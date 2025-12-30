31 декабря 2025 года график работы общественного транспорта - по воскресенью (с отменами рейсов).

1 января 2026 года – по воскресенью (с отменами рейсов).

2-11 января 2026 года – по воскресенью.

Расписание движения ГОРОДСКИХ автобусов на 31 декабря 2025 г.

31 декабря 2025 г. автобусы на маршрутах работают по расписанию воскресного дня.

Отмены рейсов 31 декабря 2025 г.

Маршрут № 21

Отправление от мкр. Речной – 22-00, 22-15, 23-05

Отправление от ТРК – 22-40, 22-50, 23-00

Маршрут № 22

Отправление от мкр. Аэродром – 22-38

Отправление от Варшавского – 22-42

Расписание движения ГОРОДСКИХ автобусов на 1 января 2025 г.

Все городские автобусы начинают работу с 10-00.

Отмены рейсов 1 января 2026 г.

Маршрут № 8 НИЦ «Курчатовский институт» (ПИЯФ) - ул. Нестерова -отмена.

Маршрут № 28 ул. Урицкого -Мариенбург, з-д Ленинец - отмена.

Изменения в расписании:

Маршрут № 7 Варшавский вокзал - Мариенбург,

1 января 2026г заезд на з-д Электронстандарт (отменен)

Варшавский вокзал Мариенбург 09-50 17-00 09-50 17-12 10-40 17-45 10-40 18-00 11-35 18-45 11-30 18-30 12-20 19-10 12-35 19-40 13-15 20-35 13-00 20-20 13-40 20-50 14-25 21-20 15-20 22-00 14-40 21-35 16-00 16-05

Маршрут № 3 Ленинградское шоссе (магазин О`КЕЙ) - Мариенбург, з-д Ленинец

Магазин О`КЕЙ Мариенбург 10-15 15-00 19-10 10-00 15-10 19-00 10-35 15-45 19-30 10-30 15-30 19-20 11-05 16-05 20-10 10-50 15-50 19-50 11-25 16-25 20-30 11-10 16-20 20-10 11-45 16-55 20-40 12-00 16-40 20-40 12-35 17-15 21-20 12-20 17-05 21-00 12-55 17-35 21-30 12-50 17-25 21-10 13-30 18-00 21-50 13-30 17-50 22-00 14-05 18-25 22-30 14-00 18-10 14-35 18-45 14-30 18-40

Маршрут № 4 от ул. Изотова - микрорайон Химози

от ул. Изотова микрорайон Химози 10-15 15-15 19-25 10-15 15-15 19-25 10-40 15-40 19-50 10-40 15-40 19-50 11-05 16-05 20-15 11-05 16-05 20-15 11-30 16-30 20-40 11-30 16-30 20-40 11-55 16-55 21-05 11-55 16-55 21-05 12-20 17-20 21-30 12-20 17-20 21-30 12-45 17-45 21-55 12-45 17-45 21-55 13-35 18-10 22-20 13-10 18-05 22-20 14-25 18-35 14-00 18-35 22-45 14-50 19-00 14-50 19-00

Маршрут № 8 НИЦ «Курчатовский институт» (ПИЯФ) - ул. Нестерова - отмена.

Маршрут № 20 Мкр. Мариенбург – мкр. Аэродром – мкр. Химози

Расписание рейсов мкр. Мариенбург, Хлебокомбинат Химози, ул. Новая 10:15 16:40 10:10 16:30 11:25 17:25* 10:50 17:30 12:05 18:15 12:10 18:10 13:10 19:25 13:00 19:30 14:55 20:15* 15:00 20:10 15:35 15:50

*заезд к заводу «Электронстандарт»

Маршрут № 21 Мкр. Речной - Варшавский вокзал- Пушкинское шоссе (ТК)

