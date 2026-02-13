Большой стране – инновационные вагоны из Ленобласти

«Несмотря на внешние вызовы, предприятие запускает в серийное производство инновационный продукт, который позволит повысить конкурентоспособность регионального машиностроения. Новый вагон загрузит производственные мощности», — отметил вице-губернатор Ленинградской области по экономическому развитию — председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Егор Мищеряков.

«Тихвинский вагоностроительный завод» – ведущий производитель грузовых вагонов нового поколения в СНГ. Является производственным центром железнодорожного холдинга НПК «Объединенная Вагонная Компания»

Полувагон модели 12‑6744 — результат глубокой инженерной работы и пример технологического прогресса в российском вагоностроении. Масса тары инновационного полувагона снижена на 2 тонны — с 24,5 до 22,5 тонн. Габариты кузова увеличены на 2 кубометра — с 92 до 94 кубометров.

Оптимизированная конструкция обеспечила увеличение грузоподъёмности с 75 до 77 тонн, что способствует достижению максимальной продуктивности использования грузового потенциала второго поколения инновации на всей сети российских железных дорог. В том числе, новый полувагон обеспечивает рост экономической эффективности грузоперевозок, а также обладает полной совместимостью с инфраструктурой специализированных портов страны.

Теперь эти вагоны начинают свою службу в составах по всей России, обеспечивая рост грузоперевозок и укрепление экспортного потенциала страны, что отвечает целям и задачам национального проекта «Международная кооперация и экспорт».