График работы в Гатчинском округе автобусов в период новогодних праздников 2025-2026:

Публикуем расписание городских и пригородных автобусов на период новогодних праздников.

31 декабря 2025 года график работы общественного транспорта - по воскресенью (с отменами рейсов).

1 января 2026 года – по воскресенью (с отменами рейсов).

2-11 января 2026 года – по воскресенью.

 

Расписание движения ГОРОДСКИХ автобусов на 31 декабря 2025 г.

31 декабря 2025 г. автобусы на маршрутах работают по расписанию воскресного дня.

Отмены рейсов 31 декабря 2025 г.

Маршрут № 21

Отправление от мкр. Речной – 22-00, 22-15, 23-05

Отправление от ТРК – 22-40, 22-50, 23-00

Маршрут № 22

Отправление от мкр. Аэродром – 22-38

Отправление от Варшавского – 22-42

 

Расписание движения ГОРОДСКИХ автобусов на 1 января 2025 г.

Все городские автобусы начинают работу с 10-00.

Отмены рейсов 1 января 2026 г.

Маршрут № 8 НИЦ «Курчатовский институт» (ПИЯФ) - ул. Нестерова -отмена. 

Маршрут № 28 ул. Урицкого -Мариенбург, з-д Ленинец - отмена.

 

Изменения в расписании:

 

Маршрут № 7 Варшавский вокзал - Мариенбург,

1 января 2026г заезд на з-д Электронстандарт (отменен)

Варшавский вокзал

Мариенбург

09-50

17-00

09-50

17-12

10-40

17-45

10-40

18-00

11-35

18-45

11-30

18-30

12-20

19-10

12-35

19-40

13-15

20-35

13-00

20-20

13-40

20-50

14-25

21-20

15-20

22-00

14-40

21-35

16-00

 

16-05

 

 

Маршрут № 3 Ленинградское шоссе (магазин О`КЕЙ) - Мариенбург, з-д Ленинец

Магазин О`КЕЙ

Мариенбург

10-15

15-00

19-10

10-00

15-10

19-00

10-35

15-45

19-30

10-30

15-30

19-20

11-05

16-05

20-10

10-50

15-50

19-50

11-25

16-25

20-30

11-10

16-20

20-10

11-45

16-55

20-40

12-00

16-40

20-40

12-35

17-15

21-20

12-20

17-05

21-00

12-55

17-35

21-30

12-50

17-25

        21-10

13-30

18-00

21-50

13-30

17-50

22-00

14-05

18-25

22-30

14-00

18-10

 

14-35

18-45

 

14-30

18-40

 

 

Маршрут № 4 от ул. Изотова - микрорайон Химози

от ул. Изотова

микрорайон Химози

10-15

15-15

19-25

10-15

15-15

19-25

10-40

15-40

19-50

10-40

15-40

19-50

11-05

16-05

20-15

11-05

16-05

20-15

11-30

16-30

20-40

11-30

16-30

20-40

11-55

16-55

21-05

11-55

16-55

21-05

12-20

17-20

21-30

12-20

17-20

21-30

12-45

17-45

21-55

12-45

17-45

21-55

13-35

18-10

22-20

13-10

18-05

22-20

14-25

18-35

 

14-00

18-35

22-45

14-50

19-00

 

14-50

19-00

 

 

Маршрут № 8 НИЦ «Курчатовский институт» (ПИЯФ) - ул. Нестерова - отмена.

 

Маршрут № 20 Мкр. Мариенбург – мкр. Аэродром – мкр. Химози

Расписание рейсов

мкр. Мариенбург, Хлебокомбинат

Химози, ул. Новая

10:15

16:40

10:10

16:30

11:25

17:25*

10:50

17:30

12:05

18:15

12:10

18:10

13:10

19:25

13:00

19:30

14:55

20:15*

15:00

20:10

15:35

 

15:50

 

*заезд к заводу «Электронстандарт»

 

Маршрут № 21 Мкр. Речной - Варшавский вокзал- Пушкинское шоссе (ТК)

Расписание рейсов

мкр. Речной/ магазин «Фермер»

Пушкинское шоссе (ТК)

 

