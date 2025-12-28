Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 29 декабря
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 29 декабря 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
29.12.25 по 30.12.25 кратковременно с 10:00 до 20:00 2 раза по 30 мин.
Пудостьское ТУ:
п. Терволово.
д. Скворицы
29.12.2025 с 10:00 до 18:00
Таицкое ТУ:
д. Малая Ивановка
д. Большая Ивановка
д. Старицы
гп Тайцы
29.12.25 с 10:00 до 17:30
Дружногорское ТУ:
д. Кургино
д. Лампово
29.12.25 с 10:00 до 17:30
Большеколпанское ТУ:
д. Большие Колпаны
29.12.25 с 10:00 до 17:30
Сяськелевское ТУ
д. Сяськелево, ул.Шоферская
29.12.25 с 09:00 до 17:30
Сиверское ТУ
Тер. СНТ Белогорка (Зеленая гора)
