График работы в Гатчинском округе автобусов в период новогодних праздников 2025-2026:
Публикуем расписание городских и пригородных автобусов на период новогодних праздников.
31 декабря 2025 года график работы общественного транспорта - по воскресенью (с отменами рейсов).
1 января 2026 года – по воскресенью (с отменами рейсов).
2-11 января 2026 года – по воскресенью.
Расписание движения ГОРОДСКИХ автобусов на 31 декабря 2025 г.
31 декабря 2025 г. автобусы на маршрутах работают по расписанию воскресного дня.
Отмены рейсов 31 декабря 2025 г.
Маршрут № 21
Отправление от мкр. Речной – 22-00, 22-15, 23-05
Отправление от ТРК – 22-40, 22-50, 23-00
Маршрут № 22
Отправление от мкр. Аэродром – 22-38
Отправление от Варшавского – 22-42
Расписание движения ГОРОДСКИХ автобусов на 1 января 2025 г.
Все городские автобусы начинают работу с 10-00.
Отмены рейсов 1 января 2026 г.
Маршрут № 8 НИЦ «Курчатовский институт» (ПИЯФ) - ул. Нестерова -отмена.
Маршрут № 28 ул. Урицкого -Мариенбург, з-д Ленинец - отмена.
Изменения в расписании:
Маршрут № 7 Варшавский вокзал - Мариенбург,
1 января 2026г заезд на з-д Электронстандарт (отменен)
|
Варшавский вокзал
|
Мариенбург
|
09-50
|
17-00
|
09-50
|
17-12
|
10-40
|
17-45
|
10-40
|
18-00
|
11-35
|
18-45
|
11-30
|
18-30
|
12-20
|
19-10
|
12-35
|
19-40
|
13-15
|
20-35
|
13-00
|
20-20
|
13-40
|
20-50
|
14-25
|
21-20
|
15-20
|
22-00
|
14-40
|
21-35
|
16-00
|
|
16-05
|
Маршрут № 3 Ленинградское шоссе (магазин О`КЕЙ) - Мариенбург, з-д Ленинец
|
Магазин О`КЕЙ
|
Мариенбург
|
10-15
|
15-00
|
19-10
|
10-00
|
15-10
|
19-00
|
10-35
|
15-45
|
19-30
|
10-30
|
15-30
|
19-20
|
11-05
|
16-05
|
20-10
|
10-50
|
15-50
|
19-50
|
11-25
|
16-25
|
20-30
|
11-10
|
16-20
|
20-10
|
11-45
|
16-55
|
20-40
|
12-00
|
16-40
|
20-40
|
12-35
|
17-15
|
21-20
|
12-20
|
17-05
|
21-00
|
12-55
|
17-35
|
21-30
|
12-50
|
17-25
|21-10
|
13-30
|
18-00
|
21-50
|
13-30
|
17-50
|
22-00
|
14-05
|
18-25
|
22-30
|
14-00
|
18-10
|
|
14-35
|
18-45
|
|
14-30
|
18-40
|
Маршрут № 4 от ул. Изотова - микрорайон Химози
|
от ул. Изотова
|
микрорайон Химози
|
10-15
|
15-15
|
19-25
|
10-15
|
15-15
|
19-25
|
10-40
|
15-40
|
19-50
|
10-40
|
15-40
|
19-50
|
11-05
|
16-05
|
20-15
|
11-05
|
16-05
|
20-15
|
11-30
|
16-30
|
20-40
|
11-30
|
16-30
|
20-40
|
11-55
|
16-55
|
21-05
|
11-55
|
16-55
|
21-05
|
12-20
|
17-20
|
21-30
|
12-20
|
17-20
|
21-30
|
12-45
|
17-45
|
21-55
|
12-45
|
17-45
|
21-55
|
13-35
|
18-10
|
22-20
|
13-10
|
18-05
|
22-20
|
14-25
|
18-35
|
|
14-00
|
18-35
|
22-45
|
14-50
|
19-00
|
|
14-50
|
19-00
|
Маршрут № 8 НИЦ «Курчатовский институт» (ПИЯФ) - ул. Нестерова - отмена.
