Милана – первенец года в Ленинградской области
Первым ребенком 2026 года, родившимся в Гатчине в Ленинградском областном перинатальном центре, стала малышка Милана.
Милана появилась на свет в 00:20 1 января 2026 года. Вес 3390 граммов, рост 51 см. Оценка 9/10 баллов по шкале Апгар.
Для родителей - 27-летней Дарьи и 32-летнего Кирилла – это первенец. Роды были естественные. Семья прописана в Бокситогорском районе Ленинградской области.
Роды, которые войдут в историю, принимали: врач Яков Евгеньевич Лапин, акушерка Альфия Юрьевна Шнайдер, неонатолог Анна Сергеевна Назарова.\
Фото: перинатальный центр Ленинградской области
