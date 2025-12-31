Будьте здоровы и любите Гатчину!

Вот как ответили наши респонденты, многие из которых вам хорошо знакомы.

Виталий Филоненко, глава Гатчинского округа, председатель Гатчинского совета депутатов:

«Самое важное событие в стране – это наши успехи в специальной военной операции. А в Гатчине – это масштабное благоустройство. В этом году сделано как никогда много.

Для меня лично, наверное, самым главным стали успехи внуков: учатся хорошо, я очень доволен тем, как они закончили прошлый учебный год и как начали этот.

А нашим жителям в наступающем году я пожелаю… любить Гатчину!»

Людмила Нещадим, глава администрации Гатчинского округа:

«Для нашей страны главным событием года стало 80-летие Великой Победы. Для Гатчины – работа в формате округа. А для меня лично – конечно, встреча с президентом Владимиром Владимировичем Путиным.

Гатчинцам я желаю в новом году БЫТЬ СЧАСТЛИВЫМИ!»

Алина Коняева, депутат Гатчинского округа, председатель Молодежного парламента Ленинградской области:

«На мой взгляд, самым значимым событием в нашей стране в 2025 году стало 80-летие Победы в Великой Отечественной войне – это важный рубеж, который символизирует глубокое уважение и память о подвиге миллионов советских солдат и мирных граждан. И события, посвященные этой дате, которые проходили по всей стране, смогли объединить общество вокруг общих ценностей и патриотизма.

В Гатчинском округе почетным событием стало то, что мы приняли первый Кубок городов воинской славы. Это подчеркивает значение города!

Важным событием для меня как для общественника и руководителя НКО стало открытие в Гатчинском округе Ресурсного центра поддержки НКО «Пространство 47». В нашей большой команде активистов многие реализуют социальные проекты, проводят мероприятия и формируют сообщества, но юридические вопросы иногда становятся барьером, в то время как в нашем округе и в регионе есть масса возможностей в виде грантов и субсидий для поддержки НКО.

Жителям Гатчинского округа хочется пожелать, чтобы наступающий год принес в их дома тепло, радость и уют. Всем желаю крепкого здоровья, благополучия и исполнения самых заветных желаний. И, конечно же, чтобы как можно скорее наши герои, которые сейчас защищают нашу страну, вернулись к своим родным с победой!»

Георгий Преображенский, настоятель храма Казанской иконы Божией Матери в Вырице, протоиерей:

«Самое главное в этом году – 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Мы победим и сейчас. Гатчинцам желаю здоровья и вдохновения».

Андрей Клементьев, командир гатчинского поискового отряда «Искра»:

«Наиболее важное событие года в стране – это появление новой баллистической ракеты «Орешник».

В Гатчине произошло много значимых событий: отремонтирована большая часть дорог, и теперь комфортно и очень радостно. Снова открылся каток на Соборной, которого мы ждали и с удовольствием туда пойдем. И Соборная украшена как Арбат, что приятно нас всех удивило.

А для меня лично важно, что в этом году сын стал первоклассником и в свои семь лет покорил первые 1200 метров подъема на вулкан на Камчатке.

Гатчинцам я хочу пожелать, чтоб у каждого была мечта, и не одна! Без мечты жить скучно, а с мечтой намного веселее. И чтобы каждый день играл только яркими красками, и даже если вас пытаются настигнуть невзгоды, смотрите на них свысока, зная, что они не навредят вам».

Олег Голощапов, заведующий кардиологическим отделением Гатчинской КМБ:

«Самым значимым для страны в этом году я считаю наши победы и продвижение на СВО. Для Гатчины – проведенный ремонт дорог. А для себя – новое оборудование, появившиеся в нашем отделении: аппарат непрямого массажа сердца «АРКА», внутриаортальный баллонный контрпульсатор и новую ангиографическую установку.

Хочу пожелать гатчинцам в наступающем году в первую очередь крепкого здоровья, мирного неба и много-много счастливых дней!»

Елена Никонова, заместитель директора по воспитательной работе Таицкой школы:

«Для меня как матери ветерана боевых действий самое значительное событие – это объявление Года защитника Отечества, который включил в себя и празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Все поколения нашей семьи защищали Отечество.