Маршрут № 20 Мкр. Мариенбург – мкр. Аэродром – мкр. Химози
|
Расписание рейсов
|
мкр. Мариенбург, Хлебокомбинат
|
Химози, ул. Новая
|
10:15
|
16:40
|
10:10
|
16:30
|
11:25
|
17:25*
|
10:50
|
17:30
|
12:05
|
18:15
|
12:10
|
18:10
|
13:10
|
19:25
|
13:00
|
19:30
|
14:55
|
20:15*
|
15:00
|
20:10
|
15:35
|
|
15:50
|
*заезд к заводу «Электронстандарт»
Маршрут № 21 Мкр. Речной - Варшавский вокзал- Пушкинское шоссе (ТК)
|
Расписание рейсов
|
мкр. Речной/ магазин «Фермер»
|
Пушкинское шоссе (ТК)
|
|
14:35
|
19:45
|
10:50
|
15:50*
|
20:40
|
10:15
|
15:15
|
20:35
|
11:10
|
16:20
|
21:25
|
10:45
|
16:40*
|
21:30
|
11:50
|
17:50*
|
22:20
|
11:45
|
17:15
|
21:55
|
12:50
|
18:20
|
22:50
|
12:15
|
17:35
|
22:15
|
13:20
|
18:35
|
23:00
|
12:45
|
18:55
|
23:05
|
13:40
|
19:50
|
|
14-10
|
19:25
|
|
15:25
|
20:30
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
*от/до магазина «Фермер»
Маршрут № 22 Мкр. Аэродром - Варшавский вокзал
|
Расписание рейсов
|
мкр. Аэродром, Лётное поле
|
Варшавский вокзал
|
10:04
|
15:03
|
19:30
|
|
14:29
|
19:11
|
10:27
|
15:26
|
19:48
|
9:53
|
15:15
|
19:29
|
10:50
|
16:12
|
20:13
|
10:39
|
15:38
|
20:18
|
11:13
|
16:30
|
20:38
|
11:02
|
16:01
|
20:43
|
11:36
|
16:48
|
21:08
|
11:25
|
16:47
|
21:08
|
12:22
|
17:06
|
21:38
|
11:48
|
17:05
|
21:36
|
12:45
|
17:24
|
22:08
|
12:11
|
17:23
|
22:06
|
13:08
|
17:42
|
22:38
|
12:57
|
17:41
|
22:42
|
13:31
|
18:18
|
|
13:20
|
17:59
|
|
13:54
|
18:36
|
|
13:43
|
18:17
|
|
14:40
|
18:54
|
|
14:06
|
18:53
|
Маршрут № 23 Мкр. Речной - Пушкинское шоссе (ТК)
|
Расписание рейсов
|
мкр. Речной/ магазин «Фермер»
|
Пушкинское шоссе (ТК)
|
9:45
|
15:45
|
9:40
|
15:35
|
10:25
|
16:25
|
10:40
|
16:40
|
11:25
|
17:25
|
11:20
|
17:10*
|
12:05
|
18:00*
|
12:20
|
18:05
|
13:15
|
18:45
|
13:00
|
18:55*
|
14:40*
|
19:40*
|
15:00
|
20:00
|
|
21:05
|
|
20:40
|
|
21:35
|
|
22:00
|
|
|
|
*от/до магазина «Фермер»
Маршрут № 25 от ул. Зверевой - магазин Маяк (Красносельское Шоссе)
|
ул. Зверевой
|
магазин Маяк (Красн.Шоссе)
|
09-55
|
16-35
|
09-55
|
16-35
|
10-45
|
16-50
|
10-45
|
17-25
|
11-00
|
17-25
|
11-35
|
17-40
|
11-35
|
18-15
|
12-00
|
18-15
|
12-25
|
18-25
|
12-25
|
19-00
|
12-40
|
19-00
|
13-15
|
19-15
|
13-15
|
19-50
|
13-40
|
19-50
|
14-10
|
20-00
|
14-10
|
20-45
|
14-20
|
20-45
|
15-20
|
21-10
|
15-50
|
21-35
|
15-50
|
21-35
Маршрут № 27 ул. Рощинская - Варшавский вокзал
|
ул. Рощинская
|
Варшавский вокзал
|
10-00
|
14-20
|
17-40
|
10-00
|
14-20
|
17-40
|
10-25
|
14-45
|
18-05
|
10-25
|
14-45
|
18-05
|
10-50
|
15-10
|
18-30
|
10-50
|
15-10
|
18-30
|
11-15
|
15-35
|
18-55
|
11-15
|
15-35
|
18-55
|
11-35
|
16-00
|
19-20
|
11-40
|
16-00
|
19-20
|
12-05
|
16-25
|
19-45
|
12-25
|
16-25
|
19-45
|
13-30
|
16-50
|
20-10
|
13-05
|
16-50
|
20-10
|
13-55
|
17-15
|
|
13-55
|
17-15
|
Маршрут № 28 ул. Урицкого -Мариенбург, з-д Ленинец - отмена.
