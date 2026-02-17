В Семрино открылась «Территория Экологическая»

Первыми участниками просветительского мероприятия стали школьники и жители Семрино. Мастер-класс провели эковолонтеры движения «Раздельный сбор Гатчина» и «Крышечки доброты».

В мероприятии приняли участие председатель комитета государственного экологического надзора Рамила Агаева, генеральный директор АО "УК по обращению с отходами в Ленинградской области" Антон Бучнев

Это первый шаг на пути развития будущего визит-центра «Территория Экологическая». В перспективе визит-центр станет уникальным пространством, объединяющим науку, образование и экологический туризм.

Открытие центра - ещё один этап к системной и современной работе в сфере экологического надзора и обращения с отходами, к воспитанию нового поколения, которое будет бережно относиться к природе родного региона.

Подробности скоро расскажем в газете «Гатчинская правда»

Татьяна Можаева