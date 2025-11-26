Ивангородский музей представил редкие работы Ивана Билибина

Экспозиция собрала редкие работы автора — это снимки из его личного архива, а также контрольные отпечатки с авторскими указаниями по кадрированию, рисунки и открытки, выполненные художником. Большая часть этих работ хранится в Ивангородском художественном музее.

Многим Иван Билибин знаком только как художник и иллюстратор, поскольку именно он оформлял сказки Александра Сергеевича Пушкина. Однако его фотоработы также заслуживают отдельного внимания. В них он синтезировал взгляд художника-графика и фотографа, создав свой уникальный изобразительный язык.

Фотограф и ученик Репина Иван Билибин следовал шести основным направлениям: фиксация этнографических особенностей, съёмка архитектурных объектов, репродукция произведений искусства, документирование собственных живописных и графических работ, создание видовых пейзажей и портретная фотография.

— Через сто лет человечество не будет иметь времени для чтения, а вот фотографии, уверен, будут всегда смотреть с интересом. Снимайте всё, что можно, всё, что есть вокруг нас. Это потрясающе интересно! Это нужно делать обязательно! Хотя бы для художников будущего, чтобы не врали, — эти слова, сказанные Иваном Билибиным незадолго до смерти, произнесла на торжественном открытии выставки заместитель председателя комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области Леся Колесникова.

Эта экспозиция является пер вой в череде выставочных проектов, посвящённых 150-летию Ивана Билибина. Основные материалы для них предоставляет Ивангородский музей, но некоторые работы хранятся в собраниях Новгородской области, с которой Ленобласть плотно сотрудничает в сфере культуры. В Выставочном зале «Смольный» до 27 февраля 2026 года посетители смогут увидеть фотографии известного творца и художника, сделанные им в Египте и на Русском Севере. Особого внимания заслуживает серия к знаменитому балету Игоря Стравинского «Жар-птица», в котором Билибин работал как график и театральный художник.

