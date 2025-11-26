Где отключат свет в Гатчинском районе 27 ноября
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 27 ноября 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
27.11.2025 с 10:00 до 18:00
Вырицкое ТУ:
п. ж/д ст. Слудицы, ул. Вокзальная, ул. Лесная, ул. Каменный ручей;
п. Новинка.
27.11.2025 с 10:00 до 17:00
г. Коммунар.
27.11.2025 с 10:00 до 17:30
Сяськелевское ТУ:
д. Сяськелево, ул. Шоферская.
27.11.2025 с 10:00 до 18:00
Войсковицкое ТУ:
п. Н.Учхоз.
27.11.2025 с 10:00 до 18:00
Сяськелевское ТУ:
массив Учхоз;
д.Сяськелево;
д. Реболово;
д. Войсковицы;
тер. СНТ Пламя.
27.11.25 с 10:00 до 17:00
Дружногорское ТУ:
п. Дружная Горка:
ул. Крылова д.13а; ул. Краснофлотская б/н; ул. Красницкая д.7, 11; Насосная.
