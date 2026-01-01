Дуэт «Душевный разговор» – «неисправимые романтики»

Песни дуэта трудно отнести к какому-либо определенному жанру. Слышны в них и интимные бардовские интонации, и задор советской эстрады, и напевы старинных романсов. Минор, грусть-тоска, так свойственные русской душе, чередуются с жизнеутверждающими мотивами. Но все их песни об одном – о нашей «тихой Родине», о России.

Первое признание

- Когда мы только начинали выступать вместе, приехали на первый свой бардовский фестиваль «Соцветие» при клубе «Восток», – рассказывает Евгений Логашов. - Через «Соцветие» прошли все наши знаменитые авторы-исполнители: Розенбаум, Клячкин, Городницкий и так далее. Мы очень волновались. Съехались люди со всей России. В жюри – сплошь монстры авторской песни. Прослушивание. Жюри отнеслось к нам скептически: «У вас не совсем бардовские песни, скорее, эстрадные». Тем не менее, к основному конкурсу допустили. Вручаются призы. К удивлению членов жюри и даже нашему собственному, «Душевному разговору» достался «Приз зрительских симпатий»! Как сказал один из организаторов: «Народ всегда прав»! Люди оценили наше творчество – это придало сил, уверенности. Но настоящее призвание пришло, наверное, в 2014-м. Мы выступали на конкурсе «Гатчинская песенная весна» в ЦТЮ. Проводил его клуб авторской песни «Шхуна» под руководством Виктора Шутилова. Заняли там с песней «Мне больше и не надо ничего» первое место. Вручала приз нам представительница «Гатчинской правды» Татьяна Можаева. Назвала нас «неисправимыми романтиками», много хороших слов было сказано.

В храме и в библиотеке

Наше интервью долго не могло состояться. Оба участника дуэта – крайне занятые люди. Собраться вместе так и не удалось. Сначала мы с Евгением Логашовым встретились в Духовно-просветительском центре при Покровском соборе, несколько позже – с Николаем Григорьевым в библиотеке им. Куприна. Только потом стала очевидна символичность такого случайного распределения – храм и библиотека. Оба наших сегодняшних героя – люди верующие и непосредственно связанны с литературой и просвещением. Николай пишет стихи, Евгений долго работал в системе образования.

- Большую часть своей взрослой жизни я проработал в школе. Не скажу, что это призвание всей жизни, но нужно было жить, зарабатывать деньги, – рассказывает Евгений Логашов.

Евгений Логашов – выше среднего роста. Мужчина степенный, основательный. Он здесь, в стенах Духовно-просветительского центра, и он же на сцене – два совершенно разных человека. Когда Логашов берет в руки гитару – внезапно появляются легкость, затейливая джазовая мелодика, импровизации.

- Я преподавал до самого последнего времени. Историю, обществознание, ОБЖ и музыку. Но с годами всё же понимаешь: главное мое призвание – музыка. С детства мечтал играть на каких-нибудь инструментах. Учился в музыкальной школе по классу аккордеона и затем в музыкальном училище в Пскове. Родился я в Смоленской области, в городке Рудня, детство прошло в Псковской области.

- Родители направили в музыкалку?

- Нет, собственная инициатива. Мои папа и мама – Анатолий Михайлович и Анна Андреевна – школьные учителя. Если я в чем-то и послушался их, то в выборе профессии. Но музыка не оставляла меня ни на минуту. Играл в различных группах, ВИА, пока, наконец, в 2009 году мы не встретились с Николаем Григорьевым и не создали дуэт «Душевный разговор».

- Сразу возникло название?

- Перепробовали многие, но слово «душевный» стало определяющим. Чего люди на самом деле хотят больше всего? Поговорить с кем-то другим откровенно, искренне, задушевно.

Стены библиотеки им. Куприна в высшей степени способствуют разговору о поэзии. Николай Григорьев – невысокий, крепко сбитый мужчина. В отличие от своего партнера по дуэту, говорит энергично, столь же активно жестикулирует.

- Не знаю, насколько это получилось, но мы попытались внести в авторскую песню новые ритмы, интонации. Ведь что такое бардовская песня, особенно если слушать ее на фестивале или конкурсе? Одна длинная песня, только слова разные. Мы не боимся пробовать, экспериментировать. Джаз, рок-н-ролл – почему нет? Мы несколько раз выступали на Дворцовой площади на фестивале роллеров. Исполняли там свои песни, в том числе «Бросай курить, вставай на ролики!». Шутливая песенка в совершенно

рок-н-рольном исполнении – публика принимает ее на ура. Цикл патриотических песен – таких как «Батальон», «Богатыри», «Баллада о русском солдате» – исполняется в соответствующем стиле.

