«Работа СО знанием» – в студенческом педагогическом отряде

Традиции на букву С

История современных студенческих отрядов в России началась в 2004 году, когда в Москве прошел форум, посвященный 45-летию движения студотрядов СССР. И вот уже более 20 лет общественная организация «Российские студенческие отряды» (РСО) объединяет молодых людей, которые получают среднее профессиональное или высшее образование и готовы заниматься общественно-полезным делом в свободное от учебы время. В движении участвуют 85 субъектов нашей страны, и наш регион не является исключением: Ленинградское областное региональное отделение РСО открылось 24 ноября 2017 года.

Движение привлекает студентов не только возможностью организовать свой досуг, но и перспективой трудоустройства. Государство тем самым формирует кадровый резерв. Направлений – свыше десятка: существуют, например, строительные, сельскохозяйственные, медицинские от-ряды. Но популярнее всего на сегодняшний день отряды педагогические. Здесь учатся работать не в школе, колледже или вузе, как можно предположить, а в сфере детского отдыха и оздоровления. Проще говоря, пробуют себя в роли вожатого. На протяжении 3–4-х месяцев студенты проходят бесплатное обучение с выдачей свидетельства государственного образца о дополнительном образовании, а затем отправляются на летние смены в предложенные регионом детские лагеря или санатории. Начинающим вожатым помогают опытные наставники.

В Ленинградской области 7 педагогических отрядов. Гатчинское «Сознание» появилось одним из первых. Нынешний руководитель отряда Эльвира Стан рассказывает, что такое символичное название было дано не сразу:

- У нашего регионального отделения все педагогические отряды начинаются на букву С. Изначально ребята, которые зарождали отряд, хотели назваться «Лис», но из-за того, что придумали традицию и нужна была какая-то дополнительная смысловая нагрузка в названии, появилось «Сознание». И мы сейчас очень прикипели к нему: мы работаем «СО знанием дела». А лиса мы превратили в талисман. У нас есть игрушка, лис Джейкоб, который ездит с нами на все мероприятия и присутствует на обучении, – рассказывает Эльвира.

Курс молодого бойца

Друзья Джейкоба – это участники отряда, которых принято называть «молодыми» и «бойцами». «Молодые» – те, кто только вступил в отряд. Около четырех часов в неделю они слушают лекции; занятия проходят в гатчинском молодежном пространстве «Поток». Часто их проводят приглашенные спикеры. Например недавно опытом работы со сложными детьми поделилась Анастасия Дворкина – эксперт регионального Центра временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей.

После обучения и смен в лагере «молодых» посвящают в «бойцы». Административное ядро «Сознания» представлено командным составом: командир (организатор), его заместитель (комиссар), методист, отвечающий за адаптацию образовательной программы, и руководитель пресс-центра. При этом каждый отряд находится в постоянном контакте со специалистами регионального штаба и может обратиться к ним за помощью.

Прежде чем стать командиром, сама Эльвира тоже прошла так называемый курс молодого бойца:

- Я приехала из Вологодской области, поступила в 2022 году в Гатчинский университет. На одном из занятий к нам пришли люди в «строевках» и стали рассказывать про Российские студенческие отряды. Если честно, на тот момент я ничего не знала про студотряды и сначала даже не загорелась этой идеей. Да, в школе у меня было желание поработать вожатой, а потом я уехала, и всё как будто бы осталось позади. Но моя подружка-одногруппница предложила мне попробовать. В итоге я пришла на первое собрание, начала знакомиться с коллективом, и этот процесс меня затянул, – рассказывает Эльвира.

После этого девушка съездила в два детских лагеря, поработала не только с привычным отрядом ребят, но и со спортивным коллективом из 40 человек, возглавила пресс-центр «Сознания», а в прошлом году стала командиром. Сейчас, на дипломном курсе специальности «Менеджмент организации», этот профессиональный опыт оказался для нее как нельзя кстати.

Новые ростки знаний

Под руководством командного состава «Сознания» в этом году больше 20 участников. В основном это студенты Гатчинского государственного университета, притом самых разных специальностей, в том числе технических. Зачастую ребята приходят просто потому, что хотят найти общение, попробовать что-нибудь новое. Набор в «Сознание» еще продолжается. Задача «бойцов» – привлечь внимание «молодых» и создать для них комфортную атмосферу:

- Мы делаем упор на ребят 1–2-х курсов: они только начинают активную студенческую жизнь. Я думаю, что у каждого человека внутри есть жилка к чему-либо, но, к сожалению, удачный момент ее развития можно упустить. Поэтому очень важно уловить это состояние, когда студенты еще готовы во что-то влиться, поддержать их желание, интересно рассказать о нашей деятельности, – считает Эльвира Стан.

За интерактив и благоприятный климат в коллективе отвечает комиссар отряда – Виктория Земцова. Виктория придумывает разнообразные форматы взаимодействия; «Поток» в этом смысле предоставляет свободу творчества: здесь можно и поиграть, и кино посмотреть, и на кухне поготовить. Раз в две недели у студентов проходят «комиссарки» – собрания-сплочения. Подобные мероприятия очень важны в том числе и потому, что знакомят студентов с деятельностью вожатого, который должен уметь найти общий язык с самыми разными ребятами и воспитать в них командный дух.

Помимо постижения вожатского дела, педагогический отряд «Сознание» также занимается волонтерством. Ребята регулярно участвуют в экологических акциях, выезжают в приют для животных «ЛапУшки», взаимодействуют с другими студенческими отрядами, помогают в организации областных мероприятий.

Развито в студотрядах и патриотическое воспитание: в прошлом году «бойцы» из Ленинградской области организовали молодежную патриотическую акцию «Ладожский десант». Активисты отправились в малонаселенные пункты области, чтобы помочь их жителям.

Говорят, выходить за рамки сознания полезно: в голову приходят неожиданные, творческие решения. Как и в любом другом студенческом отряде, бойцы «Сознания» стремятся не только получить, но и передать свой опыт нынешнему и будущему поколениям молодежи креативным путем – преодолевая границы территориальные, социальные, культурные. Главное здесь – просто знать, что, для кого и как ты делаешь.

Мария Ибадова

Реализуется при поддержке комитета по печати Ленинградской области