14:35

19:45

10:50

15:50*

20:40

10:15

15:15

20:35

11:10

16:20

21:25

10:45

16:40*

21:30

11:50

17:50*

22:20

11:45

17:15

21:55

12:50

18:20

22:50

12:15

17:35

22:15

13:20

18:35

23:00

12:45

18:55

23:05

13:40

19:50

 

14-10

19:25

 

15:25

20:30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*от/до магазина «Фермер» 

 

Маршрут № 22 Мкр. Аэродром - Варшавский вокзал

Расписание рейсов

  
 

мкр. Аэродром, Лётное поле

Варшавский вокзал
 

10:04

15:03

19:30

 

14:29

19:11
 

10:27

15:26

19:48

9:53

15:15

19:29
 

10:50

16:12

20:13

10:39

15:38

20:18
 

11:13

16:30

20:38

11:02

16:01

20:43
 

11:36

16:48

21:08

11:25

16:47

21:08
 

12:22

17:06

21:38

11:48

17:05

21:36
 

12:45

17:24

22:08

12:11

17:23

22:06
 

13:08

17:42

22:38

12:57

17:41

22:42
 

13:31

18:18

 

13:20

17:59

 
 

13:54

18:36

 

13:43

18:17

 
 

14:40

18:54

 

14:06

18:53

 
               

 

Маршрут № 23 Мкр. Речной - Пушкинское шоссе (ТК)

Расписание рейсов

мкр. Речной/ магазин «Фермер»

Пушкинское шоссе (ТК)

9:45

15:45

9:40

15:35

10:25

16:25

10:40

16:40

11:25

17:25

11:20

17:10*

12:05

18:00*

12:20

18:05

13:15

18:45

13:00

18:55*

14:40*

19:40*

15:00

20:00

 

21:05

 

20:40

 

21:35

 

22:00

 

 

 

 

*от/до магазина «Фермер» 

 

Маршрут № 25 от ул. Зверевой - магазин Маяк (Красносельское Шоссе)

 ул. Зверевой 

магазин Маяк (Красн.Шоссе)

09-55

16-35

09-55

16-35

10-45

16-50

10-45

17-25

11-00

17-25

11-35

17-40

11-35

18-15

12-00

18-15

12-25

18-25

12-25

19-00

12-40

19-00

13-15

19-15

13-15

19-50

13-40

19-50

14-10

20-00

14-10

20-45

14-20

20-45

15-20

21-10

15-50

21-35

15-50

21-35

 

Маршрут № 27 ул. Рощинская   - Варшавский вокзал

 ул. Рощинская 

Варшавский вокзал

10-00

14-20

17-40

10-00

14-20

17-40

10-25

14-45

18-05

10-25

14-45

18-05

10-50

15-10

18-30

10-50

15-10

18-30

11-15

15-35

18-55

11-15

15-35

18-55

11-35

16-00

19-20

11-40

16-00

19-20

12-05

16-25

19-45

12-25

16-25

19-45

13-30

16-50

20-10

13-05

16-50

20-10

13-55

17-15

 

13-55

17-15

 

 

Маршрут № 28 ул. Урицкого -Мариенбург, з-д Ленинец - отмена. 

 

Расписание движения городских автобусов на 2 января 2026 г.

Отмены рейсов 2 января 2026 г.

Маршрут № 8 НИЦ «Курчатовский институт» (ПИЯФ) - ул. Нестерова -отмена. 

Маршрут № 28 ул. Урицкого -Мариенбург, з-д Ленинец - отмена.

Автобусы по маршрутам №№ 3,4,7,20,21,22,23.25,27 работают по расписанию воскресного дня.

 

Со 2 января по 11 января 2026 года маршруты работают по расписанию воскресного дня.

Единая служба по работе с гражданами ООО «Транс-Балт»: 

8-812-309-10-10.

Диспетчерская служба ИП Крылов В.И.: 8-965-088-18-70.

 

Расписание движения ПРИГОРОДНЫХ автобусов. Часть 1.

31 декабря 2025 г. автобусы на маршрутах работают по расписанию воскресного дня.

Отмены рейсов 31 декабря 2025 г.

