививок по эпидемическим показаниям. Областной комздрав закупает эту вакцину, тем самым проводя профилактику онкологических заболеваний.

Однако, как заметил Антон Каширин, по результатам охвата вакцинацией населения за 8 месяцев видно, что по многим нозологиям Гатчинский округ не дотягивает до целевых значений. В большей степени это связано с летним отпускным периодом, когда жители неохотно посещают медицинские учреждения, тем более в профилактических целях. Но главная проблема в другом.

Во-первых, наблюдаются сложности с регулярными поставками вакцин, включая поливалентные (Пентаксим), моновакцины против гепатита В для детей, инактивированную вакцину от полиомиелита, против гемофильной инфекции, а также вакцины против бешенства и ветряной оспы, что создает дефицит и затрудняет плановую вакцинацию.

Поставок вакцины от ветряной оспы не было больше года, но это сказывается в основном на беременных женщинах, которые не болели ветрянкой – им приходится особенно опасаться заражения. На детской заболеваемости наличие или отсутствие вакцины никак не отражается: ветрянки в популяции всегда много.

Есть и хорошие новости: решены проблемы с поставками вакцины в рамках календаря по эпидемическим показаниям. Речь идет о вакцинах против ротавирусной и менингококковой инфекции, а также об антирабической вакцине – т.е. от бешенства.

В числе факторов, влияющих на масштабы вакцинации, Антон Олегович отметил недостаточную информированность граждан о важности вопроса, графиках прививок и доступных вакцинах, а также рост антипрививочных движений.

- Активное распространение антинаучных идей в социальных сетях и других медиа создает серьезные препятствия для проведения массовой вакцинации, угрожая коллективному иммунитету, – подчеркнул Антон Каширин. - Распространение недостоверной информации и слухов о побочных эффектах вакцин формирует у населения необоснованные страхи и недоверие к вакцинации.

…В общем, менталитет за два с половиной века мало изменился.

Управляемые инфекции

- Вакцинация – это метод активной профилактики инфекционных заболеваний, при котором в организм вводятся антигены (части ослабленных или убитых возбудителей болезней), которые побуждают иммунную систему к выработке антител, – объясняет заведующая инфекционным отделением Гатчинской КМБ, врач-инфекционист, педиатр Анна Михайлова. - Собственно, именно вакцинация – основной сдерживающий фактор распространения инфекции и важнейшая составляющая профилактики. Ежегодно в мире от инфекционных заболеваний умирает около 17–18 млн человек – это треть от всей смертности. Около трех миллионов детей в мире погибает от инфекций, от которых есть прививки.

- В XXI веке не побороли эпидемии?

- Сейчас во всем мире сложная эпидемиологическая ситуация. Это связано с активизацией миграционных процессов в разных точках земного шара, появляются труднодоступные для профилактических мероприятий группы населения, международные турпотоки очень развиты, но и, конечно, сказывается увеличение количества людей, которые отрицательно относятся к прививкам.

- Отрицание вакцинации возвращает нас в темные века?

- Ну, например, все знают про такое заболевание, как корь. В допрививочные времена корь часто называли «детской чумой», в Советском Союзе ежегодно корью заболевало более 2 млн человек, летальность была выше 11 %. Как только ввели вакцинацию против кори, смогли добиться значительного снижения заболевания, и был период, когда корь регистрировалась как единичные случаи на всю страну. К сожалению, из-за большого числа антипрививочников и нарушений графиков вакцинации за последние несколько лет мы снова стали часто встречаться с корью. В 2024 году наше инфекционное отделение принимало корь из нескольких районов Ленобласти. Был период, когда на мельцеровские боксы (изоляционно-диагностические) образовалась очередь.

Другой пример страшной инфекции – это дифтерия. До начала вакцинации тоже была высокая заболеваемость, и много летальных исходов. В СССР очень большой упор делался на профилактику инфекционных заболеваний – т.е. на вакцинацию, и практически всё население страны получало своевременные прививки. Был сформирован коллективный иммунитет, и это позволило ликвидировать дифтерию. С началом перестройки стало модным отказываться от прививок. Результат? Появилась прослойка населения, не обладающая нужным иммунитетом, и, как следствие, в 90-х годах возникла вспышка дифтерии. Было зарегистрировано более 150 тысяч случаев заболевания дифтерией, и около пяти тысяч летальных исходов. Причем большинство заболевших были молодого возраста.

Таких примеров можно приводить много. Есть такое понятие, как управляемые инфекции – это инфекционные заболевания, которые можно предотвратить при помощи вакцинации. К ним относится корь, дифтерия, столбняк, краснуха, эпидемический паротит (свинка), полиомиелит, ветряная оспа (ветрянка) и другие. Но необходимо сформировать коллективный иммунитет – это значит, что охват прививками должен составлять как минимум 85 %.

- Что вы посоветуете сейчас, в начале сезона?

- Сейчас будет расти количество респираторных инфекционных заболеваний, и очень важно сформировать иммунитет у себя и своих близких. Начата вакцинация против гриппа, в Гатчине и округе все амбулатории укомплектованы вакцинами. Очень рекомендую привиться. Надо понимать, что вакцинация не даст 100 % эффекта, и всё равно будут единичные заболевшие, но эти люди перенесут грипп в легкой или стертой форме, без осложнений и без риска летального исхода.

Привился – разгрузил медицину

По плану в Гатчинском округе должно быть привито 160100 человек, в том числе 28600 детей (60 % от численности населения).

В подразделениях Гатчинской КМБ есть три вида вакцины против гриппа: Ультрикс Квадри, предназначенная для детей с 6 месяцев и беременных; Совигрипп – для детей с 6 месяцев и взрослых и Флю-М – для взрослых. Все представленные вакцины инактивированные (не содержат частиц живого вируса) и имеют наивысший профиль безопасности.

Гатчинская КМБ активно работает с организациями, направлены письма в 37 учреждений округа с предложением организовать централизованную вакцинацию сотрудников против гриппа перед началом эпидемического сезона. Это обеспечит максимальный охват и защиту трудовых коллективов.

Где и когда можно привиться?

В поликлиниках Гатчины, Коммунара, Сиверской и Вырицы с понедельника по пятницу с 8 до 16 часов, в преддверии эпидсезона гриппа – до 20 часов в будни и до 14 часов в субботу.

В амбулаториях, кабинетах врачей общей практики и ФАПах. В отдаленных населенных пунктах вакцинация проводится с понедельника по пятницу с 8 до 13 часов.

В детских садах и школах проводится централизованная вакцинация детей без отрыва от образовательного процесса

Мобильные прививочные бригады работают по графику в общественных местах: площадь Варшавского вокзала, ТЦ «Пилот», ТК «О`Кей», ТРК на Пушкинском шоссе («Кубус»).

Вакцинация – это формирование коллективного иммунитета, т.е. устойчивости населения к инфекционным заболеваниям, что минимизирует распространение болезней и защищает наиболее уязвимые слои населения. Кроме того, вакцинация предотвращает тяжелые осложнения, госпитализации и летальные исходы, что существенно снижает нагрузку на медицинские учреждения, обеспечивая их эффективную работу. Чем больше привитых – тем меньше работы медикам.

Екатерина Дзюба

Реализуется при поддержке комитета по печати Ленинградской области