Для Гатчины, думается мне, самым значительным стало ее благоустройство: ремонт дорог, появление новых скверов, озеленение. Гатчина стала ухоженным, красивым и современным городом.

Для моей семьи – получение сыном квартиры в рамках жилищной программы для участников СВО. Это не на словах, а на деле является признанием героизма воинов, компенсацией за тяготы и лишения, которые приходится им переживать на полях сражений.

Гатчинцам в наступающем году желаю добра, душевного тепла близких их сердцу людей, любви к своему городу».

Анатолий Горбатенко, заместитель генерального директора ООО «Ленпромкомплект», директор АНО «Гатчинская мельница», руководитель проекта «Гатчинский музей грамзаписи»:

«В августе открылся региональный проектный офис Президентского фонда культурных инициатив. Это отличная поддержка для авторов творческих проектов Ленинградской области.

Благодаря гранту Президентского фонда культурных инициатив в Гатчине открылся первый в Ленинградской области музей грамзаписи.

Благодарен всем, кто в меня верил и помогал. Все общественные награды, которых я был удостоен в этом году, разделяю с вами, уважаемые гачинцы.

Поздравляю всех с наступающим Новым годом! Лично у меня главное пожелание на новый 2026 год – чтобы закончилась война!»

Алексей Русских, 11 лет, ученик Гатчинского центра образования «Высший пилотаж»:

«Я считаю, что самое значимое событие уходящего года – это празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. В Гатчине главным событием стал «Бессмертный полк», в котором участвовало более семи тысяч человек. А главное событие в моей жизни – то, что я участвовал в детской лиге ММА.

Желаю, чтобы в наступающем году все гатчинцы побывали в тех местах, которые хотели бы посетить, и чтобы их желания исполнились, а главное – хорошего 2026 года!»

Алина Зябченко, заведующая терапевтическим отделением Гатчинской КМБ, врач-терапевт, гастроэнтеролог:

«Главным событием года в нашей стране стали успехи в специальной военной операции. В Гатчине – беспрецедентные ремонтные работы инженерной инфраструктуры, центральных улиц. А у меня лично главное событие года – мой 10-летний сын восстановился после серьезной травмы позвоночника и теперь снова может заниматься своим любимым футболом. Это наша победа.

Жителям Гатчины я хочу пожелать счастья, благополучия, мирного неба, и чтобы как можно больше было здоровых людей – берегите себя!»

Анна Ряттель, главный специалист по работе с молодежью Молодежного центра Гатчинского округа:

«Для меня самое важное событие уходящего 2025 года – новая прекрасная работа в Молодежном центре. Это сильно изменило мою жизнь.

Для страны важен был сам год – Год защитника Отечества, посвященный 80-летию Великой Победы.

Очень значимое событие для жителей Гатчины и всех поселений – административная реформа. Теперь мы все живем в Гатчинском муниципальном округе. Многое изменилось и будет меняться, я уверена, в лучшую сторону.

Пусть Новый год несет радость и удачу!»

Юлия Федив, научный сотрудник Музея города Гатчины:

«Самое значительное событие года для страны – встреча президентов России и США на Аляске.

Для города Гатчины – открытие замечательного Музея грамзаписи.

Для моей семьи – рождение сынишки!

Желаю жителям нашего города каждый день встречать с улыбкой! Как говорится: "Поделись улыбкою своей, и она к тебе не раз еще вернется!"»

Динар Байтемиров, известный гатчинский певец, лауреат российских и международных конкурсов, заведующий Гатчинской городской филармонией:

«Мы живем в непростое время. На мой взгляд, в уходящем году в нашей стране произошло 365 главных событий – 365 дней, каждый из которых – это надежда на лучшее и благодарность за то, что имеем.

Как житель Гатчины могу сказать, что меня очень радует открытие новых и благоустройство уже имеющихся общественных пространств. Это повышает комфортность проживания в нашем городе.

Если говорить об особо значимых событиях в моей жизни, то буквально две недели назад я стал номинантом национальной литературной премии «Поэт года». Для меня это радостное и, честно говоря, неожиданное событие...

Всем нашим землякам желаю крепкого здоровья и мирного неба над головой. Никогда не унывать и всегда верить в лучшее!»