Маршрут № 107

Отправление от г.Гатчины, ТЦ Пилот – 21-50, 22-20,

Отправление от д. Большое Верево – 21-50.

Маршрут № 516

Отправление от г.Гатчины Варшавский вокзал-21-00, 

Отправление от п. Прибытково-22-00

Маршрут № 518

Отправление от г.Гатчины Варшавский вокзал-20-45, 

Отправление от п. Терволово-21-45

Маршрут № 522

Отправление от г.Гатчины Варшавский вокзал-21-40

Отправление от д. Тойворово-22-30

Маршрут № 523

Отправление от г.Гатчины Варшавский вокзал-21-15

Отправление от д. Луйсковиц – 22-10

Маршрут № 525

Отправление от г.Гатчины Варшавский вокзал-21-45 

Отправление от д. Новый Учхоз – 22-15

Маршрут № 535

Отправление от г.Гатчины Варшавский вокзал-   22-05,22-40

Отправление от п. Нового Света – 22-35,23-00

Маршрут № 537

Отправление от г.Гатчины Варшавский вокзал-   21-00

Отправление от п. Нового Света – 22-00

 

Расписание движения пригородных автобусов на 1 января 2026 г.

Отмены рейсов 1 января 2026 г.

Маршрут № 514 г.Гатчина, Варшавский вокзал - д. Большие Колпаны -отмена 

Маршрут № 519 ж/д ст. Пудость-пос. Пудость - отмена

Маршрут № 543 г. Гатчина, Варшавский вокзал - п. Новый Учхоз – п. Елизаветино - отмена   

 

Изменения в расписании:

 

Маршрут № 107 г.Гатчина, микрорайон Аэродром, ТЦ Пилот - д. Большое Верево       

Микрорайон Аэродром

Большое Верево

7-45

8-15

8-45

8-00

8-30

9-00

9-15

9-55

10-35

9-40

10-40

11-30

11-35

12-25

13-40

12-45

13-10

13-35

14-05

14-30

15-10

14-20

14-45

15-40

15-30

16-25

16-55

16-10

16-25

17-10

17-10

17-55

18-30

17-40

17-55

18-50

18-50

19-50

20-20

19-30

19-50

20-50

20-50

21-50

 

21-20

 

 

 

Маршрут № 514 г.Гатчина, Варшавский вокзал - д. Большие Колпаны -отмена

 

Маршрут № 516 г.Гатчина, Варшавский вокзал - п. Прибытково

Варшавский вокзал

Прибытково

6-35

8-25

10-50

7-30

9-30

11-50

13-25

14-35

16-00

14-25

15-40

17-05

17-20

18-05

21-00

18-25

19-10

22-00

Маршрут № 517 г. Гатчина, Варшавский вокзал – п. Тайцы

Расписание рейсов

Варшавский вокзал

п.Тайцы

 

07-55

09-10

 

08-30

09-45

10-30

11-50

14-25

11-10 

12-30

15-07

15-45

17-15

18-40

16-20

18-05

19-20

19-55

 

 

20-50

 

 

 

Маршрут № 518 г.Гатчина, Варшавский вокзал - п. Терволово                   

Варшавский вокзал

п.Терволово

6-30

8-45

10-50

12-10

13-30

7-30

9-35

11-50

13-10

14-20

15-45

17-55

18-45

20-05

20-45

16-45

18-45

19-40

21-10

21-45

 

Маршрут № 519 ж/д ст. Пудость-пос. Пудость - отмена

 

Маршрут № 522   г.Гатчина, Варшавский вокзал – д. Тойворово

Варшавский вокзал

Тойворово

8:50

10:50

9:50

11:40

11:20

14:15

16:40

12:10

15:05

17:30

17:20

19:15

21:40

18:20

20:05

22:30

 

Маршрут № 523 г.Гатчина, Варшавский вокзал - д. Луйсковицы

Варшавский вокзал

Луйсковицы

8:35

10:40

13-35

9:45

11:45

14-35

17:30

21:15

 

18:30

22:10

 

 

 Маршрут № 523 а г.Гатчина, Варшавский вокзал – п. Елизаветино, Жилпоселок

Варшавский вокзал

Елизаветино, Жилпоселок

8-00

19-40

 

