В поле зрения – глаукома

Офтальмологическое отделение Гатчинской КМБ пополняется новейшим оборудованием для обследования и лечения глазных патологий, но вместе с тем растет и количество пациентов. Как говорит Михаил Шаталов, до десяти операций – это небольшой операционный день. Большой – до двадцати. Врачи сменяют друг друга, и пациенты в отделении офтальмологии не залеживаются: в большинстве случаев ту же самую глаукому можно прооперировать и отпустить пациента домой – с условием дальнейшего регулярного осмотра на следующий день и позже. Это важно.

- Михаил Сергеевич, что такое глаукома простыми словами, и насколько гатчинские офтальмологи преуспели в ее лечении?

- Глаукома – сфера моих практических и научных интересов. Это тяжелое заболевание, непрестижное, опасность которого люди часто недооценивают и пренебрегают профилактикой. Если говорить доступным языком: в глазу постоянно вырабатывается и оттекает жидкость, и, если этот баланс нарушается, жидкость начинает скапливаться – повышается внутриглазное давление, и страдает от этого зрительный нерв. Зрение мутнеет, при редких видах глаукомы глаз болит.

- Она в любом случае ведет к слепоте, или возможны варианты?

- Всё зависит от стадии, в которой выявлена глаукома. К сожалению, часто бывает так, что первую и вторую стадию глаукомы человек абсолютно не замечает. А третья стадия – это уже серьезное поражение, и, когда офтальмологи выявляют глаукому на третьей стадии, ее достаточно сложно затормозить. Тем не менее мы можем выиграть и пять, и десять, и даже двадцать лет с третьей стадией глаукомы. Диагностика тоже улучшается, становится короче по продолжительности и доступнее.

- Измерение внутриглазного давления сюда относится?

- Этого мало, потому что глазное давление, как и артериальное, может значительно колебаться в течение суток. Мы обследуем зрительный нерв и его функции с помощью щелевой лампы с линзой, измеряем его в микронах в разных секторах под разными углами с помощью оптического когерентного томографа, который имеется у нас в стационаре. И поле зрения мы можем проверить. Это достаточно трудоемкое исследование, но мы всё равно его до сих пор используем: оно входит в золотой стандарт диагностики глаукомы, когда мы измеряем светочувствительность сетчатки в разных точках. Исследование требует обратной связи от пациента и может занять минут 15–20 на один глаз. Не все пожилые люди к этому готовы, поэтому частично данное исследование можно заменить томографией зрительного нерва.

- Можно ли самому у себя заподозрить глаукому на первых стадиях, не дожидаясь полного помутнения?

- Только если это приступ закрытоугольной глаукомы. Это очень резкое начало, когда в течение одного дня человек сначала чувствует тяжесть в глазу, потом в голове, потом начинает болеть глаз и голова – максимально сильно, по болевой шкале 10 из 10. И вот тут пациент может обратиться с этой болью либо к неврологу, либо к офтальмологу. Если ему повезет обратиться к офтальмологу, он получит облегчение в тот же день: мы можем снять приступ, все офтальмологи знают, как с этим работать. Если же пациент, по незнанию, попадет к неврологу, будет потеряно время. Потому что это заболевание часто путают с нарушением мозгового кровообращения. Та же симптоматика: половина не видит, болит, и человек может оказаться, например, на отделении неврологии. И потом, через несколько суток, когда его осмотрит офтальмолог, выяснится, что это другой диагноз. Но момент будет упущен – при таком приступе человек может за сутки потерять зрение необратимо.

К счастью, закрытоугольная глаукома встречается нечасто, и всё-таки, когда глаз болит, это побуждает человека обращаться к врачам.

- Соответственно, что происходит при открытоугольной глаукоме, и чем она отличается?

- С открытоугольной глаукомой ситуация проще, потому что она не болит. И это же является минусом, так как для человека эта глаукома до поры до времени незаметна. Я бы, наверное, сказал, что ее можно заподозрить, только если у старших родственников есть глаукома. Тогда с определенного возраста стоит ежегодно обследоваться у офтальмолога.

- Поясните, пожалуйста, что такое этот открытый или закрытый угол?

- В глазу есть такой анатомический ориентир – угол передней камеры, в котором находится фильтрационная зона. Он образован роговицей и радужкой, и через него оттекает внутриглазная жидкость. И вот этот угол анатомически может быть широким – порядка 30–40 градусов. Это считается хороший открытый угол передней камеры. И может быть узким.