Расписание рейсов мкр. Речной/ магазин «Фермер» Пушкинское шоссе (ТК) 14:35 19:45 10:50 15:50* 20:40 10:15 15:15 20:35 11:10 16:20 21:25 10:45 16:40* 21:30 11:50 17:50* 22:20 11:45 17:15 21:55 12:50 18:20 22:50 12:15 17:35 22:15 13:20 18:35 23:00 12:45 18:55 23:05 13:40 19:50 14-10 19:25 15:25 20:30

*от/до магазина «Фермер»

Маршрут № 22 Мкр. Аэродром - Варшавский вокзал

Расписание рейсов мкр. Аэродром, Лётное поле Варшавский вокзал 10:04 15:03 19:30 14:29 19:11 10:27 15:26 19:48 9:53 15:15 19:29 10:50 16:12 20:13 10:39 15:38 20:18 11:13 16:30 20:38 11:02 16:01 20:43 11:36 16:48 21:08 11:25 16:47 21:08 12:22 17:06 21:38 11:48 17:05 21:36 12:45 17:24 22:08 12:11 17:23 22:06 13:08 17:42 22:38 12:57 17:41 22:42 13:31 18:18 13:20 17:59 13:54 18:36 13:43 18:17 14:40 18:54 14:06 18:53

Маршрут № 23 Мкр. Речной - Пушкинское шоссе (ТК)

Расписание рейсов мкр. Речной/ магазин «Фермер» Пушкинское шоссе (ТК) 9:45 15:45 9:40 15:35 10:25 16:25 10:40 16:40 11:25 17:25 11:20 17:10* 12:05 18:00* 12:20 18:05 13:15 18:45 13:00 18:55* 14:40* 19:40* 15:00 20:00 21:05 20:40 21:35 22:00

*от/до магазина «Фермер»

Маршрут № 25 от ул. Зверевой - магазин Маяк (Красносельское Шоссе)

ул. Зверевой магазин Маяк (Красн.Шоссе) 09-55 16-35 09-55 16-35 10-45 16-50 10-45 17-25 11-00 17-25 11-35 17-40 11-35 18-15 12-00 18-15 12-25 18-25 12-25 19-00 12-40 19-00 13-15 19-15 13-15 19-50 13-40 19-50 14-10 20-00 14-10 20-45 14-20 20-45 15-20 21-10 15-50 21-35 15-50 21-35

Маршрут № 27 ул. Рощинская - Варшавский вокзал

ул. Рощинская Варшавский вокзал 10-00 14-20 17-40 10-00 14-20 17-40 10-25 14-45 18-05 10-25 14-45 18-05 10-50 15-10 18-30 10-50 15-10 18-30 11-15 15-35 18-55 11-15 15-35 18-55 11-35 16-00 19-20 11-40 16-00 19-20 12-05 16-25 19-45 12-25 16-25 19-45 13-30 16-50 20-10 13-05 16-50 20-10 13-55 17-15 13-55 17-15

Маршрут № 28 ул. Урицкого -Мариенбург, з-д Ленинец - отмена.

Расписание движения городских автобусов на 2 января 2026 г.

Отмены рейсов 2 января 2026 г.

Маршрут № 8 НИЦ «Курчатовский институт» (ПИЯФ) - ул. Нестерова -отмена.

Маршрут № 28 ул. Урицкого -Мариенбург, з-д Ленинец - отмена.

Автобусы по маршрутам №№ 3,4,7,20,21,22,23.25,27 работают по расписанию воскресного дня.

Со 2 января по 11 января 2026 года маршруты работают по расписанию воскресного дня.

Единая служба по работе с гражданами ООО «Транс-Балт»:

8-812-309-10-10.

Диспетчерская служба ИП Крылов В.И.: 8-965-088-18-70.

Расписание движения ПРИГОРОДНЫХ автобусов. Часть 1.

31 декабря 2025 г. автобусы на маршрутах работают по расписанию воскресного дня.

Отмены рейсов 31 декабря 2025 г.