Сейчас, когда с выходом на пенсию стало побольше свободного времени, пробую себя в продюссировании, иначе говоря, продвижении новых песенных проектов. Например, мы плотно сотрудничаем с Татьяной Голышевой-Маренко. Она, в отличие от нас с Евгением, профессиональная певица, актриса, лауреат множества международных конкурсов. Классический репертуар, романсы, эстрадная песня. Наши совместные выступления пользуются большим успехом у зрителей. «Душевный разговор» опирается на классическую русскую-советскую поэзию. Значительную и важную часть нашего репертуара составляют песни на слова Николая Рубцова.

«Рубцовская осень»

- Вы замечали, – продолжает Николай Григорьев, - что на стихи Рубцова написаны десятки песен? Причем на одни и те же тексты пишутся всё новые и новые вариации. Каждый в них слышит что-то свое. И мы, когда исполняем песенный цикл на стихи Рубцова, предлагаем собственное понимание его поэзии.

- Почему именно Рубцов?

- Очень мелодичный поэт. Есть такое понятие – «музыка стиха». Когда слышишь его стихи, гитара сама просится в руки. И еще. Мне первый томик Рубцова посоветовала прочесть жена. Начал читать и не мог остановиться. Нет никакой возможности расстаться с ним. И вот, смотрите, как интересно. Рубцов – невысокий ростом, неброский, провинциальный мужичок. От него, казалось бы, вовсе не должно исходить поэтическое сияние, а встал в один ряд с самыми великими поэтами ХХ века.

Николая Рубцова часто называют «певцом русского Севера». Грустным певцом, добавим мы. Отчаянно, всей душой он любил русскую деревню и в то же время, как большинство современников, выбрал город. Литературовед В. Кожинов вспоминал: «Он был стойким и мужественным, но мог опустить руки из-за неудачи. Он часто мечтал о семейном уюте, о спокойной творческой работе и в то же время всегда оставался «скитальцем» по своей сути». Всю свою короткую жизнь он прожил так, «как будто ветер гнал по ней, по всей земле – по селам и столицам».

Николай Григорьев написал мелодию к стихотворению «Грани», получилась замечательная песня. «Душевный разговор» часто и с успехом исполняет ее.

… Ах, город село таранит!

Ах, что-то пойдет на слом!

Меня всё терзают грани

Меж городом и селом…

- Чем вас, Николай, коренного жителя Петербурга, сейчас Гатчины, так привлекла деревенская тема?

- Хочу сразу вас поправить. Я коренной ленинградец. Мой город – Ленинград. Серые тона, серая погода, но светлые, открытые, доброжелательные люди – я таким помню свой город, таким люблю. Сейчас редко приезжаю в Петербург. Машин – не протолкнуться, люди дерутся за место на стоянке. Это уже не совсем мой город.

А Север? Вы знаете, чем севернее, тем люди теплее. И чем меньше городок, поселок, деревня, тем больше доброты в людях. Мы с удовольствием выступаем на фестивале «Рубцовская осень». Он проходит как в самой Вологде, так и в областных городах. Во всей России любят Рубцова, но там, на Севере, в особенности.

Нельзя сказать, что в постсоветской России произошла реабилитация имени Николая Рубцова. Он был хорошо известен и в СССР. Вышло несколько сборников стихов. У всех на слуху песни «Букет», «В горнице моей светло», «Улетели листья с тополей». Тем не менее сам негромкий строй рубцовской лирики, сложная судьба и ранняя трагическая смерть определили не слишком широкую известность великого поэта.

- Недавно в городке Емецк Архангельской области открыли памятник Николаю Рубцову, как раз напротив детского дома, где он, круглый сирота, жил после смерти мамы. Были также и в доме поэта на его родине. Прекрасная поэтесса Людмила Новикова написала по этому случаю стихотворение «Рубцовский дом», а мы сделали из него песню.

…Он со стенами из глухих лесов,

Пол покрыт луговой травой,

Правит мост реку

В бахрому кустов,

Словно ткет полотно с каймой.

Как фонарь в кустах

Над рябиною кто-то в полночь зажжет Луну,

Всё там справлено по-старинному,

Всё там сделано по уму…

- Эту песню и многие другие, посвященные поэту, вы сможете услышать в клубе «Восток» на Московском проспекте 4 января наступающего года в 15 часов на вечере, посвященном 90-летию великого русского поэта.

«Человек и время»

Песня «Человек и время» – одна из самых любимых публикой и, соответственно, часто исполняемых дуэтом «Душевный разговор». Автор – Николай Григорьев. Она, по сути, разговор со слушателем о предназначении человека на Земле, отвечает на вопрос о смысле жизни. С годами становится уже как-то неудобно задавать и тем более отвечать на этот «детский вопрос», но дуэт не стесняется простых истин.

