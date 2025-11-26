Финал Всероссийского конкурса «Большая перемена»: Ленобласти есть чем похвастаться!

В финале конкурса приняли участие 600 студентов колледжей и техникумов, представляющих самые разные регионы России.

Среди них была и наша звездочка! Поздравляем Марию Володину, активистку первичного отделения «Движение Первых», студентку 4 курса Ленинградского областного колледжа культуры и искусства по специальности «Музыкальное искусство эстрады». Ей присуждена премия в размере 1 000 000 рублей!

Наставниками победительницы выступили советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, Валентина Мацкевич и руководитель Центра развития образовательных программ и молодёжных инициатив, Елена Солнцева.

Кульминацией торжественной церемонии стало выступление Марии, исполнившей музыкальное произведение совместно с известными исполнителями.

Напомним, конкурс «Большая перемена», является флагманским проектом «Движения Первых» и организован совместно с Росмолодёжью, а также является частью президентской платформы «Россия — страна возможностей». Проект реализуется при поддержке Министерства просвещения РФ и Министерства науки и высшего образования РФ.