Маршрут № 107

Отправление от г.Гатчины, ТЦ Пилот – 21-50, 22-20,

Отправление от д. Большое Верево – 21-50.

Маршрут № 516

Отправление от г.Гатчины Варшавский вокзал-21-00,

Отправление от п. Прибытково-22-00

Маршрут № 518

Отправление от г.Гатчины Варшавский вокзал-20-45,

Отправление от п. Терволово-21-45

Маршрут № 522

Отправление от г.Гатчины Варшавский вокзал-21-40

Отправление от д. Тойворово-22-30

Маршрут № 523

Отправление от г.Гатчины Варшавский вокзал-21-15

Отправление от д. Луйсковиц – 22-10

Маршрут № 525

Отправление от г.Гатчины Варшавский вокзал-21-45

Отправление от д. Новый Учхоз – 22-15

Маршрут № 535

Отправление от г.Гатчины Варшавский вокзал- 22-05,22-40

Отправление от п. Нового Света – 22-35,23-00

Маршрут № 537

Отправление от г.Гатчины Варшавский вокзал- 21-00

Отправление от п. Нового Света – 22-00

Расписание движения пригородных автобусов на 1 января 2026 г.

Отмены рейсов 1 января 2026 г.

Маршрут № 514 г.Гатчина, Варшавский вокзал - д. Большие Колпаны -отмена

Маршрут № 519 ж/д ст. Пудость-пос. Пудость - отмена

Маршрут № 543 г. Гатчина, Варшавский вокзал - п. Новый Учхоз – п. Елизаветино - отмена

Изменения в расписании:

Маршрут № 107 г.Гатчина, микрорайон Аэродром, ТЦ Пилот - д. Большое Верево

Микрорайон Аэродром Большое Верево 7-45 8-15 8-45 8-00 8-30 9-00 9-15 9-55 10-35 9-40 10-40 11-30 11-35 12-25 13-40 12-45 13-10 13-35 14-05 14-30 15-10 14-20 14-45 15-40 15-30 16-25 16-55 16-10 16-25 17-10 17-10 17-55 18-30 17-40 17-55 18-50 18-50 19-50 20-20 19-30 19-50 20-50 20-50 21-50 21-20

Маршрут № 514 г.Гатчина, Варшавский вокзал - д. Большие Колпаны -отмена

Маршрут № 516 г.Гатчина, Варшавский вокзал - п. Прибытково

Варшавский вокзал Прибытково 6-35 8-25 10-50 7-30 9-30 11-50 13-25 14-35 16-00 14-25 15-40 17-05 17-20 18-05 21-00 18-25 19-10 22-00

Маршрут № 517 г. Гатчина, Варшавский вокзал – п. Тайцы

Расписание рейсов Варшавский вокзал п.Тайцы 07-55 09-10 08-30 09-45 10-30 11-50 14-25 11-10 12-30 15-07 15-45 17-15 18-40 16-20 18-05 19-20 19-55 20-50

Маршрут № 518 г.Гатчина, Варшавский вокзал - п. Терволово

Варшавский вокзал п.Терволово 6-30 8-45 10-50 12-10 13-30 7-30 9-35 11-50 13-10 14-20 15-45 17-55 18-45 20-05 20-45 16-45 18-45 19-40 21-10 21-45

Маршрут № 519 ж/д ст. Пудость-пос. Пудость - отмена

Маршрут № 522 г.Гатчина, Варшавский вокзал – д. Тойворово

Варшавский вокзал Тойворово 8:50 10:50 9:50 11:40 11:20 14:15 16:40 12:10 15:05 17:30 17:20 19:15 21:40 18:20 20:05 22:30

Маршрут № 523 г.Гатчина, Варшавский вокзал - д. Луйсковицы

Варшавский вокзал Луйсковицы 8:35 10:40 13-35 9:45 11:45 14-35 17:30 21:15 18:30 22:10

