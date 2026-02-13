Собаки без владельцев: кто виноват и что делать

Проблема нападений собак на людей остается актуальной, при этом в регионах страны действуют разные системы по обращению с бездомными животными. Главная причина появления бездомных собак на улицах – безответственность хозяев, которые хотят быстро избавиться от питомцев или от их нежелательного приплода. Как обстоят дела в Гатчинском округе?

Регистрация собак – обязательна

О работе государственной ветеринарной службы в области регистрации животных и мерах по предотвращению покусов рассказал начальник Станции по борьбе с болезнями животных Гатчинского округа Сергей Мизерный. Он напомнил, что с 1 января 2025 года регистрация собак в Ленинградской области является обязательной. С этого же года установлена административная ответственность за неисполнение требования об обязательной регистрации домашнего животного.

Идентификация животных для граждан является бесплатной. Единый реестр домашних животных Ленинградской области создан на основе биометрической идентификации животных с использованием искусственного интеллекта системы Гознак.Пет. За 2025 год на территории Гатчинского округа в системе Гознак.Пет было зарегистрировано более 9 тысяч собак и кошек.

Платформа Гознак.Пет и мобильное приложение будут доступны не только для ветеринарных специалистов, но и для активных граждан, которые хотят помочь в решении проблемы бездомных животных. У волонтеров будет возможность делать снимки безнадзорных животных через приложение, которые попадут в реестр Гознак.Пет. Это поможет вернуть «потеряешек» и «самовыгульных» домой. А также это даст точную картину по количеству животных, которых требуется стерилизовать и вакцинировать против бешенства.

Для получения доступа необходимо подписаться на телеграм-канал «Мониторинг безнадзорных животных ЛО» и заполнить анкету.

Как рассказал Сергей Мизерный, в Ленинградской области используется система «отлов – стерилизация – вакцинация – возврат». Выпуску (возврату) подлежат животные, не проявляющие немотивированной агрессии. Агрессивных оставляют в приютах, где они живут либо до того момента, когда им найдут дом, либо до естественной смерти.

В Ленинградской области с 2023 года осуществляют деятельность 6 центров временного содержания животных общей вместимостью на 57 мест, организованных при учреждениях ветеринарии в Волосовском, Всеволожском, Ломоносовском, Кировском, Приозерском и Тихвинском муниципальных районах. В центры попадают животные, проявляющие агрессию по отношению к человеку. Содержание осуществляется в соответствии с приказом Минсельхоза России «Об утверждении Ветеринарных правил осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов бешенства». Животные, не проявляющие немотивированной агрессии, передаются новым владельцам либо в приюты и питомники.

В настоящее время в Ленинградской области имеется 20 учтенных частных приютов, из которых 8 получают поддержку в виде субсидий на возмещение части затрат на коммунальные платежи и вывоз мусора, на создание и оборудование ветеринарного блока, а также на приобретение типовых уличных вольеров. На эти цели из бюджета области в 2025 году было выделено 10 млн рублей. В этих приютах содержится порядка 2500 собак и 600 кошек. Муниципальных приютов пока нет.

На территории Гатчинского округа осуществляет деятельность автономная некоммерческая организация «Приют для бездомных животных «Лапушки». В приюте содержится 210 собак и 70 кошек.

По поручению губернатора Ленинградской области, которое было дано в июле 2025 года по итогам совещания с руководителями органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, планируется строительство государственного приюта для животных Ленинградской области.

В 2026 году ветеринарные врачи станций, подведомственных Управлению ветеринарии Ленинградской области, будут проводить стерилизацию животных, находящихся в приютах, бесплатно. Среди обязательных условий: приют должен быть зарегистрирован официально, а все животные приюта должны быть внесены в единый реестр Гознак.Пет.

В системе работы предусмотрена бесплатная вакцинация домашних животных против бешенства. Ее проводят специалисты государственной ветеринарной службы Ленинградской области. За 2025 год в учреждении бесплатную вакцинацию прошли 2427 собак и кошек.

За 2025 год Станция по борьбе с болезнями животных Гатчинского округа получила 62 обращения граждан по поводу ненадлежащего содержания животных. Все обращения отработаны специалистами учреждения с учетом норм содержания домашних и сельскохозяйственных животных, утвержденных законодательством.

Кроме того, специалисты учреждения ведут просветительскую работу, в том числе уроки доброты в школах.

- Приятно отметить, что наши дети активно занимаются сбором кормов для животных. Только в рамках акции «Сытый Новый год» приюту «Лапушки» было передано 400 кг кормов. И это помимо того, что собирают взрослые люди с доброй душой. Мы отправляем корма для кошек и собак в подшефный город Енакиево. Хочется от всей души поблагодарить коллективы образовательных и социальных учреждений, сказать «спасибо» всем, кто помогает, – сказал Сергей Мизерный.

