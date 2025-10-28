Лучшую школьную столовую России выбирают в Гатчине
В Гатчине в Центре образования «Высший пилотаж» проходит Всероссийский конкурс «Лучшая школьная столовая – 2025».
Рубрики: Общество
В Гатчину съехались участники со всех концов необъятной России!
В программе - выставка «Школьное питание 3.0», тематические столы команд, церемония представления делегаций регионов – участников конкурса.
Ленинградскую область на конкурсе представляют два участника – Кикеринская школа из Волосовского района и школа № 10 Выборгского района.
Фото Татьяны Можаевой
Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.