Маршрут № 523 а г.Гатчина, Варшавский вокзал – п. Елизаветино, Жилпоселок

Варшавский вокзал Елизаветино, Жилпоселок 8-00 19-40 9-05 20-40

Маршрут № 525 г.Гатчина, Варшавский вокзал - п. Н. Учхоз

Расписание рейсов от г. Гатчины, Варшавский вокзал от п. Н. Учхоз 6-45 10-25 14-55 18-40 7-55 12-00 16-25 19-50 11-20 15-45 19-10 12-25 16-50 20-50 7-15 11-45 16-10 20-20 8-25 13-40 17-55 22-15 7-50 13-00 17-15 21-45 9-15 14-10 18-10 8-40 13-30 17-30 10-45 15-10 18-25 10-00 14-30 17-45 11-05 15-35 19-15

Маршрут № 527г. Гатчина, Варшавский вокзал – п. Кобралово

Кобралово Варшавский вокзал 09-45Бугры 16-25 08-25Бугры 14-45 10-35 17-10 09-00 15-35 11-05 18-05 09-30 16-50 11-40 18-30Бугры 10-25Бугры 17-15 13-10 18-55 11-55 17-40 13-40 19-50 12-30 18-40Бугры 15-10 21-00 13-30Бугры 19-40 15-35 22-00 14-20 21-10

Маршрут № 530 г.Гатчина, Варшавский вокзал - д. Раболово

Варшавский вокзал От Раболово/Фьюнатово 9:05Ф 12:45 14:30**Ф 10:10Ф 14:15 15:35Ф 16-55Ф 19:05 18-00Ф 20:25

** - заезд Луйсковицы.

Маршрут № 531 г.Гатчина, Варшавский вокзал - д. Батово

Варшавский вокзал Батово 5:40 8:10 10-10 6:35 9:25 11-25 12-05 14-50 18-40 13-20 16-30 19-40 20-10 21-10

Маршрут № 534 г.Гатчина, Варшавский вокзал - п. Вырица

Варшавский вокзал Вырица 8:45 9:25 11:00 9:50* 10:30 12-00 11:50 13:40* 15:00* 12:50 14:45 16-00 16:45 17:25 18:50 17:50 18:30 19:50 19:40 20:50

* Заезд Карташевская

Маршрут № 534 А г.Гатчина, Варшавский вокзал - п. Вырица

Варшавский вокзал Вырица 10-30 12-30 14-15 11-30 13-30 15-15 16-05 17-50 17-00 18-50

Маршрут № 535 г.Гатчина, Варшавский вокзал - п. Новый Свет

От Варшавский вокзал От п. Новый Свет 8-00 11-15 14-30 17-00 20-00 8-35 11-50 15-05 17-35 20-35 8-45 12-00* 14-45 17-45 20-40 9-20 12-35* 15-20 18-20 21-10 9-15 12-15 15-15 18-15 21-35 9-50 12-50 15-50 18-50 22-05 9-45 12-30 15-45 18-45 22-40 10-20 13-05 16-20 19-20 23-00 10-00 13-15 16-00 19-15* 10-35 13-50 16-35 19-50 11-00* 13-30 16-30 19-30 11-35* 14-05 17-05 20-05

*Заезд в д. Малое Замостье

Маршрут № 536 г.Гатчина, Варшавский вокзал - д. Низковицы- д. Жабино

Варшавский вокзал Жабино 7:55 8:50 9-50 9:05 10:05 11-05 11-30 13-25 14-45 12-40 14-35 16-00 16-20 17-20 18-30 17-35 18-35 19-40 20-25 21-35

Маршрут № 537 г.Гатчина, Варшавский вокзал - п. Тайцы

Варшавский вокзал Тайцы 10:10 12:40 14:40 16:55 19:10 21-00 11:00 13:40 15:45 18:10 20:00 22-00