Отлов – 2 раза в неделю

Участники круглого стола обсудили информацию об организации работы по обращению с животными без владельцев, представленную главным специалистом отдела по агропромышленному комплексу комитета экономического развития Михаилом Мамочкиным. Он рассказал, как происходит сбор информации по территориям, и перечислил законодательные акты, в рамках которых возможна работа с беспризорными животными.

За 2025 год было принято 316 заявок, отловлено 205 собак и кошек. В январе поступило 23 заявки, отловлено 15 собак.

- Организация, которая занимается этими вопросами, добросовестно выполняет свои обязанности. Вся информация прозрачна и открыта. У организации есть договор с приютом, – отметил Михаил Мамочкин.

В какой именно приют отправляют животных из Гатчинского округа, кто проверяет их содержание, на круглом столе не обсуждали. Но отметили, что на каждое животное из бюджета поступают деньги. Список расходов состоит из девяти пунктов. Сюда входит отлов, содержание, стерилизация и возврат. Если собака проявляет агрессию, покусала человека, составляется документ и она остается в приюте.

- Чтобы оперативно реагировать на сигналы жителей, желательно иметь свою служба отлова, но это пока в планах. Сейчас, согласно контракту, специалист по отлову может выезжать только два раза в неделю, – сказал Михаил Мамочкин.

Участие в круглом столе приняли председатель Общественной палаты Гатчинского округа Лариса Пункина, руководитель приемной губернатора Ленинградской области в Гатчинском округе Людмила Сенькина, руководители и специалисты окружной администрации. Все вместе пытались разобраться, почему люди стали агрессивны к бездомным животным и почему собаки стали агрессивнее к людям.

Как заметил Михаил Мамочкин, кусачие собаки в основном не бездомные, а хозяйские, на самовыгуле.

- Служба наша не особо видна тем, кто не посвящен в эту тему, – считает Михаил Мамочкин. – Мы даем информацию, контактные телефоны – пишите, звоните, будем выезжать. Большая проблема – промзона. На промышленных объектах полно собак. По идее руководители предприятий, где прикармливают бродячих собак, должны и стерилизовать их, но они этого не делают. Хорошо, если звонят нам, когда возникают проблемы. Недавно поступил сигнал: кто-то выкинул алабая, и он стал кидаться на проезжающие машины. Хорошо, что в этот день работал ловец – собаку быстро убрали с улицы.

Закрыть чердаки от птиц

Обсуждали не только собак, но и что делать с голубями, которые заполонили центр города. Птицы всё пачкают, переносят заболевания. По мнению специалистов, это проблема всех крупных городов, и только профилактика и разъяснительная работа, что в общественных местах нельзя кормить птиц, может как-то сдерживать обстановку.

Что касается Гатчины, городским службам посоветовали к моменту гнездования птиц закрыть чердаки на улице Соборной.

ИИ в помощь?

С надзорной практикой общественников познакомил заместитель главы администрации по жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству Александр Супренок, с правоприменительной практикой – председатель комитета муниципального контроля Александр Беляев.

Подводя итоги, участники круглого стола дали положительную оценку деятельности соответствующим службам: всё, что положено, выполняется, контроль над бесхозяйными животными происходит. Особенно общественники отметили системность работы Станции по борьбе с болезнями животных, где «даже профилактическая работа ведется неформально».

Общественники предложили свои ресурсы для распространения информационно-разъяснительной информации и пропаганды уроков доброты. Ведь для того чтобы привить культуру, это нужно делать системно, начиная с раннего детства.

- Мы познакомились с исполнением законодательства в сфере обращения с животными в Гатчинском округе. Что касается надзорной и правоприменительной деятельности, мы видим сложности, – резюмировал ведущий и координатор круглого стола – председатель комиссии по экономическому развитию, вопросам ЖКХ, строительства, транспорта, благоустройства территорий и экологической безопасности Общественной палаты Гатчинского округа Максим Поздняк. – Когда с органов УВД сняли обязанность надзора за бесхозяйными животными, получился пробел. Возложив обязанности на органы МСУ, но не дав необходимых полномочий по привлечению нарушителей к административной ответственности, закон работает неэффективно.

Лариса Пункина предложила обратиться в Общественную палату Ленинградской области и к депутатам Законодательного собрания с предложением внести изменения в областной закон.

Максим Поздняк видит будущее за технологиями искусственного интеллекта (ИИ), которые используются для обеспечения безопасности в городах в рамках цифровизации городской среды.

- Развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» должно включать в себя и ИИ, который позволит реализовать всё, о чем мы сегодня говорили, – сказал Максим Поздняк. – У нас внедряется «Умный город» – концепция, основанная на применении цифровых технологий для повышения эффективности управления городом и улучшения качества жизни граждан. Думаю, группа, которая занимается этими программами, должна быть всегда в тренде и понимать, каким образом идет развитие сферы ИИ. За этим будущее.

Татьяна Можаева

Фото freepik.com