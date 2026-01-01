Милана – первенец года в Ленинградской области

Год подошел к концу. Люди подводят свои итоги: вспоминают достижения и неудачи, хорошее и пло-хое, отмечают выполненные цели и ставят новые. Итоги года теперь подводят и различные сервисы, которыми многие пользуются: музыка, такси, онлайн-кинотеатры, маркетплейсы. Но также подводят итоги и исследователи языка: анализируя различные данные, они выбирают слово года. Однако у каждого в этом деле – свой подход. Поэтому и слов года несколько. Расскажем о некоторых из них.