Расписание движения городских автобусов на 2 января 2026 г.
Отмены рейсов 2 января 2026 г.
Маршрут № 8 НИЦ «Курчатовский институт» (ПИЯФ) - ул. Нестерова -отмена.
Маршрут № 28 ул. Урицкого -Мариенбург, з-д Ленинец - отмена.
Автобусы по маршрутам №№ 3,4,7,20,21,22,23.25,27 работают по расписанию воскресного дня.
Со 2 января по 11 января 2026 года маршруты работают по расписанию воскресного дня.
Единая служба по работе с гражданами ООО «Транс-Балт»:
8-812-309-10-10.
Диспетчерская служба ИП Крылов В.И.: 8-965-088-18-70.
Расписание движения ПРИГОРОДНЫХ автобусов. Часть 1.
31 декабря 2025 г. автобусы на маршрутах работают по расписанию воскресного дня.
Отмены рейсов 31 декабря 2025 г.
Маршрут № 107
Отправление от г.Гатчины, ТЦ Пилот – 21-50, 22-20,
Отправление от д. Большое Верево – 21-50.
Маршрут № 516
Отправление от г.Гатчины Варшавский вокзал-21-00,
Отправление от п. Прибытково-22-00
Маршрут № 518
Отправление от г.Гатчины Варшавский вокзал-20-45,
Отправление от п. Терволово-21-45
Маршрут № 522
Отправление от г.Гатчины Варшавский вокзал-21-40
Отправление от д. Тойворово-22-30
Маршрут № 523
Отправление от г.Гатчины Варшавский вокзал-21-15
Отправление от д. Луйсковиц – 22-10
Маршрут № 525
Отправление от г.Гатчины Варшавский вокзал-21-45
Отправление от д. Новый Учхоз – 22-15
Маршрут № 535
Отправление от г.Гатчины Варшавский вокзал- 22-05,22-40
Отправление от п. Нового Света – 22-35,23-00
Маршрут № 537
Отправление от г.Гатчины Варшавский вокзал- 21-00
Отправление от п. Нового Света – 22-00
Расписание движения пригородных автобусов на 1 января 2026 г.
Отмены рейсов 1 января 2026 г.
Маршрут № 514 г.Гатчина, Варшавский вокзал - д. Большие Колпаны -отмена
Маршрут № 519 ж/д ст. Пудость-пос. Пудость - отмена
Маршрут № 543 г. Гатчина, Варшавский вокзал - п. Новый Учхоз – п. Елизаветино - отмена
Изменения в расписании:
Маршрут № 107 г.Гатчина, микрорайон Аэродром, ТЦ Пилот - д. Большое Верево
|
Микрорайон Аэродром
|
Большое Верево
|
7-45
|
8-15
|
8-45
|
8-00
|
8-30
|
9-00
|
9-15
|
9-55
|
10-35
|
9-40
|
10-40
|
11-30
|
11-35
|
12-25
|
13-40
|
12-45
|
13-10
|
13-35
|
14-05
|
14-30
|
15-10
|
14-20
|
14-45
|
15-40
|
15-30
|
16-25
|
16-55
|
16-10
|
16-25
|
17-10
|
17-10
|
17-55
|
18-30
|
17-40
|
17-55
|
18-50
|
18-50
|
19-50
|
20-20
|
19-30
|
19-50
|
20-50
|
20-50
|
21-50
|
|
21-20
|
|
Маршрут № 514 г.Гатчина, Варшавский вокзал - д. Большие Колпаны -отмена
Маршрут № 516 г.Гатчина, Варшавский вокзал - п. Прибытково
|
Варшавский вокзал
|
Прибытково
|
6-35
|
8-25
|
10-50
|
7-30
|
9-30
|
11-50
|
13-25
|
14-35
|
16-00
|
14-25
|
15-40
|
17-05
|
17-20
|
18-05
|
21-00
|
18-25
|
19-10
|
22-00
Маршрут № 517 г. Гатчина, Варшавский вокзал – п. Тайцы
|
Расписание рейсов
|
Варшавский вокзал
|
п.Тайцы
|
|
07-55
|
09-10
|
|
08-30
|
09-45
|
10-30
|
11-50
|
14-25
|
11-10
|
12-30
|
15-07
|
15-45
|
17-15
|
18-40
|
16-20
|
18-05
|
19-20
|
19-55
|
|
|
20-50
|
|
Маршрут № 518 г.Гатчина, Варшавский вокзал - п. Терволово
|
Варшавский вокзал
|
п.Терволово
|
6-30
|
8-45
|
10-50
|
12-10
|
13-30
|
7-30
|
9-35
|
11-50
|
13-10
|
14-20
|
15-45
|
17-55
|
18-45
|
20-05
|
20-45
|
16-45
|
18-45
|
19-40
|
21-10
|
21-45
Маршрут № 519 ж/д ст. Пудость-пос. Пудость - отмена
Маршрут № 522 г.Гатчина, Варшавский вокзал – д. Тойворово
|
Варшавский вокзал
|
Тойворово
|
8:50
|
10:50
|
9:50
|
11:40
|
11:20
|
14:15
|
16:40
|
12:10
|
15:05
|
17:30
|
17:20
|
19:15
|
21:40
|
18:20
|
20:05
|
22:30
Маршрут № 523 г.Гатчина, Варшавский вокзал - д. Луйсковицы
|
Варшавский вокзал
|
Луйсковицы
|
8:35
|
10:40
|
13-35
|
9:45
|
11:45
|
14-35
|
17:30
|
21:15
|
|
18:30
|
22:10
|
Маршрут № 523 а г.Гатчина, Варшавский вокзал – п. Елизаветино, Жилпоселок
|
Варшавский вокзал
|
Елизаветино, Жилпоселок
|
8-00
|
19-40
|
|
9-05
|
20-40
|
Маршрут № 525 г.Гатчина, Варшавский вокзал - п. Н. Учхоз
|
Расписание рейсов
|
от г. Гатчины, Варшавский вокзал
|
от п. Н. Учхоз
|
6-45
|
10-25
|
14-55
|
18-40
|
7-55
|
12-00
|
16-25
|
19-50
|
|
11-20
|
15-45
|
19-10
|
12-25
|
16-50
|
20-50
|
7-15
|
11-45
|
16-10
|
20-20
|
8-25
|
13-40
|
17-55
|
22-15
|
7-50
|
13-00
|
17-15
|
21-45
|
9-15
|
14-10
|
18-10
|
|
8-40
|
13-30
|
17-30
|
|
10-45
|
15-10
|
18-25
|
|
10-00
|
14-30
|
17-45
|
|
11-05
|
15-35
|
19-15
|
Маршрут № 527г. Гатчина, Варшавский вокзал – п. Кобралово
|
Кобралово
|Варшавский вокзал
|
09-45Бугры
|
16-25
|
08-25Бугры
|
14-45
|
10-35
|
17-10
|
09-00
|
15-35
|
11-05
|
18-05
|
09-30
|
16-50
|
11-40
|
18-30Бугры
|
10-25Бугры
|
17-15
|
13-10
|
18-55
|
11-55
|
17-40
|
13-40
|
19-50
|
12-30
|
18-40Бугры
|
15-10
|
21-00
|
13-30Бугры
|
19-40
|
15-35
|
22-00
|
14-20
|
21-10
