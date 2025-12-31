Вы мне слово – я вам пять: слова года – 2025

Грамота.ру

Сайт «Грамота.ру» впервые провел акцию «Слово года» в 2023 году. Тогда победителем стала «нейросеть». В 2024 году словом года стал «вайб».

Какие критерии предъявляются к кандидатам на «Слово года»? Это должно быть:

- новое слово, которое отсутствует в академических толковых словарях;

- актуальное слово, которое описывает новые, актуальные явления, проявляет сегодняшние тренды;

- частотное слово, которое знакомо почти каждому, кто следит за новостями или пользуется соцсетями, частота употребления которого растет;

- освоенное языком слово, то есть оно имеет устоявшуюся форму и модель словоизменения, от него образованы другие слова.

Этапов исследования у «Грамоты.ру» три:

1. Лонг-лист: здесь проходит сбор материала путем опросов на портале и в соцсетях, анализа лингвистических ресурсов, телеграм-каналов и СМИ.

2. Шорт-лист: проводится количественный и качественный анализ, где смотрят на динамику частоты употребления слова в СМИ и в соцсетях, в поисковых запросах и логах «Грамоты.ру».

3. Победитель: проводится экспертная оценка, где слово года определяется по итогам рейтингового голосования, в котором участвуют специалисты в области науки о языке по всей стране.

В шорт-лист кандидатов попали слова:

- брейнрот – это странные, часто бессодержательные фото и видео в интернете, часто сгенерированные при помощи искусственного интеллекта. Человеку может быть тяжело отвлечься от такого контента, при этом он чувствует, что его мозг как бы разлагается (brain (англ.) – мозг, rot (англ.) – гнить, гниение).

- выгорание – это состояние полного отсутствия энергии, эмоционального, физического и психического истощения, вызванное чрезмерным длительным стрессом.

- имба – положительная характеристика чего-то или кого-то как крутого, мощного, значительно превышающего средний уровень. Пришло из сленга геймеров, где обозначало персонажа, оружие или способность в игре, которые давали сильное преимущество. Появилось от английских слов imbalance (дисбаланс, перекос) и imbalanced (несбалансированный).

- лимб – промежуточное, неопределенное состояние, в котором человек находится довольно долгое время. Часто употребляется в выражении «застрять в лимбе», то есть находится в подвешенном состоянии.

- подсветить – выделить определенную информацию в речи или тексе, сделать ее более явной или заметной. Обычно используется в СМИ или офисной коммуникации.

- промпт – текстовый вопрос, задача, инструкция, которую пользователь формулирует для нейросети.

- проявленность – способность человека открыто выражать себя и свои эмоции через поведение, действия, слова и внешний вид, делая собственную фигуру заметной и узнаваемой для окружающих. Слово пришло из языка популярной психологии и отражает установку на самореализацию и самоутверждение.

- пупупу – выражение задумчивости, замешательства или разочарования. Используется как реакция на неприятную или сложную ситуацию.

- ред-флаг – нечто в действиях, поведении, словах, внешности человека, сигнализирующее о возможных проблемах в отношениях. Также употребляется в более широком смысле для обозначения тревожных сигналов в других сферах.

- сигма – независимый, уверенный в себе и успешный человек, который отказывается быть частью социальной иерархии.

- слоп – сгенерированный искусственным интеллектом контент низкого качества, к которому говорящий относится скептически и пренебрежительно. Произошло от английского slop (мусор, шлак) в сочетании AI-slop (ИИ-шлак).

Победителем же стало слово «зумер» – представитель поколения Z – человек, родившийся в период 1995–2010 гг. Слово широко используется в СМИ как ярлык для условных 20–25-летних в рассуждениях о разнице поколений.

Слово «зумер» набрало 42 % голосов в голосовании, в котором участвовали 469 филологов из разных регионов России. В группу лидеров также вошли выгорание (38 %), ред-флаг (37 %) и промпт (36 %).

