Лучшую школьную столовую России выбирают в Гатчине

В Гатчине в Центре образования «Высший пилотаж» проходит Всероссийский конкурс «Лучшая школьная столовая – 2025».

В Гатчину съехались участники со всех концов необъятной России!  

В программе - выставка «Школьное питание 3.0», тематические столы команд, церемония представления делегаций регионов – участников конкурса.

Ленинградскую область на конкурсе представляют два участника – Кикеринская школа из Волосовского района и школа № 10 Выборгского района.

Фото Татьяны Можаевой