9-05

20-40

 
           

 

Маршрут № 525 г.Гатчина, Варшавский вокзал - п. Н. Учхоз

 

Расписание рейсов
 

от г. Гатчины, Варшавский вокзал

от п. Н. Учхоз
 

6-45

10-25

14-55

18-40

7-55

12-00

16-25

19-50

 

11-20

15-45

19-10

12-25

16-50

20-50
 

7-15

11-45

16-10

20-20

8-25

13-40

17-55

22-15
 

7-50

13-00

17-15

21-45

9-15

14-10

18-10

 
 

8-40

13-30

17-30

 

10-45

15-10

18-25

 
 

10-00

14-30

17-45

 

11-05

15-35

19-15

 
                 

 

Маршрут № 527г. Гатчина, Варшавский вокзал – п. Кобралово

Кобралово

                       Варшавский вокзал

09-45Бугры

16-25

08-25Бугры

14-45

10-35

17-10

09-00

15-35

11-05

18-05

09-30

16-50

11-40

18-30Бугры

10-25Бугры

17-15

13-10

18-55

11-55

17-40

13-40

19-50

12-30

18-40Бугры

15-10

21-00

13-30Бугры

19-40

15-35

22-00

14-20

21-10

 

Маршрут № 530 г.Гатчина, Варшавский вокзал - д. Раболово

Варшавский вокзал

От Раболово/Фьюнатово

9:05Ф

12:45

14:30**Ф

10:10Ф

14:15

15:35Ф

16-55Ф

19:05

 

18-00Ф

20:25

 

** - заезд Луйсковицы.

 

Маршрут № 531 г.Гатчина, Варшавский вокзал - д. Батово        

Варшавский вокзал

Батово

5:40

8:10

10-10

6:35

9:25

11-25

12-05

14-50

18-40

13-20

16-30

19-40

20-10

 

 

21-10

 

 

 

Маршрут № 534   г.Гатчина, Варшавский вокзал - п. Вырица

Варшавский вокзал

Вырица

8:45

9:25

11:00

9:50*

10:30

12-00

11:50

13:40*

15:00*

12:50

14:45

16-00

16:45

17:25

18:50

17:50

18:30

19:50

19:40

 

 

20:50

 

 

*  Заезд Карташевская

 

Маршрут № 534 А г.Гатчина, Варшавский вокзал - п. Вырица

Варшавский вокзал

Вырица

10-30

12-30

14-15

11-30

13-30

15-15

16-05

17-50

 

17-00

18-50

 

 

Маршрут № 535 г.Гатчина, Варшавский вокзал - п. Новый Свет

От Варшавский вокзал

От п. Новый Свет

 

8-00

11-15

14-30

17-00

20-00

8-35

11-50

15-05

17-35

20-35

8-45

12-00*

14-45

17-45

20-40

9-20

12-35*

15-20

18-20

21-10

9-15

12-15

15-15

18-15

21-35

9-50

12-50

15-50

18-50

22-05

9-45

12-30

15-45

18-45

22-40

10-20

13-05

16-20

19-20

23-00

10-00

13-15

16-00

19-15*

 

10-35

13-50

16-35

19-50

 

11-00*

13-30

16-30

19-30

 

11-35*

14-05

17-05

20-05

 

*Заезд в д. Малое Замостье

 

Маршрут № 536 г.Гатчина, Варшавский вокзал - д. Низковицы- д. Жабино

Варшавский вокзал

Жабино

7:55

8:50

9-50

9:05

10:05

11-05

11-30

13-25

14-45

12-40

14-35

16-00

16-20

17-20

18-30

17-35

18-35

19-40

20-25

 

 

21-35

 

 

 

Маршрут № 537 г.Гатчина, Варшавский вокзал - п. Тайцы

Варшавский вокзал

Тайцы

10:10

12:40

14:40

16:55

19:10

21-00

11:00

13:40

15:45

18:10

20:00

22-00
                       

 

Маршрут № 538 г.Гатчина, Варшавский вокзал - д. Сусанино

Варшавский вокзал

Сусанино

10-10

13-55

15-35

11-10

14-45

16-30

16-20

18-55

20-15

17-25

19-40

21-20

 

