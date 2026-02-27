Чемпионат Гатчины по волейболу

Участвовало 24 команды – 12 мужских и 12 женских. Играли участники по системе «до двух поражений».

По итогам чемпионата среди мужчин первое место завоевала Гатчинская спортивная школа

№ 3. Лучшим игроком признан Виктор Гаврилов. На втором месте – команда «НЭК», лучший игрок – Олег Хван. Третье место заняла команда «Феникс», лучшим игроком стал Семен Мустюков. На четвертом месте – команда «Сиверская», лучший игрок – Михаил Ткаченко.

По результатам игр среди женщин на первом месте – команда «ДОРСО». Лучшим игроком стала Ксения Зимарская. Второе место заняла Гатчинская спортивная школа № 3. Здесь лучшей стала Варвара Грачева. На третьем месте – команда «Олимп», где лучшим игроком была признана Алеся Шураева. На четвертом месте – команда «ГГУ», лучший игрок – Елизавета Федюнина.

Федерация волейбола Гатчинского округа благодарит всех участников за причастность к данному празднику спорта, а также выражает огромную благодарность комитету по спорту и молодежной политике и Гатчинскому городскому спортивно-досуговому центру за помощь в организации и проведении чемпионата.