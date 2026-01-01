Поиск на сайте
Милана – первенец года в Ленинградской области

Первым ребенком 2026 года, родившимся в Гатчине в Ленинградском областном перинатальном центре, стала малышка Милана.

Милана появилась на свет в 00:20 1 января 2026 года. Вес 3390 граммов, рост 51 см. Оценка 9/10 баллов по шкале Апгар.

Для родителей - 27-летней Дарьи и 32-летнего Кирилла – это первенец. Роды были естественные. Семья прописана в Бокситогорском районе Ленинградской области.

Роды, которые войдут в историю, принимали: врач Яков Евгеньевич Лапин, акушерка Альфия Юрьевна Шнайдер, неонатолог Анна Сергеевна Назарова.\

 

Тест и фото: перинатальный центр Ленинградской области