Вера Георгиевна Бондарева, «серебряный» волонтер Гатчинской Школы третьего возраста:

«Для меня главным событием 2025 года стало возвращение на Землю с Международной космической станции наших космонавтов. С удовольствием слушала недавний прямой эфир Путина.

Из местных событий порадовало появление новых автобусов и автобусных маршрутов в микрорайонах

Аэродром и Речной. Важным событием для нас также стал ремонт участка шоссе Гатчина – Ополье, который проходит мимо Малых Колпан. Мне приходится часто бывать в Елизаветино, и теперь туда стало гораздо удобнее добираться. Среди хороших событий в Гатчине - открытие сквера Спасателей в микрорайоне Аэродром и уже ставшего традиционным катка на улице Соборной.

На Новый год хочется пожелать, чтобы у всех нас всё было хорошо. Всем здоровья, семейного счастья и хорошего настроения! Одно из самых главных желаний – чтобы скорее закончились военные действия, вернулись домой все наши воины и чтобы всё у них сложилось в мирной жизни. Не унываем и помним: всё плохое всегда заканчивается, и, с Божьей помощью, обязательно будет хорошее продолжение».

Денис Ермолин, руководитель Центра изучения и сохранения русской старины в д. Лампово, кандидат исторических наук:

«Самым значимым событием уходящего года считаю полное освобождение Курской области от украинских захватчиков.

Что касается Гатчины, радует, что, наконец, принято окончательное решение относительно реставрации и судьбы старинного «Дома Ольдерогге» на улице Красной. Также среди самых значимых для меня событий 2025 года – организационная помощь при съемках эпизодов фильма «Группа крови» в деревне Лампово.

В наступающем году хочу всем нам пожелать скорейшей победы и прочного мира!»

Игорь Наумов, член президиума Гатчинского городского совета ветеранов войны и труда, кандидат философских наук, подполковник в отставке:

«Главным событием 2025 года для страны стало 80-летие Победы нашего народа над фашистской Германией и милитаристской Японией. Для Гатчины: в этом году наш город утвердился в статусе столицы Ленинградской области, уже хорошо заметны сдвиги в плане благоустройства, очень насыщенной была и культурная программа. А для меня лично главным стало то, что в уходящем году – в отличие от предыдущих лет – не было потерь родных и близких.

Ожидания от 2026 года у меня самые радужные, и я желаю гатчинцам, чтобы наступающий год принес мир – специальная военная операция должна завершиться нашей победой, другого я не представляю. И юридическое пожелание: чтобы у нас всё было, и нам за это ничего не было».

Игорь Борисович Смирнов, почетный гражданин Гатчинского района, заслуженный учитель России, профессор:

«Самым значимым событием 2025 года стало достойное празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, парад в Москве 9 Мая. И гордость за наших дедов и отцов, и память, и слезы на глазах...

Очень порадовался за нашего губернатора Александра Дрозденко, который своими делами завоевал уважение и доверие жителей Ленинградской области. И явка на выборы, и результат выборов достойны областной столицы. Мы ценим тех, кто служит стране, работает на благо ее жителей и, конечно, поддерживает развитие и благоустройство нашей Гатчины. Кроме того, восхищен, с каким размахом молодой команде Ассоциации учителей Ленинградской области удалось провести Всероссийский педагогический форум «Под крылом Пеликана».

Лично для меня важным событием стал выход в свет моей девятнадцатой книги «Торжество победителей». Это дань уважения памяти моего отца и всем нашим победителям – участникам Великой Отечественной войны. Искренне благодарю администрацию Гатчинского округа, председателя Совета ветеранов Л.Н. Голубеву, издателя О.А. Багмет, без которых издание не смогло бы состояться.

Дорогие мои друзья и коллеги, уважаемые жители города Гатчины и Гатчинского округа! Мы провожаем 2025 год с огромным удовлетворением, потому как никогда столько не было сделано всеми нами за прошедший год. Мы живем в тепле и комфорте, нам есть что поставить на новогодний стол, мы дарим своим детям такие подарки, о которых я в своем детстве и мечтать не смел. Мы встречаем Новый год с благодарением Всевышнему за то, что Он дает нам возможность сделать это вместе со своими родными, друзьями и товарищами. Только вместе, вкладывая частицу своего труда в общее совместное дело, мы обретем покой и счастье в своих сердцах. Только вместе мы достигнем Победы!»