Читай-город

На сайте книжной сети «Читай-город» также выбирали слово года. Организаторами этой акции тут выступили редакция Lingua, издательство «Мир и Образование» и филологический проект «Скворцовские чтения». Среди претендентов на победу – слова «вера», «кринж», «любовь», «мир», «надежда», «ожидание», «перемены», «победа», «договорнячок». Главное слово определяли интернет-пользователи в ходе голосования на сайте в период с апреля по декабрь этого года.

По итогам голосования «Словом года – 2025» стала «тревожность». За нее отдано

36 % голосов. Результат стал отражением эмоционального состояния российского общества в этом году. На втором месте оказался «договорнячок», который набрал 14 % голосов. На третьем месте – слово «ожидание», набравшее

11 % голосов.

Merriam-Webster

Merriam-Webster – это одна из старейших и наиболее авторитетных американских издательских компаний, которая специализируется на выпуске словарей, справочников и других лексикографических материалов для английского языка.

По версии словаря Merriam-Webster словом года стал сленговый термин slop (мусор, шлак), о котором мы уже говорили выше.

«В 2025 году поток всякой ерунды включал в себя абсурдные видеоролики, нелепые рекламные изображения, дешевую пропаганду, фейковые новости, которые выглядят довольно правдоподобно, низкокачественные книги, написанные искусственным интеллектом», – напомнили авторы словаря.

Среди других популярных выражений, которые претендовали на победу:

- gerrymander («джерримандер») – связано с выборами в США;

- touch grass («потрогать траву») – идиома, означающая призыв выйти в реальный мир из сети, от экранов, заняться чем-то в реальной жизни;

- performative («перформативный») – сделанный ради шоу, ради укрепления своего имиджа или ради положительного впечатления у других;

- tariff («пошлины») – связано с пошлинами, которые обещал ввести Трамп в своей предвыборной кампании;

- conclave («конклав») – связано со смертью папы римского и с выбором нового главы в Ватикане;

- «6 7» («шесть семь») – брейнрот фраза, смысл которой не понимает никто, которую используют современные американские подростки.

Кембриджский словарь

По версии Кембриджского словаря словом 2025 года стал термин «парасоциальный». Им описывают чувство эмоциональной связи человека со знаменитостью, с которой он не знаком лично. Также такая связь может быть с героем книги, фильма, сериала, игры или даже с искусственным интеллектом.

«”Парасоциальный” – идеальное слово года. Рост парасоциальных отношений переопределил фэндом, понятие знаменитости и с появлением ИИ то, как обычные люди взаимодействуют в сети. Мы вступили в эпоху, когда многие формируют нездоровые и чрезмерно интенсивные парасоциальные связи с инфлюэнсерами. Это приводит к ощущению, что люди «знают» тех, с кем у них такие связи, доверяют им и даже проявляют крайние формы лояльности. При этом всё остается полностью односторонним», – отметила профессор экспериментальной социальной психологии Кембриджского университета Симона Шналль.

Кембриджский словарь выделил еще два слова, которые были популярны в этом году. Первое, уже знакомое нам, – slop. Второе – memeify («мемефицирование»), то есть превращение события, человека или изображения в мем.

Оксфордский словарь

По мнению Оксфордского словаря словом года стало выражение rage bait («рейдж-бейт»), которым обозначается контент, намеренно созданный для того, чтобы спровоцировать гнев или возмущении у аудитории. Такие публикации призваны увеличить трафик или вовлеченность. Согласно данным издательства Oxford Languages, частота употребления этого слова за последние 12 месяцев утроилась.

В шорт-лист также вошли слова «аура-фарминг» – создание и поддержание уверенного, загадочного и харизматичного публичного образа – и «биохакинг» – оптимизация физических или умственных способностей путем изменения диеты, режима упражнений, лекарств, технологических устройств.

Как вы видите, многие слова связаны с искусственным интеллектом. Он прочно закрепился в нашей жизни и требует создания специальных слов. Однако удивительна тенденция, что многие из слов года характеризуют ИИ отнюдь не с положительной точки зрения.

Елизавета Суралева