Человек – звезда Вселенной

И живет он на Земле

Для того, чтоб добрый, светлый

След оставить на Земле….

- В детстве я был самым обычным мальчишкой, – рассказывает Евгений Логашов. - Музыка, девчонки, учеба, но иногда нападала тоска. Понимаете, вся наша советская жизнь предполагала постоянный оптимизм, веру в лучшее, мажорное настроение. Помните: «строим БАМ, бам-бам»? И мне тоже очень хотелось быть оптимистом, верить в прекрасное коммунистическое будущее. Но что-то мешало. Иногда думал: «Вот я умру (у подростков, кстати, часто появляются мысли о смерти), и что будет потом? Ничего от меня не останется? Зачем тогда всё на свете, зачем я живу»? Ответы на эти вопросы смогла дать только религия. Лишь в начале 90-х, когда начались перестройка, демонстрации, свобода и так далее, появились книги русских философов (Бердяева например), возникли мысли о Боге.

Крестился тогда же, в начале 90-х. Принял крещение в сельском храме в Волосовском районе, село Яблоницы. Яблоницкая церковь Воскресения Словущего. Построена она была еще при Екатерине II. Потом перестраивалась, стала каменной. Большевики ее не тронули. Крестил меня отец Анатолий, в миру фамилия его была Метелица. Замечательный человек, царство ему небесное, очень любили его и уважали прихожане. Декабрь, погода противная, дождь со снегом, два с лишним километра пешком нужно было идти. После крещения пили чай с отцом Анатолием, говорили о Боге. С супругой Оксаной поженились в 2009 году. Она тоже верующая. У нас трое детей. У них разные интересы и мечты о будущем, но я рад, что им не придется повторить мои ошибки прошлого.

- Что вы имеете в виду?

- Жизнь без веры. Без нее никак нельзя. Главное, чтобы дети выросли настоящими христианами.

…Жизнь дана лишь на мгновенье

Чтобы здесь, среди людей,

Ты исполнил назначенье

Человека на Земле!

Вера

- Я к вере в Бога тоже пришел не в одно мгновение, – рассказывает Николай Григорьев. – Покаюсь сразу: не все заповеди удается соблюдать. Трудно это простому смертному, но я стараюсь. Лет пять-шесть назад я написал песню, которая очень подходит сегодняшним праздничным дням. Называется она «Вифлеемская звезда».

Пусть Вифлеемская звезда

Ведет нас за собой,

Лишь в покаянии душа

Вновь обретет покой.

Всему свой срок и час придет,

Он подведет итог,

Когда к себе нас призовет

Отец, учитель, Бог!

- Понимание Бога приходит с возрастом. В существование Всевышнего я окончательно поверил, когда встретился со своей второй женой. После развода с первой супругой был очень тяжелый период – одиночество, тоска. Ничто не спасало. И тогда я пошел на Смоленское кладбище к часовенке Ксении Петербуржской. Попросил у святой, чтобы она послала мне близкого человека, женщину, пусть и старше меня, но по душе. Не слишком надеялся, однако других способов что-то изменить в жизни уже не оставалось. И совсем скоро встретил свою будущую супругу. Что самое невероятное, оказалось, что она приблизительно в то же время, что и я, просила матушку Ксению Петербуржскую о том, чтобы та ниспослала ей «своего» мужчину, подходящего по душе. И вот мы встретились. Что это, как не знамение свыше?!

В предновогодние дни естественно было попросить наших собеседников обратиться с поздравлениями к жителям Гатчины и района.

- Поздравляю читателей вашей газеты с наступающими праздниками, – говорит Евгений Логашов. - С Новым годом и Светлым Рождеством! Особо хотелось бы отметить Рождество. Начало новой эры в истории человечества. Второй по значимости праздник после Пасхи, но без рождения Христа ведь и Воскресения не было бы. Любви вам, счастья и здоровья!

- Всем сердцем и душой присоединяюсь к поздравлениям! – продолжает Николай Григорьев. - Успехов в новом году во всех ваших начинаниях. Пусть беды обойдут стороной вас и ваших близких. Крепкого здоровья и долгих лет! И помните, что для счастья и спокойной жизни человеку не так уж много надо. Нужно просто найти дорогу, предначертанную нам Всевышним, и достойно пройти по ней.

Мне больше и не надо ничего,

Чтоб в серых складках суматошных будней

Найти тот луч, который дарит людям

Надежду, счастье и любви тепло!

Андрей Павленко