Иногда под действием различных факторов эти углы могут закрываться – просто из-за стечения обстоятельств, или анатомия у человека такая изначально, плюс уплотняющийся с возрастом хрусталик (катаракта), который тоже может играть негативную роль. Открытый угол закрывается потихоньку, незаметно, поэтому изменения развиваются медленно. А закрытый угол захлопывается быстро, как клапан срабатывает. Отсюда и резкие симптомы при закрыто-угольной глаукоме.

- Этот угол видят врачи-окулисты при обычном осмотре?

- Должны видеть. Есть даже элементарные способы оценки этого угла, для которых нужен просто фонарик. Это заболевание было хорошо изучено в прошлом веке, и даже такая ориентировочная диагностика до сих пор эффективна. Во время обычного осмотра офтальмолога амбулаторного звена можно понять, открыт или закрыт угол. Более углубленно это всё изучается уже непосредственно перед лазерной хирургией либо перед большой хирургией глаукомы.

- Можно ли предотвратить закрытие угла?

- Закрытоугольную глаукому мы точно можем профилактировать. Если мы видим пациента с очень узким углом передней камеры, мы можем выполнить лазерную иридоэктомию, т.е. сделать дополнительное отверстие, которое никогда не перекроется, не будет никак мешать и даст человеку практически железную гарантию отсутствия приступов закрытоугольной глаукомы. Либо мы можем поменять начинающий мутнеть хрусталик, если основная причина в нем. И тогда угол из узкого или закрытого превращается в открытый.

- Получается, что замена хрусталика – операция по поводу катаракты – лечит закрытоугольную глаукому?

- Да. С одной стороны, это такая агрессивная форма глаукомы, а с другой – поддающаяся лечению и профилактике, если всё своевременно сделать.

- Может ли спровоцировать глаукому профессиональная вредность?

- Если очень долго работать на компьютере и сосредоточенно вглядываться в монитор, можно привести внутриглазную цилиарную мышцу в состояние спазма. Это чаще встречается у детей, но особо трудолюбивые взрослые тоже могут устроить себе такое. Особенно те, кого называют трудоголиками – не зря у этого слова плохое окончание. И спазмированная цилиарная мышца может закрыть просвет зрачка хрусталиком – в задней камере глаза начнет набираться жидкость, потому что она там вырабатывается, жидкость не будет оттекать в угол передней камеры, и случится приступ глаукомы. Но это относится только к тем людям, которые склонны к таким приступам.

- Какой режим работы будет безопасным для глаз?

- Всё индивидуально. Но в любом случае надо разгружать глаза и делать перерывы. С другой стороны, если вы не очень хорошо видите вблизи, надо пользоваться очками. Да, можно сделать себе яркий свет, можно отодвинуть объекты подальше и продолжать работать, но глаз всё равно будет перенапрягаться, и негативные последствия в виде зрительного утомления, красных глаз и больной головы вы себе заработаете.

- Кому надо посещать офтальмолога для профилактики, если ничего не беспокоит?

- Обычно после 50–55 лет лучше обследоваться у офтальмолога ежегодно. Если есть какие-то глазные заболевания в семье, надо провериться раньше и дальше уже следовать рекомендациям врача. В детском возрасте при снижении зрения нужны регулярные осмотры. А так, если ничего не беспокоит, наследственность не отягощена, после полного формирования глаза в 18–20 лет и до 43-х – индульгенция.

- Михаил Сергеевич, каковы возможности гатчинских офтальмохирургов?

- Мы плотно взаимодействуем с поликлиническими врачами, и в наиболее сложных случаях пациентов направляют к нам в стационар, так как офтальмологическое отделение Гатчинской КМБ хорошо оснащено. Помимо основного рабочего инструмента – щелевой лампы, которая позволяет осмотреть 99% глаза, есть ОКТ – оптический когерентный томограф, который может исследовать сетчатку, зрительный нерв, передний отрезок глаза и помогает диагностировать дистрофию сетчатки, глаукому, нарушение кровообращения в сетчатке, диабетические болезни глаза, более редкие заболевания.

Кроме всего прочего, мы делаем достаточно большой спектр операций на веках, которые могут из-за травмы менять свою форму. Или с возрастом ткани иногда перераспределяются в толще века, и веко может как вывернуться наружу и уже не защищать глаз, так и завернуться внутрь и травмировать глазную поверхность ресницами. Завороты и вывороты век мы устраняем достаточно давно и успешно. А теперь у нас появился новый многофункциональный лазер, с помощью которого лечат вторичную катаракту, некоторые виды глаукомы, «плавающие мушки» в глазах.

Мы можем помочь всем жителям Гатчинского округа, если они будут ответственно относиться к своему здоровью и вовремя обращаться к врачу, не пытаясь заниматься самолечением или консультироваться с интернетом. Надо лечить или не надо – скажет офтальмолог.

Екатерина Дзюба

Фото freepik.com