Стартовал третий сезон Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0»

В ходе участия в военно-патриотической игре «Зарница 2.0» ребята со всей России под руководством опытных наставников учатся стратегически мыслить, преодолевать трудности и развивают тактическое мышление. На протяжении всего проекта они получают полезные для жизни навыки и постигают нюансы работы с современными технологиями. Не случайно девиз игры звучит: «Здесь рождается характер».

«Благодаря совместной работе Движения Первых, руководства региона, органов власти и общественных организаций Ленинградской области «Зарница 2.0» обретает новую жизнь, проходя на высоком уровне. Мы на практике соединяем школьный курс начальной военной подготовки с увлекательным соревновательным процессом. Современный формат игры позволяет ребятам не только проявить характер и командный дух, но и получить практические навыки, которые пригодятся и в гражданской жизни. Можно с уверенностью сказать, что «Зарница 2.0» – это не просто соревнование, а настоящая школа жизни, где каждый участник учится работать в команде, принимать решения в стрессовых ситуациях и развивает лидерские качества», – подчеркнул председатель Совета регионального отделения Движения Первых Ленинградской области Сергей Румянцев.

В третьем сезоне «Зарницы 2.0» впервые расширились возрастные рамки игры. Теперь она охватит четыре возрастные категории в возрасте от 7 до 23 лет. Кроме того, проект пополнился новой условно-военной специальностью – связист. Ребята будут отвечать за организацию связи внутри отряда, обеспечивать шифрование и дешифрование информации.

Особое внимание в ходе проведения игры традиционно уделяется наставникам, среди которых Герои СВО, ветераны боевых действий, учителя и члены военно-патриотических клубов. Одна из ключевых задач наставников – передавать воспитанникам знания об истории России, а также делиться с ребятами военно-прикладными навыками.

В третьем сезоне «Зарницы 2.0» предусмотрены различные игровые механики в зависимости от возраста участников. Так, например, дети младшей возрастной категории (7-10 лет) освоят базовые навыки первой помощи, основы строевой подготовки, станут участниками маршрутной игры «Зарничка 2.0».

Для молодых людей в возрасте от 14 до 17 лет и от 18 до 23 лет предусмотрены отрядные состязания и состязания по условно-военным специальностям: оператор БПА, командир, военкор, штурмовик, медик, инженер-сапёр и связист. Помимо прочего, на разных этапах игры ребят ожидает ряд новых испытаний. Во время муниципального и регионального этапов участники преодолеют кросс на дистанцию 3 км, юноши будут состязаться в подтягиваниях, а девушки – в отжиманиях. В ходе окружных сборов пройдет отрядное состязание «марш-бросок» с использованием лазертага и дронов.

Военно-патриотическая игра «Зарница 2.0» после заявочной кампании проходит в несколько этапов: отборочный, муниципальный, зональный и региональный. В третьем сезоне они состоятся с февраля по май 2026-го. Окружные этапы и сборы состоятся этим летом, а финал запланирован на сентябрь 2026-го.

В Ленинградской области в прошлом году прошла Всероссийская военно-патриотическая игра «Зарница 2.0», объединившая четыре возрастные категории. Отборочные этапы собрали более 18 тысяч участников, а на муниципальном уровне соревновались свыше пяти тысяч ребят. В региональный этап вышли 720 человек — он состоялся на трех площадках, две из которых были развернуты в военных академиях. Честь области в финале после окружного этапа отстаивали два отряда: «Матаков» из Тихвинского района в средней возрастной категории и «Полигон-7» из Гатчинского округа в старшей возрастной категории.

Подать заявку на участие в игре можно на официальном сайте «Зарницы 2.0». Для совершенствования навыков ребят организаторы подготовили три курса. Каждый урок курса предусматривает видео-лекции и задания, направленные на закрепление освоенного материала.

Организаторами игры в Ленинградской области выступают Региональное отделение Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодёжи «Движение первых» Ленинградской области, Региональное отделение Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» Ленинградской области, Комитет по молодёжной политике Ленинградской области, Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области, государственное бюджетное учреждение Ленинградской области «Центр патриотического воспитания», учебно-методический центр военно-патриотического воспитания детей и молодежи «Авангард 47».

Фото организаторов