Маршрут № 530 г.Гатчина, Варшавский вокзал - д. Раболово
|
Варшавский вокзал
|
От Раболово/Фьюнатово
|
9:05Ф
|
12:45
|
14:30**Ф
|
10:10Ф
|
14:15
|
15:35Ф
|
16-55Ф
|
19:05
|
|
18-00Ф
|
20:25
|
** - заезд Луйсковицы.
Маршрут № 531 г.Гатчина, Варшавский вокзал - д. Батово
|
Варшавский вокзал
|
Батово
|
5:40
|
8:10
|
10-10
|
6:35
|
9:25
|
11-25
|
12-05
|
14-50
|
18-40
|
13-20
|
16-30
|
19-40
|
20-10
|
|
|
21-10
|
|
Маршрут № 534 г.Гатчина, Варшавский вокзал - п. Вырица
|
Варшавский вокзал
|
Вырица
|
8:45
|
9:25
|
11:00
|
9:50*
|
10:30
|
12-00
|
11:50
|
13:40*
|
15:00*
|
12:50
|
14:45
|
16-00
|
16:45
|
17:25
|
18:50
|
17:50
|
18:30
|
19:50
|
19:40
|
|
|
20:50
|
|
* Заезд Карташевская
Маршрут № 534 А г.Гатчина, Варшавский вокзал - п. Вырица
|
Варшавский вокзал
|
Вырица
|
10-30
|
12-30
|
14-15
|
11-30
|
13-30
|
15-15
|
16-05
|
17-50
|
|
17-00
|
18-50
|
Маршрут № 535 г.Гатчина, Варшавский вокзал - п. Новый Свет
|
От Варшавский вокзал
|
От п. Новый Свет
|
|
8-00
|
11-15
|
14-30
|
17-00
|
20-00
|
8-35
|
11-50
|
15-05
|
17-35
|
20-35
|
8-45
|
12-00*
|
14-45
|
17-45
|
20-40
|
9-20
|
12-35*
|
15-20
|
18-20
|
21-10
|
9-15
|
12-15
|
15-15
|
18-15
|
21-35
|
9-50
|
12-50
|
15-50
|
18-50
|
22-05
|
9-45
|
12-30
|
15-45
|
18-45
|
22-40
|
10-20
|
13-05
|
16-20
|
19-20
|
23-00
|
10-00
|
13-15
|
16-00
|
19-15*
|
|
10-35
|
13-50
|
16-35
|
19-50
|
|
11-00*
|
13-30
|
16-30
|
19-30
|
|
11-35*
|
14-05
|
17-05
|
20-05
|
*Заезд в д. Малое Замостье
Маршрут № 536 г.Гатчина, Варшавский вокзал - д. Низковицы- д. Жабино
|
Варшавский вокзал
|
Жабино
|
7:55
|
8:50
|
9-50
|
9:05
|
10:05
|
11-05
|
11-30
|
13-25
|
14-45
|
12-40
|
14-35
|
16-00
|
16-20
|
17-20
|
18-30
|
17-35
|
18-35
|
19-40
|
20-25
|
|
|
21-35
|
|
Маршрут № 537 г.Гатчина, Варшавский вокзал - п. Тайцы
|
Варшавский вокзал
|
Тайцы
|
10:10
|
12:40
|
14:40
|
16:55
|
19:10
|
21-00
|
11:00
|
13:40
|
15:45
|
18:10
|
20:00
|
22-00
Маршрут № 538 г.Гатчина, Варшавский вокзал - д. Сусанино
|
Варшавский вокзал
|
Сусанино
|
10-10
|
13-55
|
15-35
|
11-10
|
14-45
|
16-30
|
16-20
|
18-55
|
20-15
|
17-25
|
19-40
|
21-20
Маршрут № 538 г.Гатчина,Варшавский вокзал – п. Семрино
|
Варшавский вокзал
|
Семрино
|
8:25
|
11:40
|
17:35
|
9:05
|
12:30
|
18:25
Маршрут № 539 г.Гатчина, Варшавский вокзал - д. Шпаньково
|
Варшавский вокзал
|
Шпаньково
|
9:45
|
13:10
|
15:10*
|
17:30
|
19:30*
|
|
10:50
|
14:10
|
16:20
|
18:25
|
20:25
|
* заезд Кащенко
Маршрут № 540 г.Гатчина, Варшавский вокзал - п. Новый Учхоз
|
Варшавский вокзал
|
Учхоз
|
9:57
|
11:55
|
13:40
|
10:40
|
12:45
|
14:25
|
15:22
|
17:35
|
19:10
|
16:05
|
18:20
|
19:45
Маршрут № 543 г. Гатчина, Варшавский вокзал - п. Новый Учхоз – п. Елизаветино - отмена
Со 2 января по 11 января 2026 года маршруты работают по расписанию воскресного дня.
