Сварщик – это ювелирная работа!

- Алексей, первый вопрос – традиционный: в детстве вы кем мечтали стать?

- Я учился в Гатчинской гимназии имени К.Д. Ушинского, интересовался историей. Точно помню, что в младших классах хотел стать археологом. Потом – полицейским. Но жизнь сложилась так, что в итоге выбрал другую профессию.

- С чего начался путь в профессию? Кто направлял, советовал?

- Никто. После школы сначала поступал в Петровский колледж на факультет правоохранительной деятельности. Из нашего потока брали 25 человек, а я оказался 26-м.

Мечта есть мечта, а есть реальность. Я настолько был уверен, что поступлю в колледж, что документы больше никуда не подавал. Аттестат нормальный, физическая подготовка нормальная. Но получилось так, что именно на физподготовке не получил дополнительных баллов, потому что слишком буквально воспринял слова экзаменатора: «Десять раз подтянуться достаточно!». Я сделал, как сказали, хотя мог и 60 раз подтянуться. В итоге не прошел и поступил в Гатчине на технический факультет СПО при Государственном институте экономики, финансов, права и технологий.

- Почему выбрали гатчинский вуз?

- Нужно было быстро принимать решение. Пропускать год я не хотел. В выборе места учебы меня поддержала мама. Мы с оригиналами документов приехали в приемную комиссию, и где было место, туда я и поступил.

Получается, я стал сварщиком по стечению обстоятельств. А с другой стороны, хорошо, что у нас в Гатчине есть факультеты среднего профессионального образования. Благодаря этому у меня появилась возможность получить очень востребованную и хорошо оплачиваемую рабочую профессию, и я этой возможностью воспользовался.

- Чему вас учили?

- Нас учили токарному, фрезерному, слесарному делу – сразу нескольким профессиям. На четвертом курсе занимались программированием станков с ЧПУ. И как дополнительная профессия – сварочное дело.

Я учился работать обычной ручной электродуговой сваркой. Для сварщика – это база, основа. Так, я думаю, еще 80 лет назад варили. И несколько раз давали поварить другими способами.

- Среди ребят были те, кому сразу понравилась рабочая профессия?

- Конечно, были те, кто проявлял инициативу и во время учебы. Я работаю с одним из таких на заводе. Он учился токарному делу, ему это было интересно. А теперь он слесарь, и его всё устраивает.

- Где вы проходили практику?

- Со второго курса проходил практику в Гатчине на 218-м АРЗ. Работал на станке. У меня был опытный наставник: помогал, подсказывал. И в целом представление о том, как работает завод, я тогда получил. Уверен, многое на практике зависит от самого ученика, от его настроя получать знания и осваивать профессию.

Честно говоря, изначально сложно представить, чем ты будешь заниматься после обучения. Тебе объясняют одно, а приходишь на практику и видишь совершенно другое. Нужно быть готовым учиться на рабочем месте. В училище, колледже дают тот минимум, который нужен, чтобы общаться на одном языке с теми, кто будет работать рядом с тобой.

- Получив диплом, вы успели поработать или сразу пошли в армию?

- Перед армией год работал у индивидуального предпринимателя, который занимался производством различных металлоконструкций. Когда я устроился к нему, мы изготавливали двухярусные кровати для бомбоубежищ петербургских университетов. Потом делали бытовки для размещения водоочистительного оборудования. В их изготовлении применялись два вида сварки – ручная дуговая и полуавтоматическая.

В те годы для человека, который получает первый опыт взрослой жизни, зарплата у меня была нормальная.

- Как вы попали на завод высотных конструкций «Новая высота»?

- Во время армейской службы планировал устроиться токарем на завод к отцу. Вернувшись в 2022 году, начал присматривать работу. Пришел на завод, увидел токарные станки – советские, зеленые, даже не знаю какого года выпуска – услышал, какую обещают заработную плату, взвесил всё – и не пошел туда.

