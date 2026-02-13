Карташевская лыжня-2026

В этом году Карташевская лыжня проходила уже в 15-й раз. Среди организаторов праздника — Карташевский клуб. Местные жители любят собираться в этот день, приходя целыми семьями, включая маленьких детей.

Речь не идет о соревнованиях на результат, хотя лыжня - настоящая, с дистанциями от одного до десяти километров. Это настоящий День здоровья, который стал доброй традицией и отличным поводом встречаться семьями на лыжах. К тому же и места здесь очень интересные — во время лыжного пробега можно заодно полюбоваться красотами живописного карташевского леса.

Накануне праздника организаторы подготовили лыжню по лесной просеке, освободив трассу от веток и поваленных стволов. Старт забега начался в полдень, на футбольном поле в Карташевской, протянувшись в сторону Сиверской.

Участие в Карташевской лыжне-2026 приняли 35 человек от 4 до 72 лет. На этот раз вместе с карташевскими лыжниками на старт вышли семьи из Селивановки и Прибытково.

Самые упорные спортсмены - Евгений Янковский и Александр Савоненко - прошли дистанцию 10 километров по лесной тропе, остальные участники - от 2 до 6 километров. Малыши катались по лыжне, проложенной по стадиону.

Получить заряд бодрости и хорошего настроения мог каждый, даже если у него не было лыж. Участников забега на финише встречали активные болельщики с горячим чаем и аплодисментами.

По информации Карташевского клуба