Единая служба по работе с гражданами ООО «Транс-Балт»: 8-812-309-10-10.
Диспетчерская служба ИП Крылов В.И.: 8-965-088-18-70.
Расписание движения ПРИГОРОДНЫХ автобусов. Часть 2.
31 декабря 2025 г. автобусы на маршрутах работают по расписанию воскресного дня.
Отмены рейсов 31 декабря 2025 г.
Маршрут № 500
Отправление от п. Сиверский вокзал – 23-45
Отправление от д. Батово – 00-00
Маршрут № 505
Отправление от п. Сиверский вокзал – 23-45
Отправление от п. Дружная Горка – 00-00
Маршрут № 511
Отправление от п. Сиверский вокзал – 22-35
Отправление от Лесничество – 23-00
Маршрут № 151
Отправление от п. Сиверский вокзал – 21-00
Отправление от г. Гатчина – 22-15
Маршрут № 151Д
Отправление от п. Дружная Горка – 19-10
Отправление от г. Гатчина – 20-35
Маршрут № 4Т п. Сиверский - д. Межно - отмена
Маршрут № 120Т «п. Сиверский - п. Дружная Горка» - отмена
Маршрут № 121Т «п. Сиверский-д. Батово» - отмена
Расписание движения пригородных автобусов на 1 января 2026 г.
Отмены рейсов 1 января 2026 г.
Маршрут № 4Т п. Сиверский - д. Межно - отмена
Маршрут № 120Т «п. Сиверский - п. Дружная Горка» - отмена
Маршрут № 121Т «п. Сиверский-д. Батово» - отмена
Изменения в расписании:
Маршрут № 2 п. Сиверский - д. Белогорка
|
Расписание рейсов
|
от п. Сиверский
|
от д. Белогорка
|
|
10-15б
|
10-55б
|
11-50б
|
|
10-35б
|
11-15б
|
12-15б
|
13-05б
|
14-10б
|
15-10б
|
16-50б
|
13-30б
|
14-35б
|
15-35б
|
17-15б
|
17-40б
|
18-40б
|
19-15
|
20-05
|
18-00б
|
19-00б
|
19-45
|
20-25
|
21-00
|
|
|
|
21-10
|
|
|
б- заезд к Сиверской районной больнице
Маршрут № 4Т п. Сиверский - д. Межно - отмена
Маршрут № 120Т «п. Сиверский - п. Дружная Горка» - отмена
Маршрут № 121Т «п. Сиверский-д. Батово» - отмена
Маршрут № 123 п. Вырица – д. Мины
|
Расписание рейсов
|
от п. Вырица
|
от д. Мины
|
|
|
|
10-25
|
|
|
|
10-35
|
11-15
|
14-10
|
14-50
|
15-30
|
11-25
|
14-20
|
15-00
|
15-40
|
15-55
|
16-25
|
17-00
|
17-35
|
16-05
|
16-35
|
17-10
|
17-45
|
18-25
|
18-55
|
19-30
|
|
18-35
|
19-05
|
19-40
|
Маршрут № 151 п. Сиверский - г. Гатчина
|
Расписание рейсов
|
от п. Сиверский
|
от г. Гатчины
|
|
|
09-40
|
10-10
|
|
10-50
|
11-15
|
11-45
|
10-40
|
11-00
|
11-20
|
11-40
|
12-00
|
12-20
|
12-40
|
13-10
|
12-00
|
12-20
|
12-40
|
13-00
|
13-30
|
13-50
|
14-10
|
14-30
|
13-20
|
13-50
|
14-30**
|
14-50
|
15-00
|
15-35
|
16-05
|
16-30
|
15-15
|
15-40
|
16-20
|
16-40
|
17-05
|
17-30
|
17-50
|
18-20
|
17-10
|
17-30
|
17-50
|
18-10
|
18-40
|
19-00
|
19-20
|
19-45
|
18-35
|
19-00
|
20-05
|
21-00
|
20-20
|
21-00
|
21-20
|
22-15
|
Расписание рейсов
|
от п. Дружной Горки
|
от г. Гатчины
|
|
09-20*
|
13-45*
|
16-20*
|
|
10-45*
|
15-00*
|
18-00*