На заводе «Новая высота» работает мой товарищ. Именно он пригласил меня. Я пришел, и уже три с половиной года работаю сварщиком.

- С каким металлом сложнее работать?

- Есть металлы очень требовательные к самому сварщику. Бытует стереотип, что сварщик – пьяненький мужичок в грязной робе. Но это всё в прошлом. Сегодня сварщик – образованный, в хорошей чистой робе, который подходит к заданию с пониманием, потому что нужно знать много тонкостей, чтобы сварить титан или нержавейку. Это ювелирная работа!

- Сколько нужно времени, чтобы освоить новый вид сварки?

- По-разному. Если варил только полуавтоматом, а теперь нужно аргоном – это сложно. Месяца три нужно практиковаться.

В основном саморазвитие и фактическое повышение квалификации происходит в процессе работы. Я пока не варил только газом, потому что не было производственной необходимости.

Чтобы получить допуск на сварку в атомной энергетике, предприятие направляло меня на курсы повышения квалификации – это 10 часов теории и сдача экзаменов.

У нас бывают и командировки, например, уже трижды ездили с коллегами в Москву.

- Расскажите, пожалуйста, о командировках подробнее – чем занимались?

- Наше предприятие успешно реализовало грандиозный проект – был изготовлен, смонтирован и запущен сварочный робот, который делает алюминиевые вышки-туры. Это высокие, легкие и прочные строительные леса. Они выше обычных и проще монтируются, так как легче.

Первый раз мы сверяли с заказом, что делает завод-изготовитель. Второй раз проверяли, как изготовитель учел наши замечания. А третий раз занимались приемкой сварочного робота. Затем в течение года уже на месте его модифицировали и разбирались в программах. Сварочные аппараты там стоят не простые, а цифровые. У них свои «мозги», своя прошивка. Очень большой пласт работ мы сами доводили до логического завершения. Результат – хороший.

Я думаю, завод «Новая высота» – один из первых в нашей стране, кто смог запустить автоматическую сварку алюминия в серийное производство. И завод продолжает расширяться.

- Значит, будут новые рабочие места, новые перспективы. Какое вы для себя видите развитие? Получаете высшее образование – становитесь руководителем, или развиваетесь в рабочей профессии, участвуете в новых интересных проектах?

- Сложный вопрос. На заводе я себя вижу высококлассным специалистом, настоящим профессионалом. Было бы очень интересно попробовать себя в качестве руководителя. В 25 лет хочется не только зарабатывать достойно, но и чтобы работать было интересно.

- А есть ли будущее у профессии сварщика?

- Да. И больше, чем практически у всех рабочих профессий.

- Почему?

- Потому что сварку очень трудно заменить чем-то другим. Всё сделано из металла. Чтобы построить дома, сделать бетонные плиты, сварить арматуру – нужны сварщики. Если присмотреться, везде есть сварка. Вплоть до простой вешалки.

Самый высокооплачиваемый специалист занимается сваркой на буровых вышках, под водой. Люди работают вахтовым методом, живут в камерах пониженного давления. Сварка производится специальными электродами. Роботы эту работу не выполнят.

Думаю, за сваркой будущее. И в том числе за заводами автоматической сварки. На заводе-автомате нужны специалисты, которые будут обслуживать роботов, а это люди, разбирающиеся и в сварочном процессе, и в программировании. Одно без другого не получится в данном случае. Специфика такая.

Сейчас руководство нашей страны делает особый акцент на автоматизации и роботизации. Наш сварочный робот был приобретен по специальной программе при поддержке государства. Таким образом, государство вложилось в развитие завода «Новая высота». И не только в наш завод, но и в большое количество других предприятий страны. Там тоже нужны квалифицированные специалисты.

- Что вы можете посоветовать выпускникам?

- Не бояться выбирать рабочие профессии – это интересно и перспективно. В Ленинградской области большой выбор и учебных заведений, и рабочих мест на современных производствах.

