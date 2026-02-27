Жилищный ответ

Как заметила Людмила Николаевна, в Гатчинском округе – единая очередь, в которой сегодня стоит 1070 граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Программа расселения аварийного жилья реализуется уже несколько лет, и при поддержке правительства Ленобласти, при софинансировании из федерального бюджета все дома, признанные аварийными до 2017 года, в Гатчинском округе расселены. С 2025 года начала работать новая программа по расселению аварийного жилья, которая рассчитана на пять лет: реализация предполагает расселение аварийного жилья, признанного таковым на 31 декабря 2021 года.

Молодым везде у нас дорога

Как рассказали специалисты комитета по строительству Ленинградской области, в рамках жилищных программ и постановлений областного правительства определены отдельные категории граждан, имеющих право на государственную поддержку в жилищном вопросе.

На сегодняшний день в Ленобласти реализуется федеральная и региональная программа обеспечения жильем молодых семей, ипотечная программа, а также предоставляются социальные выплаты на приобретение и строительство жилья в сельской местности. Главные условия участия в программах – постоянное проживание в Ленобласти в течение пяти лет и признание нуждающимися в улучшении жилищных условий по 51 статье Жилищного кодекса РФ. Статус малоимущности подтверждать не требуется.

Для участия в федеральной молодежной программе возраст и мужа, и жены не должен превышать 35 лет. Для участия в региональной программе обеспечения жильем молодых семей достаточно одному из супругов быть не старше 35 лет. Чтобы участвовать в сельской программе, необходимо работать на селе.

В рамках федеральной и региональной молодежных программ сумма государственного вспомоществования составляет не менее половины от расчетной стоимости жилья. При строительстве жилья в сельской местности объем материальной поддержки – 90 %, при приобретении готового жилья на селе – 70 %.

В Гатчинском округе за 2023–2025 годы улучшили свои жилищные условия с помощью различных программ (помимо расселения аварийного жилья) 123 семьи. В частности по федеральной молодежной программе 15 молодых семей Гатчинского округа реализовали свидетельства о предоставлении социальной выплаты на общую сумму свыше

44 млн рублей. В 2026 году по данной программе планируется обеспечить жильем шесть молодых семей. В рамках региональной молодежной программы жилищный вопрос решили 12 молодых семей Гатчинского округа. Список претендентов на дальнейшее участие будет утвержден до 1 марта.

Благодаря ипотечной программе в 2025 году 20 семьям из Гатчинского округа были выданы свидетельства о предоставлении социальной выплаты. Общий объем ассигнований превысил 48 млн рублей.

На получение помощи в приобретении жилья на селе в Гатчинском округе никто не претендовал.

Аварийное жильё

В период 2019–2025 годов в программе переселения из аварийного жилья на территории Гатчинского округа участвовали 12 муниципальных образований: Гатчина, Коммунар, Вырицкое, Дружногорское, Сиверское, Таицкое, Елизаветинское, Кобринское, Новосветское, Рождественское, Пудомягское, Пудостьское поселения. За эти годы было расселено 612 жилых помещений общей площадью 23,77 тысячи кв. метров; из аварийного фонда переехали 1506 человек. Объем финансирования составил 1,76 млрд рублей.

Региональная адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2025–2029 годах» стартовала 24 октября прошлого года и предусматривает расселение многоквартирных домов, признанных аварийными с 1 января 2017 года по 31 декабря 2021 года.

В первоочередном порядке расселяют при угрозе обрушения домов или при переселении граждан на основании вступившего в законную силу решения суда по делам, связанным с расселением аварийного жилищного фонда. Также первый в очереди – жилищный фонд, расположенный в опорных населенных пунктах.

Сейчас в программе расселения участвует только город Гатчина, где за эту пятилетку планируется расселить 489 человек, проживающих в 181 жилом помещении общей площадью 6,5 тысяч квадратных метров. В период 2025–2026 годов будет расселено 82 помещения, где проживает 226 человек; в 2026–2027 – 13 помещений и 33 проживающих; в 2027–2028 – 230 жильцов 86 аварийных помещений.

О расселении аварийного жилья в Гатчинском округе рассказал начальник управления жилищной политики гатчинской администрации Александр Кандыба.

В 2025 году была проведена комплексная работа по выявлению граждан, находящихся в наиболее уязвимом положении, обладающих ограниченными финансовыми ресурсами и не имеющих возможности самостоятельно улучшить свои жилищные условия без государственной поддержки. Полученные данные послужили основой для разработки нормативно-правовой базы и реализации адресных мер поддержки исключительно в рамках местного бюджета. Меры направлены на улучшение качества жизни инвалидов и семей с маломобильными детьми-инвалидами, многодетных семей и участников специальной военной операции, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

В период с 2023 по 2025 год пяти семьям, имеющим в своем составе инвалидов-колясочников, было предоставлено специально адаптированное жилье. С начала реализации проекта из муниципального бюджета было выделено более 32 млн рублей, а на период 2026–2028 годов запланированы средства в объеме 49 миллионов.