|
19-10*
|
|
|
|
20-35*
|
|
|
*заезд в п. Дружную Горку
** Заезд в п Карташевскую
Маршрут № 500 п. Сиверский – д. Батово
|
Расписание рейсов
|
от п. Сиверский
|
от д. Батово
|
|
9-40
|
10-55
|
11-50
|
|
10-10
|
11-20
|
12-25
|
13-05
|
15-10
|
16-45
|
17-45
|
13-30
|
15-40
|
17-15
|
18-10
|
19-20
|
20-55
|
21-50
|
23-45
|
19-45
|
21-20
|
22-20
|
00-00
Маршрут № 502 п. Сиверский - д. Ляды
|
Расписание рейсов
|
от п. Сиверский
|
от д. Ляды
|
10-10
|
14-25
|
15-50
|
17-40
|
10-45
|
15-00
|
16-25
|
18-10
Маршрут № 503 п. Сиверский - п. Вырица
|
Расписание рейсов
|
от п. Сиверский
|
от п. Вырица
|
|
|
11-30
|
13-36
|
|
|
12-15
|
15-55
|
16-45
|
18-10
|
19-35
|
|
17-25
|
18-50
|
20-10
|
Маршрут № 504А п. Вырица – д. Каушта
|
Расписание рейсов
|
от п. Вырица
|
от д. Каушта
|
|
11-35
|
14-10
|
17-35
|
|
11-50
|
14-30
|
17-50
Маршрут № 505 п. Сиверский – п. Дружная Горка
|
Расписание рейсов
|
от п. Сиверский
|
от п. Дружная Горка
|
|
|
|
9-40
|
|
|
|
10-05
|
12-10
|
13-10
|
17-10
|
19-20Т
|
12-40
|
13-45
|
17-35
|
19-40Т
|
21-05
|
23-45
|
|
|
21-30
|
00-00
|
|
Т-от (до) ул. Трубной, п. Дружная Горка
Маршрут № 506 п. Сиверский - д. Белогорка
|
Расписание рейсов
|
от п. Сиверский
|
от д. Белогорка
|
|
14-00
|
15-50
|
|
|
14-50
|
16-30
|
Маршрут № 506А п. Сиверский - д. Изора
|
Расписание рейсов
|
от п. Сиверский
|
от д. Изора
|
|
10-55
|
17-40
|
22-00
|
|
11-30
|
18-10
|
22-35
Маршрут № 507 п. Сиверский – д. Симанково
|
Расписание рейсов
Дни отправления: ежедневно
|
от п. Сиверский
|
от д. Симанково
|
15-10
|
18-10
|
|
|
15-55
|
18-50
|
|
Маршрут № 507А п. Сиверский - д. Большево
|
Расписание рейсов
|
от п. Сиверский
|
от д. Большево
|
13-20
|
19-10
|
|
|
13-30
|
19-25
|
|
Маршрут № 511 п. Сиверский – д. Новосиверская, Лесничество
|
Расписание рейсов
|
от п. Сиверский
|
от д. Новосиверская, Лесничество
|
|
|
10-00
|
10-55
|
|
|
10-25
|
11-20
|
11-50
|
13-05
|
14-00
|
15-20
|
12-30
|
13-25
|
14-25
|
15-40
|
16-50
|
17-45
|
18-40
|
20-15
|
17-15
|
18-10
|
19-00
|
20-40
|
21-05
|
21-55
|
22-35
|
|
21-30
|
22-15
|
23-00
|
Маршрут № 512 п. Вырица – д. Нестерково
|
Расписание рейсов
|
от п. Вырица
|
от д. Нестерково
|
15-45
|
18-25
|
|
|
16-35
|
19-10
|
|
Маршрут № 513 г. Гатчина, Варшавский вокзал – с. Никольское
|
Расписание рейсов
|
от г.Гатчины, Варшавский вокзал
|
от п. Высокоключевой
|
от с. Никольское
|
10-20
|
11-20
|
11-35
|
12-35
|
14-55
|
17-00
|
13-45
|
15-55
|
18-00
|
14-00
|
16-10
|
18-15
|
18-55
|
|
|
19-55
|
|
|
20-10
|
|
Со 2 января по 11 января 2026 года маршруты работают по расписанию воскресного дня.
Диспетчерская служба ООО «Транс-Балт» в п. Сиверском: 8-921-417-87-11.