Молодые законотворцы обрели суперсилу в Гатчине

Лидеры и смыслы

Делегации из Северо-Западного федерального округа прибыли в Гатчину к 10 утра: здесь, помимо Ленинградской области, Санкт-Петербург, Новгородская область, Ненецкий автономный округ и Республика Коми. Гостей встретил директор «Потока» Леонид Красноперов. Места на сцене конференц-зала заняли глава администрации Гатчинского округа Людмила Нещадим и депутаты Законодательного собрания Ленобласти Станислав Еремеев, Татьяна Тюрина, Павел Коржавых. Началось пленарное заседание, модератором которого выступила председатель Молодежного парламента Ленинградской области Алина Коняева.

Почетные гости обратились к молодым депутатам и членам молодежных организаций. Так, зампред Законодательного собрания Ленинградской области Татьяна Тюрина назвала их лидерами общественного мнения, отметив, что за последний созыв молодые парламентарии региона внесли более 20 законодательных инициатив.

Людмила Нещадим процитировала губернатора области Александра Дрозденко («мечты ленинградцев должны стать нашей задачей») и рассказала о роли молодых депутатов в достижении этих задач.

- Необходимо, чтобы молодежь стояла в авангарде развития нашего региона. Взгляд молодых депутатов – муниципальных, областных, Государственной Думы – чрезвычайно важен, поскольку время сегодня динамично. Органы власти всех уровней должны оперативно и живо реагировать на задачи, которые появляются перед нами каждый день, – подчеркнула Людмила Николаевна.

Станислав Еремеев (уважаемый профессор и, с его же слов, «массовик-затейник», брал микрофон чаще всего) также призвал молодое поколение быть готовыми к вызовам современности. Служение Родине, семье, земле он провозгласил одним из главных смыслов жизни вообще.

Следующий же спикер показал еще один вариант реализации этого смысла: спортсмен и семьянин, Павел Коржавых поделился историей, как, продвигая молодежную инициативу «Почетный донор Ленинградской области», он, представитель молодого поколения, ездил сдавать кровь. «Школа молодых законотворцев», по словам Павла Вячеславовича, – это площадка для рождения подобных инициатив.

Заглянула на пленарное заседание и председатель комитета по молодежной политике Ленобласти Марина Григорьева. Она напомнила, что парламентаризм должен быть действенным.

Поскольку, как отметила еще в начале заседания Алина Коняева, проект «Школы» был придуман для взаимодействия, спикеры отвечали на вопросы из зала. Затем последовала образовательная программа. Ее для «Школы молодых законотворцев» представили лекторы Российского общества «Знание».

В поисках суперсилы

Первая лекция – выступление психолога-игротехника, бизнес-трекера Александра Лубанца – была похожа, что логично, на мотивационный тренинг. Вектор тренинга – выстраивание смыслов деятельности, ее привлекательных сверхидей (так называемых high-концептов) и обретение суперсилы. Под суперсилой зал вместе с лектором условился понимать умение справляться с трудными и сверхтрудными задачами, чувствовать гордость за прошлое и надежду на будущее. Найти эту силу – первый шаг в построении карты смыслов. Для этого необходимо просто вспомнить и понять, каким способом каждый из нас выходил из ситуаций, кажущихся безвыходными.

Далее Александр Лубанец предложил поработать с хай-концептами, то есть научиться совмещать несовместимые навыки. Это особенно полезно для рождения креативных решений. Лектор вообще призвал молодых законотворцев быть полиматами – универсальными людьми, которые постоянно развиваются в самых разных областях. И некоторые слушатели успели показать свою полимативность: помимо законотворческой деятельности, кто-то дает уроки музыки, кто-то проводит занятия по спортивной борьбе, кто-то увлекается биологией и литературой одновременно.

Объяснив методику синтеза идей, Александр раздал залу карточки игры «Имаджинариум» и попросил озвучить первое, что пришло в голову при взгляде на них. Это и стало обращением к подсознанию, источником не-

ожиданных решений для дела, в котором человек позиционирует себя специалистом. Мне попалась карточка с опускающимися на город инопланетными грибами. Что ж, довольно креативно для написания репортажа…

Поделившись опытом проведения других игр (таких как, например, «Общественный договор: правда Новгорода», где можно погрузиться в атмосферу тех самых вече), Александр Лубанц вывел к концу занятия формулу: нахождение суперсилы => определение хай-концепта => исследование выбранной области => построение карты смыслов. У участников был целый час до следующего мероприятия, чтобы всё это осмыслить. Ну и пообедать.