Маршрут № 538 г.Гатчина,Варшавский вокзал – п. Семрино

Варшавский вокзал

Семрино

8:25

11:40

17:35

9:05

12:30

18:25
           

 

 

 

Маршрут № 539 г.Гатчина, Варшавский вокзал - д. Шпаньково

Варшавский вокзал

Шпаньково

9:45

13:10

15:10*

17:30

19:30*

 

10:50

14:10

16:20

18:25

20:25

 
                       

*  заезд Кащенко                                                     

 

Маршрут № 540 г.Гатчина, Варшавский вокзал - п. Новый Учхоз

Варшавский вокзал

Учхоз

9:57

11:55

13:40

10:40

12:45

14:25

15:22

17:35

19:10

16:05

18:20

19:45

 

Маршрут № 543 г. Гатчина, Варшавский вокзал - п. Новый Учхоз – п. Елизаветино - отмена   

 

 

Со 2 января по 11 января 2026 года маршруты работают по расписанию воскресного дня.

 

Единая служба по работе с гражданами ООО «Транс-Балт»: 8-812-309-10-10.

Диспетчерская служба ИП Крылов В.И.: 8-965-088-18-70.

 

Расписание движения ПРИГОРОДНЫХ автобусов. Часть 2.

31 декабря 2025 г. автобусы на маршрутах работают по расписанию воскресного дня.

Отмены рейсов 31 декабря 2025 г.

Маршрут № 500

Отправление от п. Сиверский вокзал – 23-45

Отправление от д. Батово – 00-00

Маршрут № 505

Отправление от п. Сиверский вокзал – 23-45

Отправление от п. Дружная Горка – 00-00

Маршрут № 511

Отправление от п. Сиверский вокзал – 22-35

Отправление от Лесничество – 23-00

Маршрут № 151

Отправление от п. Сиверский вокзал – 21-00

Отправление от г. Гатчина – 22-15

Маршрут № 151Д

Отправление от п. Дружная Горка – 19-10

Отправление от г. Гатчина – 20-35

Маршрут № 4Т п. Сиверский - д. Межно - отмена

Маршрут № 120Т «п. Сиверский - п. Дружная Горка» - отмена

Маршрут № 121Т «п. Сиверский-д. Батово» - отмена

 

Расписание движения пригородных автобусов на 1 января 2026 г.

Отмены рейсов 1 января 2026 г.

Маршрут № 4Т п. Сиверский - д. Межно - отмена

Маршрут № 120Т «п. Сиверский - п. Дружная Горка» - отмена

Маршрут № 121Т «п. Сиверский-д. Батово» - отмена

 

Изменения в расписании:

 

Маршрут № 2 п. Сиверский - д. Белогорка

Расписание рейсов

от п. Сиверский

от д. Белогорка

 

10-15б

10-55б

11-50б

 

10-35б

11-15б

12-15б

13-05б

14-10б

15-10б

16-50б

13-30б

14-35б

15-35б

17-15б

17-40б

18-40б

19-15

20-05

18-00б

19-00б

19-45

20-25

21-00

 

 

 

21-10

 

 

 

 б- заезд к Сиверской районной больнице

 

Маршрут № 4Т п. Сиверский - д. Межно - отмена

Маршрут № 120Т «п. Сиверский - п. Дружная Горка» - отмена

Маршрут № 121Т «п. Сиверский-д. Батово» - отмена

 

Маршрут № 123 п. Вырица – д. Мины

Расписание рейсов

от п. Вырица

от д. Мины

 

 

 

10-25

 

 

 

10-35

11-15

14-10

14-50

15-30

11-25

14-20

15-00

15-40

15-55

16-25

17-00

17-35

16-05

16-35

17-10

17-45

18-25

18-55

19-30

 

18-35

19-05

19-40

 

 

Маршрут № 151 п. Сиверский - г. Гатчина

Расписание рейсов

от п. Сиверский

от г. Гатчины

 

 

09-40

10-10

 