Маршрут № 538 г.Гатчина, Варшавский вокзал - д. Сусанино

Варшавский вокзал Сусанино 10-10 13-55 15-35 11-10 14-45 16-30 16-20 18-55 20-15 17-25 19-40 21-20

Маршрут № 538 г.Гатчина,Варшавский вокзал – п. Семрино

Варшавский вокзал Семрино 8:25 11:40 17:35 9:05 12:30 18:25

Маршрут № 539 г.Гатчина, Варшавский вокзал - д. Шпаньково

Варшавский вокзал Шпаньково 9:45 13:10 15:10* 17:30 19:30* 10:50 14:10 16:20 18:25 20:25

* заезд Кащенко

Маршрут № 540 г.Гатчина, Варшавский вокзал - п. Новый Учхоз

Варшавский вокзал Учхоз 9:57 11:55 13:40 10:40 12:45 14:25 15:22 17:35 19:10 16:05 18:20 19:45

Маршрут № 543 г. Гатчина, Варшавский вокзал - п. Новый Учхоз – п. Елизаветино - отмена

Со 2 января по 11 января 2026 года маршруты работают по расписанию воскресного дня.

Единая служба по работе с гражданами ООО «Транс-Балт»: 8-812-309-10-10.

Диспетчерская служба ИП Крылов В.И.: 8-965-088-18-70.

Расписание движения ПРИГОРОДНЫХ автобусов. Часть 2.

31 декабря 2025 г. автобусы на маршрутах работают по расписанию воскресного дня.

Отмены рейсов 31 декабря 2025 г.

Маршрут № 500

Отправление от п. Сиверский вокзал – 23-45

Отправление от д. Батово – 00-00

Маршрут № 505

Отправление от п. Сиверский вокзал – 23-45

Отправление от п. Дружная Горка – 00-00

Маршрут № 511

Отправление от п. Сиверский вокзал – 22-35

Отправление от Лесничество – 23-00

Маршрут № 151

Отправление от п. Сиверский вокзал – 21-00

Отправление от г. Гатчина – 22-15

Маршрут № 151Д

Отправление от п. Дружная Горка – 19-10

Отправление от г. Гатчина – 20-35

Маршрут № 4Т п. Сиверский - д. Межно - отмена

Маршрут № 120Т «п. Сиверский - п. Дружная Горка» - отмена

Маршрут № 121Т «п. Сиверский-д. Батово» - отмена

Расписание движения пригородных автобусов на 1 января 2026 г.

Отмены рейсов 1 января 2026 г.

Маршрут № 4Т п. Сиверский - д. Межно - отмена

Маршрут № 120Т «п. Сиверский - п. Дружная Горка» - отмена

Маршрут № 121Т «п. Сиверский-д. Батово» - отмена

Изменения в расписании:

Маршрут № 2 п. Сиверский - д. Белогорка

Расписание рейсов от п. Сиверский от д. Белогорка 10-15б 10-55б 11-50б 10-35б 11-15б 12-15б 13-05б 14-10б 15-10б 16-50б 13-30б 14-35б 15-35б 17-15б 17-40б 18-40б 19-15 20-05 18-00б 19-00б 19-45 20-25 21-00 21-10

б- заезд к Сиверской районной больнице

Маршрут № 4Т п. Сиверский - д. Межно - отмена

Маршрут № 120Т «п. Сиверский - п. Дружная Горка» - отмена

Маршрут № 121Т «п. Сиверский-д. Батово» - отмена

Маршрут № 123 п. Вырица – д. Мины

Расписание рейсов от п. Вырица от д. Мины 10-25 10-35 11-15 14-10 14-50 15-30 11-25 14-20 15-00 15-40 15-55 16-25 17-00 17-35 16-05 16-35 17-10 17-45 18-25 18-55 19-30 18-35 19-05 19-40

