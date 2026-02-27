Гатчина готова сразиться за звание «Молодёжной столицы России»

Приветствуя собравшихся, глава администрации Гатчинского округа Людмила Нещадим напомнила, что по решению президента РФ 2026 год объявлен Годом народного единства, и в этом видится огромный потенциал для молодежного сообщества. Кроме того, 2026-й – это год выборов в Законодательное собрание Ленинградской области и Госдуму РФ, и, конечно, молодежь может активно включаться во все выборные процессы и заявлять о себе. Традиционно молодые волонтеры работают на избирательных участках, сопровождают маломобильные группы населения, участвуют в пикетах.

Людмила Николаевна призвала молодежь также принять участие в подготовке к столетию Ленинградской области, которое будет отмечаться в Гатчине. Во время юбилейных торжеств понадобится большая группа волонтеров.

- Я искренне хочу пожелать нашему молодежному активу не сбавлять темпов, напротив – набирать обороты, чтобы молодежь Гатчинского округа оставалась самой креативной, самой динамичной и самой эффективной. А мы для этого сейчас делаем очень многое, и предстоит сделать немало с точки зрения развития и усовершенствования инфраструктуры молодежной среды, – сказала Людмила Нещадим и заметила, что с прошлого года в каждом территориальном управлении Гатчинского округа организованы подростково-молодежные клубы, и при поддержке правительства Ленинградской области будут появляться модульные культурно-досуговые центры, где молодежь сможет проводить свои мероприятия.

На заседании совета активисты рассказали о работе Гатчинского отделения «Молодой гвардии «Единой России», которое столкнулось с определенными трудностями в связи с уходом руководителя молодогвардейцев добровольцем на СВО. Но ребята продолжают трудиться: активно сотрудничают с волонтерской организацией «Ангелы тыла», участвуют в сборе и отправке гуманитарной помощи, продолжают реализовывать спортивные проекты, развиваются в области патриотического и исторического воспитания.

На заседании совета прозвучали доклады о работе молодежки «Народного фронта» в Лен-области, о планах и взаимодействии с региональным молодежным медиацентром, об участии гатчинской молодежи в форумной кампании. В частности количество участников форума ГРОМ в Вырице в 2025 году достигло двухсот, форум «Импульс» в Коммунаре собрал 70 человек.

Ежегодно увеличивается численность подростков, работающих в трудовых бригадах в свободное от учебы время. В прошлом году более 1150 человек занимались благоустройством городских территорий, помогали бюджетным организациям, специалистам гатчинского отделения УФМС, волонтерским объединениям. В этом году численность трудовых отрядов должна возрасти до 1200 человек.

В планах на 2026 год – участие в профилактике девиантного поведения среди молодежи. Это, например, фиджитал-мероприятия – игры для молодежи, которые объединяют классический спорт и цифровые технологии. Основная идея заключается в том, что участники сначала соревнуются в виртуальном пространстве (на консолях или компьютере), а затем переходят на реальную спортивную площадку для продолжения матча в той же дисциплине.

Планируется проведение культурно-просветительского фестиваля «Гармония духа и тела», который пропагандирует гармоничное развитие личности через сочетание современных технологий и традиционной физической активности.

Кроме того, молодежь продолжит взаимодействовать с общественными организациями и объединениями, участвовать в региональных и всероссийских форумах. В здании бывшей библиотеки в Тайцах после ремонта планируется размещение некой точки притяжения для молодежи округа.

Перспективы у гатчинской молодежи большие. Как было заявлено на заседании совета, Гатчина готовится к участию во Всероссийской премии «Время молодых» в номинации «Молодежная столица России». Решение поддержано губернатором Ленинградской области, и шансы на победу есть.

Андрей Соколов