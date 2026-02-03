Фабрике «Узор» из Вырицы вручили награду в Москве

Конкурс проходил в несколько этапов. Было подано более 600 заявок со всей России. Жюри отобрало лучшие работы и пригласило победителей в Москву. В их числе и Вырицкая фабрика «Узор», которая участвовала в номинации «Креативность и традиции: пути взаимодействия».

- На конкурс мы представили нашу оригинальную гобеленовую подушку-игрушку «Матрешка». Конкурсные изделия были выставлены в Москве в огромном красивом зале «Гостиного двора» недалеко от Красной площади. Для нас большая честь показать свои изделия огромному количеству зрителей. Три дня, с 23 по 25 января, гости художественно-промышленной выставки «Уникальная Россия» смогли любоваться отобранными конкурсными работами на специальных стендах, - рассказал президент АО «Узор» Иван Козлов.

Фабрику «Узор» в Москве представляла художник-дессинатор Мария Пусякова.

- На конкурс «Уникальные мастера России» мы представили подушку-игрушку, в основе которой один из главных русских сувениров – матрешка. Я хотела интегрировать в декор интерьера этот яркий образ так, чтобы его можно было использовать в оформлении. Так родилась тема именно подушки на диван, кресло. За счет своего объема и кукольной формы подушку «Матрешка» можно рассматривать и как игрушку. Получился универсальный сувенир и декоративный элемент, что и отметило жюри, - рассказала Мария Пусякова.

В рамках выставки-форума «Уникальная Россия» 24 января на главной сцене Гостиного двора в Москве состоялось торжественное награждение победителей и вручение дипломов.

- Участие в конкурсе – это уникальная возможность показать свои работы признанным мастерам и экспертам в этой сфере, – поделилась впечатлениями Мария Пусякова. – Организаторы конкурса - Ассоциация организаций народных и художественных промыслов, ремесленников и художников «Наследие и Традиции» и Межрегиональная общественная организация «Творческий союз художников декоративно-прикладного искусства». Спасибо жюри за оценку нашей продукции. Спасибо участникам и организаторам. Участие в конкурсе – это новые полезные знакомства, обмен творческим опытом, возможность увидеть современные материалы и техники. А главное - представить нашу фабрику, рассказать о фабрике «Узор» из поселка Вырица в столице нашей страны! Новые впечатления, мнения, оценка, общение – всё это в комплексе переосмысление, свежий взгляд, творческие идеи, интересные мысли. Весь этот опыт станет фундаментом для новых текстильных изделий нашего производства. Огромная благодарность руководству АО «Узор» за такую возможность творческого роста и интересной работы для художника!

Елена Суралёва