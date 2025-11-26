Как выделить доли детям в квартире

Поиск на сайте
При использовании маткапитала на покупку или строительство жилья, родители обязаны позаботиться о выделении долей детям, так государство защищает права детей. Как это сделать в интервью «Mail.Финансы» рассказала Мария Иваткина, эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф».

Чтобы выделить доли детям, родителям (одному или двоим) сначала нужно зарегистрировать право собственности на квартиру. После этого родители заключают договор дарения долей или соглашение о выделении долей между всеми членами семьи (включая детей и супруга). Детей до 14 лет в сделке представляют родители, либо опекуны. Дети от 14 до 18 лет подписывают документы сами, но с письменного согласия родителей и разрешения органов опеки. Нотариально удостоверенный договор дарения или соглашение подается в Росреестр (МФЦ) для государственной регистрации перехода права собственности на доли. Только после регистрации доли считаются официально выделенными.

После погашения ипотеки

Первым делом необходимо полностью погасить ипотечный кредит и получить в банке справку о полном погашении. После этого снимаем обременение в Росреестре. Затем заключаем нотариальный договор дарения долей или соглашения о выделении долей и регистрируем переход права в Росреестре.

Если квартира покупалась с использованием маткапитала, обязательство должно быть исполнено в течение 6 месяцев после погашения ипотеки и снятия обременения. Если маткапитал не использовался, но доли хотят выделить по другим соображениям, сроков нет, но лучше делать сразу после снятия обременения.

При разводе родителей

Сначала нужно определить доли супругов в совместно нажитом имуществе (квартире). Это можно сделать в брачном договоре (до или во время брака) или соглашении о разделе имущества (при разводе). Если согласия нет, долю каждого супруга определяет суд (обычно пополам, если иное не установлено договором или не доказан больший вклад одного из супругов). Если квартира куплена с маткапиталом, выделение долей детям обязательно независимо от развода. Процедура та же: нотариальное дарение/соглашение + регистрация. Оба родителя участвуют как дарители своих долей детям. Если маткапитал не использовался, но родители хотят выделить доли детям при разводе, они могут включить условие о выделении конкретных долей детям в Соглашение о разделе имущества. Это соглашение заверяется нотариусом. Ещё один вариант - прямой договор дарения долей детям (также нотариально). Сделка требует согласия органа опеки и попечительства.

Кому и когда нужно выделять доли в жилье?

Выделять доли в жилье нужно:

  • всем несовершеннолетним детям на момент покупки/строительства жилья или на момент исполнения обязательства (родившимся позже, усыновленным). 
  • совершеннолетним детям, если они были несовершеннолетними на момент возникновения обязательства (например, при использовании маткапитала).
  • другим детям (например, от предыдущих браков), если они проживают в этой квартире и их права должны быть учтены (особенно при использовании маткапитала).

При использовании средств материнского капитала на улучшение жилищных условий нужно выделять доли в течение 6 месяцев после:

  • снятия обременения с квартиры
  • ввода построенного дома в эксплуатацию и регистрации права собственности на него
  • регистрации права собственности на квартиру, купленную без ипотеки.

Что будет, если не выделить доли детям?

Если не выделены доли после использования маткапитала в установленный срок (6 мес.), это является прямым нарушением нотариального обязательства. В этом случае органы опеки или прокуратура могут обратиться в суд с требованием принудительно выделить доли детям. Возможно привлечение к ответственности за нарушение законодательства о госрегистрации прав на недвижимость. В редких случаях злостного уклонения и мошеннических схем с маткапиталом возможна уголовная ответственность.

Выделение долей детям (особенно при использовании маткапитала) – это не формальность, а обязанность родителей. Процедура требует обязательного участия нотариуса и последующей регистрации в Росреестре. Несоблюдение сроков и порядка влечет серьезные правовые и финансовые риски.

