«Радость творчества» – секрет долголетия

Более двух десятков студийцев серебряного возраста во главе с руководителем Верой Соловьевой совершили увлекательное путешествие по экспозиции, поделились впечатлениями, обсудили результаты творческого поиска и за чашечкой чая составили план работы на вторую половину учебного года.

«Непроснувшийся сюжет» – предложение к размышлению. В каждой работе есть намек на какое-то изменение. Чтобы зритель, созерцая картину, подключал фантазию: а в какую сторону разовьется сюжет.

- Темой «Непроснувшийся сюжет» я, конечно, всех здорово озадачила. Нужно было сначала понять тему, осмыслить, пропустить через себя, а потом искать, работать. Картины получились очень разные, непохожие, как и сами авторы, – говорит руководитель изостудии Вера Соловьева.

Как считает Вера Михайловна, живопись – один из самых доступных видов творчества. Для того чтобы научиться рисовать, нужны внимание и труд. А люди старшего возраста трудолюбивы, как никто другой, и поэтому большая часть тех, кто приходит в студию и «приживается» в ней, добивается хороших результатов.

- Если нет здоровья, заниматься физкультурой не очень получится, нет музыкального слуха – тоже. А с живописью по-другому. Здесь важно желание, материал, опытный наставник и трудолюбие. Педагог не обещает, что сделает из вас Саврасова или Репина, но создать приличные работы – очень даже возможно. Второе, я считаю, живопись очень позитивно влияет на человека. Он работает руками, головой, душой. Развивается память, он очень много узнает. Работая, он вынужден читать, искать, ехать на выставку, снова искать, спорить, думать. И это замечательно, – рассуждает Вера Михайловна.

Рисуйте и живите долго!

Рисование может поддержать активный образ жизни и продлить долголетие. Творчество помогает сохранять когнитивные функции, улучшать эмоциональное здоровье и развивать социальную активность.

Вот некоторые научные факты:

- Рисование задействует оба полушария мозга одновременно (логическое построение композиции + интуитивное чувство цвета и формы). Это стимулирует нейронные связи, улучшает память, внимание, пространственное мышление и является профилактикой возрастных когнитивных нарушений, включая деменцию.

- Всего 40 минут рисования в день уменьшают уровень стресса. Творчество помогает выражать эмоции, особенно тем, кто редко общается с близкими.

- Рука, держащая кисть или карандаш, работает в координации с глазом и мозгом, что поддерживает тонус мышц, улучшает кровообращение и активизирует мозговую деятельность.

- У пожилых людей, занимающихся искусством, мелкая моторика сохраняется лучше, что важно для бытовых навыков (данные Геронтологического центра РАН).

- Творчество замедляет старение мозга. Международная группа ученых проанализировала активность мозга 232 представителей творческих профессий и любителей – от художников и танцоров до игроков в видеоигры. Результат: чем выше уровень мастерства, тем медленнее старел мозг.

Психологи используют рисование как мягкий способ борьбы с типичными возрастными вызовами: одиночеством, тревогой, потерей смысла и легкой депрессией.

Если вы еще не рисуете – начните рисовать. Для этого не нужны специальные знания – достаточно желания, простых материалов и немного терпения. Существуют доступные техники: графика карандашом или углем, акварель, гуашь, пастель, рисование по шаблонам и копиям, интуитивное рисование.

Многие предпочитают начать рисовать в хорошей компании. Изостудия «Радость творчества» при Школе третьего возраста города Гатчины работает уже около 14 лет. Занимаются в ней художники от 60 до 85 лет, многие из которых овладевают живописным мастерством с нуля.

Радость от творчества в изостудии получают около тридцати человек. Есть группа начинающих, они осваивают акварель. Две другие группы пишут маслом.

- Если человек способный и даже талантливый, это еще не факт успеха. К нам приходили люди способные, с художественным образованием, но они не прижились, потому что не были готовы трудиться. И, наоборот, кто ничего не умел в начале пути, но слушал преподавателя, выполнял задания, много рисовал – у того всё получается. Пенсионеры – самые дисциплинированные и трудолюбивые ученики, с ними очень приятно общаться, – подчеркивает Вера Соловьева.

Гордость Веры Михайловны – ее ученица Светлана Новицкая. Она тоже начинала с нуля, а сейчас продолжает путь настоящего художника.

«Познание живописи»

Тематические выставки в школе проходят регулярно. Работ много – они украшают кабинеты, коридоры, кафе. Очень трогательной получилась выставка на тему животных, хорош зимний пейзаж.