В перерыве я поговорила с наиболее активными слушателями тренинга с первого ряда. Леонид Дерговица – студент первого курса биологического факультета и уже член Совета молодежи из Тосно. В молодежную политику он пришел полтора года назад благодаря волонтерству. Интересуется проблемами города и продвигает образовательную повестку. Впечатления от «Школы» у него замечательные.

- На этой неделе у меня это не первое мероприятие. Такие проекты вдохновляют меня на ту самую перезагрузку, о которой мы только что говорили на лекции. Каждый раз они приводят к модернизациям и в собственной деятельности, и в деятельности всего Совета, куда после можно привнести новую точку зрения, – рассказал о ценности опыта Леонид.

А вот представительница Молодежного совета из города Сланцы Анастасия Роде председательствует всего полгода. До этого работала в администрации, уже окончила университет. Для Анастасии работа с молодежью – возможность изменить привычный ход жизни.

- Больше всего мне нравится узнавать что-то новое. Я не так давно езжу на подобные семинары и лекции, но меня это всё вдохновляет, заряжает на новые идеи. Появляется мотивация развиваться: видишь, каким может быть «фидбэк», какая польза, – рассуждает Анастасия.

Ее поддержали опытные коллеги, муниципальные депутаты Александра Александрова и Александр Павлов, для которых лекция их тезки, Александра Лубанца, стала поводом покопаться в себе и переосмыслить свою деятельность. Творческо-игровой подход им как нельзя кстати: оба работают в сфере культуры, организуют городские и районные события, в основном именно для молодежи.

Двигаемся в медиапространстве

Перерыв подошел к концу, и дальше у молодых законотворцев было два пути: лекция про медиа и работу с информацией или мастер-класс «Двигайся свободно». Творческие гости, с которыми я успела пообщаться в перерыве, отправились на второе мероприятие, так что сначала я пошла с ними. Любителей активности приветствовала хореограф, педагог, актриса театра и кино Наталья Бурнаева.

Несколько минут гости ждали, когда шум вокруг стихнет, чтобы настроиться на интерактивный тренинг и полностью погрузиться в искусство ораторского и актерского мастерства. Потом, правда, здесь стало в разы шумнее: участники бросали вдаль слово «привееет!», задорно смеялись при попытке произнести скороговорку, разыгрывали сценки и аплодировали с различной эмоциональной окраской.

Наталья сразу предупредила: сидеть не будем. И точно, пара вступительных фраз, и гости начали хаотично бродить под веселую музыку, приветствуя друг друга самыми разными способами: руками, ногами, танцевальными поворотами и прочим. По словам хореографа, работа с телом – надежный способ избавиться от негативной энергии. А еще это, как и управление голосом, эмоциональным состоянием, очень важно при публичных выступлениях.

Как и на первой лекции, участники мастер-класса продолжили игру и поиск выходов из нестандартных ситуаций.

Другая часть молодежи в это время слушала эксперта в области интернет-коммуникаций Александра Гукова. Он рассказал о текущих тенденциях медиапространства: практиках потребления контента и вовлеченности аудитории. Информационная перегрузка ведет к снижению внимания читателей и распространению фейковой информации – гости узнали об ее видах и способах борьбы с ней. На последнее лектор сделал упор: молодые законотворцы довольно часто сталкиваются с этой задачей и должны развивать критическое мышление, поддерживая качество общественного диалога.

Отдельной темой лекции Гукова также стало использование нейросетей. По его мнению, искусственный интеллект сегодня должен быть не генератором контента, а личным помощником-консультантом в той или иной области. Отвечая на вопросы слушателей, эксперт посоветовал несколько нейроинструментов для мониторинга данных и обработки заготовок речи для публичных выступлений.

Оставалось еще немного времени, и я вернулась на мастер-класс к Наталье. А тут – немая сцена: один из гостей вытянулся на коленях у сидящих, на нем стоят стакан и бутылка воды. За трибуной менялись выступающие, ничего не говоря, но уверенно жестикулируя. Остальные записывали. «Что здесь происходит?» – этот вопрос стоял не только передо мной, но и перед Леонидом, который специально вышел на время создания пантомимы, а теперь должен был отгадать ее тему. Оказалось, что перед нами – заседание Законодательного собрания. Явление для некоторых гостей, конечно же, привычное.

…«Школа молодого законотворца» отработала многогранно и продуктивно. Получился диалог, настоящая психологическая, да и физическая перезагрузка. Опытные депутаты и лекторы посоветовали молодежи быть активными во всём, сохраняя молодость души. И теперь перед участниками «Школы» стоит сверхтрудная, но решаемая задача: применить обретенную суперсилу в своих регионах, районах, округах на благо земляков!

Мария Ибадова

Реализуется при поддержке комитета по печати Ленинградской области