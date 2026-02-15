День памяти воинов-интернационалистов в Гатчине

15 февраля 1989 года, 37 лет назад, последняя колонна советских войск покинула территорию Афганистана – завершился многолетний конфликт, который унес жизни нескольких тысяч наших солдат и офицеров. Афганская война длилась больше девяти лет, в течение которых советские военнослужащие сохраняли верность присяге, проявляя мужество, отвагу и благородство.

В Гатчине у памятника воинам-интернационалистам на ул. Киргетова в15 февраля по традиции собрались ветераны-афганцы и их близкие, участники специальной военной операции, руководители Гатчинского округа, депутаты, представители общественных организаций, юнармейцы, горожане. Почетный караул несла знаменная группа военно-патриотического клуба «Отчий край». Гатчинцы почтили светлую память героев-земляков, которые в разные годы отстаивали интересы страны в локальных войнах по всему миру, и выразили сердечную признательность ветеранам боевых действий.

Торжественно-траурный митинг открыли руководители Гатчинского округа Виталий Филоненко и Людмила Нещадим.

«Наверное, России на роду написано не только защищать себя, но и оказывать помощь других народам. Ветераны боевых действий, афганцы с честью выполнили свой воинский долг, и сейчас наши бойцы также с честью выполняют этот долг в ходе специальной военной операции. Низкий вам всем поклон!» – сказал Виталий Флоненко.

С теплыми словами приветствия к своим соратникам, товарищам обратился ветеран боевых действий – председатель Ленинградского областного суда Геннадий Перфильев.

Депутаты Законодательного собрания Ленинградской области Сергей Коняев, Татьяна Бездетко, Людмила Тептина и Александр Русских от имени своих коллег и спикера регионального парламента Сергея Бебенина поздравили воинов-интернационалистов с памятной датой: «В России 15 февраля – день памяти и уважения россиян, защищавших нашу страну на дальних рубежах и проявлявших высочайшие качества, которые есть в генах нашего народа. Сегодня история вновь испытывает нас на прочность, и в ходе специальной военной операции наши ребята, как и раньше, героически отстаивают интересы страны. Мы верим в них и стараемся помочь приблизить победу, которая совершенно точно будет за нами!».

Председатель Гатчинской городской организации Российского союза ветеранов Афганистана и специальных военных операций Александр Давыдов поздравил всех «шурави» с 37-й годовщиной вывода советских войск из Афганистана и зачитал правительственную телеграмму от губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко: «…Мы преклоняемся перед вашим мужеством, стойкостью и силой духа. Пройдя через огонь горячих точек, вы сохранили верность товариществу и Отечеству. И сегодня ваш опыт и ваша правда помогают тем, кто защищает интересы России в ходе специальной военной операции. Новое поколение защитников продолжает традиции воинов-интернационалистов, с честью выполняет свой долг, демонстрирует то же боевое братство и ту же любовь к Родине. Крепкого здоровья, терпения и сил, мирного неба над головой!» – говорится в поздравлении.

Александр Давыдов отметил преемственность поколений: в памятной акции в честь годовщины вывода советских войск из Афганистана каждый год принимает участие молодежь, сыновья ветеранов боевых действий сейчас сражаются в спецоперации на Донбассе.

На митинге также выступил военный комиссар Гатчины, участник СВО подполковник Александр Кириллов.

Председатель Союза ветеранов Анголы в Ленинградской области Ильяс Норов в своем выступлении подчеркнул, что "2026-й объявлен президентом России Годом народного единства, а интернациональность присуща нашему народу испокон века. В одном строю, плечом к плечу, в Афганистане и других точках мира служили и служат сыновья всех народов великой страны – русские и татары, чеченцы и белорусы, дагестанцы и осетины. Они защищали общую Родину и помогали другим, оставаясь одной несокрушимой семьей. Это братство, скрепленное долгом и честью, – самый прочный фундамент нашего национального единства: «Нас не сломить! Мы все равно победим, хотя бы потому что мы такие дружные…». Также Ильяс Баймахматович заметил, что как раз 15 февраля исполняется 120 лет со дня рождения татарского поэта, журналиста и военного корреспондента Мусы Джалиля, который в 1942 году попал в плен и два дня находился в концлагере в Рождествено на гатчинской земле. И было бы правильно установить мемориальную доску.

После минуты молчания в память обо всех героях локальных войн и конфликтов, проходящих за пределами государства, состоялась церемония возложения цветов к монументу воинам-интернационалистам.

В афганской кампании участвовали 386 жителей Гатчинской земли, девять из них не вернулись с этой войны. Имена героев, символы их боевого братства и бессмертной доблести высечены не только на граните обелисков. Главное свидетельство – это наша память, которая живет и будет жить в будущих поколениях.