В октябре прошлого года выставка «Познание живописи» участников студии «Радость творчества» Гатчинской школы третьего возраста была организована в Гатчинском семейном МФЦ. Около полусотни живописных работ было представлено на суд зрителей. Они очень тепло приняли картины, с интересом их рассматривали, узнав, что перед ними работы художников-любителей.

В ноябре участники изостудии «Радость творчества» провели «Музыкальный вернисаж», на котором состоялось торжественное открытие выставки авторских живописных работ на тему «Мир музыки».

- Работа шла непросто, потому что многие мыслят иллюстративно, а я хочу, чтобы работы были эмоциональными и в них звучала музыка. Чтобы это почувствовал зритель. Получилось, на мой взгляд, очень интересно, – прокомментировала Вера Михайловна.

В процессе обсуждения авторы рассказывали, как искали музыкальность в живописи, отвечали на вопросы гостей, разгадывали музыкально-художественный кроссворд, читали стихи и получали подарки. На вернисаже присутствовало более 40 человек.

«Время творить»

Выставки вне стен Школы третьего возраста проходят в рамках социального проекта «Время творить». Автор идеи – Ольга Ширяева, участница изостудии «Радость творчества». Ольга Валентиновна как автор живописных работ понимает, что картины должны общаться со зрителями. Проект предполагает цикл выставок в разных арт-пространствах Гатчины, в учреждениях культуры и образования, здравоохранения и социального обслуживания.

- Мы рады, что благодаря проекту, который затеяла Ольга Ширяева, результаты нашего творчества увидят гораздо больше зрителей. Поэтому мы с радостью выходим с нашими выставками в город, – говорит Вера Соловьева.

Проект создан с целью сохранения межпоколенческих связей, вовлечения людей старшего возраста в общественную жизнь.

- Размещая произведения живописи в общественных пространствах, мы хотим показать, как может быть интересно, успешно и востребовано творчество пожилых людей, – говорит Ольга Ширяева. – С возрастом человек приобретает не только груз болезней и негативных воспоминаний («ума холодных размышлений и сердца горестных замет»), но и огромный багаж знаний, умений, навыков, этических и эстетических ценностей. Каждый человек старшего поколения – золотая копилка цивилизации. И этим богатством можно распорядиться по-разному. Можно как «царь Кащей над златом чахнуть», а можно инвестировать его в подрастающее поколение. Ведь с бабушкиной сказкой, маминой колыбельной, через произведения искусства передается культурный код поколений.

Сразу возникают вопросы: какими средствами и как это сделать? Ольга Ширяева с удовольствием поделилась опытом.

- Мне 55+, я не умела рисовать. Моя профессия никак не была связана с творчеством, но я всегда мечтала научиться рисовать. Пять лет назад нашла прекрасное место, где мои ровесники не только объединены той же мечтой, но и успешно ее осуществляют. Это изостудия «Радость творчества» Школы третьего возраста. Самой старшей и первой ее курсистке – 84 года, младшей – 55+. Все бодры, веселы, прекрасны и полны творческих замыслов. Первый раз, увидев их картины, я подумала: «минимум художка» и «где уж мне». Оказалось – нет! Большинство, как и я, начали в студии, с нуля, с чистого листа. Здесь мы получаем не только радость творчества, но и радость общения на основе общих интересов. Совместно посещаем музеи, новые выставки известных (и не очень) художников, обсуждаем увиденное, организуем выставки изостудии, дарим свои картины социальным учреждениям и ветеранам, – рассказывает Ольга Ширяева.

Задача и желание художника – чтобы его произведения были востребованы, ласкали взор, будили ум и радовали душу. Размещая картины в общественных местах, студийцы создают атмосферу уюта и заботы в стационаре или интернате; скрашивают ожидание в поликлинике или на вокзале; предлагают тему для общения в библиотеке или кинотеатре.

Рассматривая картины, можно обсудить путешествия, которые совершили или собираетесь совершить, поговорить о лете, проведенном на даче, в деревне или у моря, о своих любимых питомцах, оценить натюрморт с точки зрения диеты, полюбоваться пейзажами, услышав шум водопада и зов гор, вспомнить вкус деревенского молока и запах свежеиспеченного хлеба, окунуться в сирень и аромат цветов.

- И пусть у каждого, кто смотрит на наши картины, вырастут крылья! Крылья мечты, исполнение которой в ваших руках. И вы поверите, что возраст – это не ограничение, а время творить! – говорит Ольга Ширяева.

Татьяна Можаева