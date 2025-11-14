Верево Малое – задачи большие

13 ноября состоялась рабочая поездка главы гатчинской администрации в Малое Верево. Программа была обширной. По жалобам жителей Людмила Нещадим вместе с представителями коммунальных служб побывала на Гатчинской улице, где из-за разрыва трубы очистных сооружений неочищенные стоки текут в канаву.

«Граждане абсолютно правы: в Верево требуется большая работа по модернизации инженерной инфраструктуры в целом, реконструкция канализационно-очистных сооружений – объективно они физически устарели, и их мощности уже не хватает на стремительно развивающуюся территорию», – резюмировала глава администрации.

Людмила Нещадим оценила первый этап создания сквера Пожарных-спасателей на Заречной улице: здесь появилась отличная детская площадка с современным покрытием и оборудованием, рассчитанным на детей до 12 лет. Дальнейшее благоустройство предусматривает организацию зон отдыха и для других возрастных категорий.

Традиционно сотрудники администрации побывали на социальных объектах, посмотрели Веревскую амбулаторию.

«Благодаря инициативе Общественной палаты Гатчинского округа помещение уже не в удручающем состоянии, но, тем не менее, требует капитального ремонта. А в перспективе необходимо строительство нового здания и, возможно, даже не амбулатории, а поликлиники. В генеральном плане зарезервированы земельные участки. Обсудим с застройщиками возведение новых социальных объектов под тот объем жилья, который они планируют здесь построить. И мы точно не будем выдавать разрешение на строительство нового жилья, пока не урегулируются вопросы, связанные с дальнейшим развитием социальной инфраструктуры», – отметила Людмила Нещадим.

Веревская школа тоже требует к себе внимания: глава администрации побывала в школе и осмотрела подвальное помещение.

«На следующий год в школе запланирован ремонт спортзала и «косметика» отдельных кабинетов, но самая большая задача – это гидроизоляция подвального помещения. Подвал Веревской школы находится в перечне укрытий, и я поставила задачу комитету образования провести все необходимые мероприятия, начиная с экспертизы, чтобы решить проблему подтопления подвала, в том числе грунтовыми водами. Сегодня есть определенные конструктивные решения, которые позволяют справиться с этой бедой», – сказала Людмила Николаевна.

Также комиссия осмотрела подвальное помещение многоквартирного дома на Школьной улице. Управляющая компания подвал расчистила, но глава администрации дала поручение привести помещение в порядок, чтобы оно было готово при необходимости укрыть жителей.

Людмила Нещадим выразила неудовлетворенность работами по созданию разворотного автобусного кольца в квартале «Верево Сити» на улице Кутышева, 9: «Я приношу извинения жителям – и за застройщика, и за своих сотрудников, не проконтролировавших должным образом процесс. Да, застройщик выполнил определенные работы, но они на сегодня, к великому сожалению, даже визуально не соответствуют нормативам, которые предъявляются при организации пассажирского маршрута. Я очень рассчитываю, что все мероприятия – и примыкание, и установка светофорного поста и знаков, необходимых для обеспечения выезда из этого микрорайона – будут согласованы с профильным комитетом Ленинградской области, с Ленавтодором. Это задача в первую очередь застройщика – обеспечить условия для транспортного, пассажирского сообщения такого большого жилого комплекса, который здесь создается. Поэтому есть над чем работать».

Андрей Соколов