Еще одна категория – многодетные семьи, состоящие на учете нуждающихся в жилье. По словам Александра Кандыбы, на сегодняшний день 28 таких семей в Гатчинском округе имеют право на улучшение жилищных условий посредством заключения договора социального найма или мены.

В этом году пять многодетных семей, подпадающих под все критерии, подтвердили свое право на участие в муниципальной программе. В период 2026–2028 годов в Гатчинском округе за счет средств местного бюджета планируется улучшить жилищные условия всех состоящих на учете многодетных семей, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма.

С 2025 года на территории Гатчинского округа действует порядок приобретения и предоставления жилья семьям участников специальной военной операции, признанным нуждающимися в жилых помещениях. В 2025 году были обеспеченны жильем две семьи участников СВО. В текущем году планируется обеспечить четыре семьи, проживающих в аварийном фонде.

Как заметил Александр Кандыба, прием документов для участия во всех программах расселения начался и продлится до 30 июля 2026 года.

Заявки от жителей на признание домов аварийными продолжают поступать. На 1 января 2026 года аварийными признаны 258 домов, в которых ждут расселения более 4300 жителей округа.

На жильё и на ремонт

Специалисты отдела жилищной политики комитета ЖКХ Ленинградской области рассказали, как в регионе помогают улучшать жилищные условия отдельным категориям граждан.

Так, право на господдержку имеют инвалиды специальной военной операции, а также члены семей погибших. Согласно областному закону, вступившему в силу 1 января, из регионального бюджета предусмотрена едино-временная выплата, если представители данных категорий нуждаются в улучшении жилья.

Размер выплаты определяется исходя из норматива общей площади: на одного проживающего – 33 кв. метра, на двоих – 42 м2, на троих и более – по 18 квадратов на человека. Расчет происходит по среднерыночной стоимости квадратного метра жилья, которая утверждается Минстроем Ленобласти.

Выплата предоставляется в порядке очередности. Важное условие – пятилетний срок проживания в Ленинградской области, имущественное положение здесь не учитывается. Вне очереди право на выплату имеют граждане, чьи единственное жилье признано непригодным для проживания, а также страдающие тяжелыми формами хронических заболеваний. Предоставляется выплата только один раз.

Кроме того, этим же категориям граждан в Ленинградской области предоставляются выплаты на капитальный ремонт частных домов: утепление наружных стен, ремонт чердачных перекрытий, печного отопления, крыш, полов, внутренних инженерных сетей, укрепление фундамента, замену оконных и дверных блоков. С 1 января 2026 года размер выплаты на капремонт увеличен: на одного проживающего – 482 тысячи, на семью из двоих и более человек – 610 тысяч рублей.

В марте 2025 года была введена новая мера поддержки. Ветеранам и инвалидам войны, блокадникам положена выплата на ремонт квартиры: 200 тысяч, если проживающий один, и 100 тысяч, если это долевая собственность. Жилье должно находиться в собственности, льготники должны проживать там не менее пяти лет и не иметь другого жилья в собственности.

В итоге в 2025 году в Гатчинском округе было отремонтировано 87 домов и 18 квартир. Данные полномочия возложены на органы местного самоуправления.

Если бы ответственные лица не бездействовали…

В ходе прямого эфира главе администрации был задан вопрос: «Когда будет сформирована полноценная программа расселения аварийного фонда на территории Гатчинского округа?».

Людмила Николаевна ответила, что, к сожалению, до 2024 года органы местного самоуправления в поселениях, ЖКХ «Сиверский» мало предпринимали действий для признания аварийных домов таковыми. Если бы не это бездействие, в рамках программы 2019–2024 годов многие из этих домов бы уже расселили.

– Программа расселения в Ленинградской области формируется, и Гатчинский округ будет активно в ней участвовать. Мы и дальше будем планировать расселение аварийных домов, но за счет средств муниципального бюджета, так как некоторые дома, признанные аварийными, несут в себе угрозу для проживания, – резюмировала Людмила Нещадим.

Все вопросы, связанные с очередностью, признанием нуждающимися в улучшении жилищных условий, в Гатчине решает управление жилищной политикой администрации Гатчинского округа, которое находится в Гатчине на улице Соборной, 2-а.

Екатерина Дзюба