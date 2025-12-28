Поиск на сайте
Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 29 декабря

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 29 декабря 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

29.12.25 по 30.12.25 кратковременно с 10:00 до 20:00 2 раза по 30 мин.

Пудостьское ТУ:

п. Терволово.

д. Скворицы

 

29.12.2025 с 10:00 до 18:00

Таицкое ТУ: 

д. Малая Ивановка 

д. Большая Ивановка 

д. Старицы 

гп Тайцы

 

29.12.25 с 10:00 до 17:30 

Дружногорское ТУ: 

д. Кургино 

д. Лампово

 

29.12.25 с 10:00 до 17:30 

Большеколпанское ТУ: 

д. Большие Колпаны 

 

29.12.25 с 10:00 до 17:30 

Сяськелевское ТУ 

д. Сяськелево, ул.Шоферская

 

29.12.25 с 09:00 до 17:30 

Сиверское ТУ 

Тер. СНТ Белогорка (Зеленая гора)