10-50

11-15

11-45

10-40

11-00

11-20

11-40

12-00

12-20

12-40

13-10

12-00

12-20

12-40

13-00

13-30

13-50

14-10

14-30

13-20

13-50

14-30**

14-50

15-00

15-35

16-05

16-30

15-15

15-40

16-20

16-40

17-05

17-30

17-50

18-20

17-10

17-30

17-50

18-10

18-40

19-00

19-20

19-45

18-35

19-00

20-05

21-00

20-20

21-00

21-20

22-15

Расписание рейсов

от п. Дружной Горки

от г. Гатчины

 

09-20*

13-45*

16-20*

 

10-45*

15-00*

18-00*

19-10*

 

 

 

20-35*

 

 

 

*заезд в п. Дружную Горку

** Заезд в п Карташевскую

 

Маршрут № 500 п. Сиверский – д. Батово

Расписание рейсов

от п. Сиверский

от д. Батово

 

9-40

10-55

11-50

 

10-10

11-20

12-25

13-05

15-10

16-45

17-45

13-30

15-40

17-15

18-10

19-20

20-55

21-50

23-45

19-45

21-20

22-20

00-00

 

Маршрут № 502 п. Сиверский - д. Ляды

Расписание рейсов

от п. Сиверский

от д. Ляды

10-10

14-25

15-50

17-40

10-45

15-00

16-25

18-10
               

 

Маршрут № 503 п. Сиверский - п. Вырица

Расписание рейсов

от п. Сиверский

от п. Вырица

 

 

11-30

13-36

 

 

12-15

15-55

16-45

18-10

19-35

 

17-25

18-50

20-10

 

 

Маршрут № 504А п. Вырица – д. Каушта

Расписание рейсов

от п. Вырица

от д. Каушта

 

11-35

14-10

17-35

 

11-50

14-30

17-50
               

 

Маршрут № 505 п. Сиверский – п. Дружная Горка

Расписание рейсов

от п. Сиверский

от п. Дружная Горка

 

 

 

9-40

 

 

 

10-05

12-10

13-10

17-10

19-20Т

12-40

13-45

17-35

19-40Т

21-05

23-45

 

 

21-30

00-00

 

 

Т-от (до) ул. Трубной, п. Дружная Горка

 

Маршрут № 506 п. Сиверский - д. Белогорка

Расписание рейсов

от п. Сиверский

от д. Белогорка

 

14-00

15-50

 

 

14-50

16-30

 
               

 

Маршрут № 506А п. Сиверский - д. Изора

Расписание рейсов

от п. Сиверский

от д. Изора

 

10-55

17-40

22-00

 

11-30

18-10

22-35
               

 

Маршрут № 507 п. Сиверский – д. Симанково

Расписание рейсов

Дни отправления: ежедневно

от п. Сиверский

от д. Симанково

15-10

18-10

 

 

15-55

18-50

 

 
               

 

Маршрут № 507А п. Сиверский - д. Большево

Расписание рейсов

от п. Сиверский

от д. Большево

13-20

19-10

 

 

13-30

19-25

 

 
               

 

Маршрут № 511 п. Сиверский – д. Новосиверская, Лесничество

Расписание рейсов

от п. Сиверский

от д. Новосиверская, Лесничество

 

 

10-00

10-55

 

 

10-25

11-20

11-50

13-05

14-00

15-20

12-30

13-25

14-25

15-40

16-50

17-45

18-40

20-15

17-15

18-10

19-00

20-40

21-05

21-55

22-35

 

21-30

22-15

23-00

 

Маршрут № 512 п. Вырица – д. Нестерково

Расписание рейсов

от п. Вырица

от д. Нестерково

15-45

18-25

 

 

16-35

19-10

 

 
               

 

Маршрут № 513 г. Гатчина, Варшавский вокзал – с. Никольское

Расписание рейсов

от г.Гатчины, Варшавский вокзал

от п. Высокоключевой

от с. Никольское

10-20

11-20

11-35

12-35

14-55

17-00

13-45

15-55

18-00

14-00

16-10

18-15

18-55

 

 

19-55

 

 

20-10

 

 

Со 2 января по 11 января 2026 года маршруты работают по расписанию воскресного дня.

Диспетчерская служба ООО «Транс-Балт» в п. Сиверском: 8-921-417-87-11.