Маршрут № 151 п. Сиверский - г. Гатчина

Расписание рейсов от п. Сиверский от г. Гатчины 09-40 10-10 10-50 11-15 11-45 10-40 11-00 11-20 11-40 12-00 12-20 12-40 13-10 12-00 12-20 12-40 13-00 13-30 13-50 14-10 14-30 13-20 13-50 14-30** 14-50 15-00 15-35 16-05 16-30 15-15 15-40 16-20 16-40 17-05 17-30 17-50 18-20 17-10 17-30 17-50 18-10 18-40 19-00 19-20 19-45 18-35 19-00 20-05 21-00 20-20 21-00 21-20 22-15 Расписание рейсов от п. Дружной Горки от г. Гатчины 09-20* 13-45* 16-20* 10-45* 15-00* 18-00* 19-10* 20-35*

*заезд в п. Дружную Горку

** Заезд в п Карташевскую

Маршрут № 500 п. Сиверский – д. Батово

Расписание рейсов от п. Сиверский от д. Батово 9-40 10-55 11-50 10-10 11-20 12-25 13-05 15-10 16-45 17-45 13-30 15-40 17-15 18-10 19-20 20-55 21-50 23-45 19-45 21-20 22-20 00-00

Маршрут № 502 п. Сиверский - д. Ляды

Расписание рейсов от п. Сиверский от д. Ляды 10-10 14-25 15-50 17-40 10-45 15-00 16-25 18-10

Маршрут № 503 п. Сиверский - п. Вырица

Расписание рейсов от п. Сиверский от п. Вырица 11-30 13-36 12-15 15-55 16-45 18-10 19-35 17-25 18-50 20-10

Маршрут № 504А п. Вырица – д. Каушта

Расписание рейсов от п. Вырица от д. Каушта 11-35 14-10 17-35 11-50 14-30 17-50

Маршрут № 505 п. Сиверский – п. Дружная Горка

Расписание рейсов от п. Сиверский от п. Дружная Горка 9-40 10-05 12-10 13-10 17-10 19-20Т 12-40 13-45 17-35 19-40Т 21-05 23-45 21-30 00-00

Т-от (до) ул. Трубной, п. Дружная Горка

Маршрут № 506 п. Сиверский - д. Белогорка

Расписание рейсов от п. Сиверский от д. Белогорка 14-00 15-50 14-50 16-30

Маршрут № 506А п. Сиверский - д. Изора

Расписание рейсов от п. Сиверский от д. Изора 10-55 17-40 22-00 11-30 18-10 22-35

Маршрут № 507 п. Сиверский – д. Симанково

Расписание рейсов Дни отправления: ежедневно от п. Сиверский от д. Симанково 15-10 18-10 15-55 18-50

Маршрут № 507А п. Сиверский - д. Большево

Расписание рейсов от п. Сиверский от д. Большево 13-20 19-10 13-30 19-25

Маршрут № 511 п. Сиверский – д. Новосиверская, Лесничество

Расписание рейсов от п. Сиверский от д. Новосиверская, Лесничество 10-00 10-55 10-25 11-20 11-50 13-05 14-00 15-20 12-30 13-25 14-25 15-40 16-50 17-45 18-40 20-15 17-15 18-10 19-00 20-40 21-05 21-55 22-35 21-30 22-15 23-00

Маршрут № 512 п. Вырица – д. Нестерково

Расписание рейсов от п. Вырица от д. Нестерково 15-45 18-25 16-35 19-10

Маршрут № 513 г. Гатчина, Варшавский вокзал – с. Никольское

Расписание рейсов от г.Гатчины, Варшавский вокзал от п. Высокоключевой от с. Никольское 10-20 11-20 11-35 12-35 14-55 17-00 13-45 15-55 18-00 14-00 16-10 18-15 18-55 19-55 20-10

Со 2 января по 11 января 2026 года маршруты работают по расписанию воскресного дня.

Диспетчерская служба ООО «Транс-Балт» в п. Сиверском: 8-921-417-87-11.