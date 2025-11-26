Поиск на сайте
Где отключат свет в Гатчинском районе 27 ноября

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 27 ноября 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

27.11.2025 с 10:00 до 18:00

Вырицкое ТУ:

п. ж/д ст. Слудицы, ул. Вокзальная, ул. Лесная, ул. Каменный ручей;

п. Новинка.

        

 27.11.2025 с 10:00 до 17:00

 г. Коммунар.

 

27.11.2025 с 10:00 до 17:30

Сяськелевское ТУ:

д. Сяськелево, ул. Шоферская.

 

27.11.2025 с 10:00 до 18:00

Войсковицкое ТУ:

п. Н.Учхоз.

 

27.11.2025 с 10:00 до 18:00

Сяськелевское ТУ:

массив Учхоз;    

д.Сяськелево;

д. Реболово;

д. Войсковицы;

тер. СНТ Пламя.

 

27.11.25 с 10:00 до 17:00

Дружногорское ТУ:

п. Дружная Горка:

ул. Крылова д.13а; ул. Краснофлотская б/н; ул. Красницкая д.7, 11; Насосная.