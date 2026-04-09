Татьяна Шипилова: «Доктора лечат, а здоровье мы добываем сами!»

Где бы ни оказалась Татьяна Шипилова, вокруг нее образуется словно добрый вихрь, притягивая всех, кто оказался на ее пути. Легкая, подтянутая, стремительная, она заходит в Школу, встречая улыбки и радостные приветствия, и отвечает тем же.

И медик, и тренер

Татьяна Шипилова родом с Украины. Медицинская сестра и фельдшер по образованию, около шести лет она работала на скорой помощи. Выйдя замуж, в 1980 году приехала в Гатчину. Устроилась в Гатчинский военный госпиталь, где отработала 34 года. На самом деле ее госпитальный стаж еще больше – около сорока лет, так как до Гатчины трудилась еще на Украине и в Узбекистане.

В Гатчинскую Школу третьего возраста (ШТВ) Татьяна Ивановна пришла в 2010 году, через два года после ее открытия.

- Когда начали знакомиться на курсе, все рассказывали о себе, – говорит она. – И я рассказала, что в детстве и юношестве была спортсменкой, кандидатом в мастера спорта по художественной гимнастике. К сожалению, после полученных травм мне запретили заниматься спортом профессионально. Но я всю жизнь продолжала поддерживать спортивную форму. Занималась многими видами спорта, но уже в легкой форме: баскетбол, волейбол, ручной мяч, легкая атлетика... Где бы я ни работала, я всегда вела спортивный образ жизни, участвовала в соревнованиях. Еще я рассказала, что постоянно занимаюсь дома. Утренняя зарядка для меня как еда и вода: у меня были такие травмы, что без зарядки я просто не встану и не пойду. И мне предложили заниматься с курсистами оздоровительной гимнастикой.

В декабре 2010 года Татьяна Шипилова организовала в Школе третьего возраста свою первую группу. Желающих заниматься было много, и группа стала разрастаться. За все эти годы через группу Татьяны Ивановны прошло множество людей.

- В 2014 году я сломала второе колено, – рассказывает она. – Конечно, мне помогали врачи, но лечебную гимнастику и все возможные способы реабилитации я осваивала сама, тщательно изучая и практикуя на своем опыте. Сейчас я даю нашим женщинам именно то, что им нужно и что действительно помогает – как медработник.

Гимнастика долгожителей

В основе комплекса упражнений, который разработала Татьяна Шипилова, – суставная гимнастика известных докторов Мирзакарима Норбекова и Александра Шишонина.

- Почему? После пятидесяти лет одной из главных проблем для большинства людей становятся заболевания опорно-двигательного аппарата: остеохондроз, грыжи, протрузии, проблемы с коленными суставами, – говорит Татьяна Ивановна. – Благодаря суставной гимнастике укрепляются связки и мышцы, улучшается кровообращение, повышается подвижность суставов.

К суставной гимнастике Татьяна Шипилова добавляет упражнения из йоги и цигун-гимнастики, упражнения на координацию и для глаз, элементы массажа и самомассажа.

- Поскольку я занималась художественной гимнастикой, я учу женщин гибкости, плавности, красоте движений, – говорит она. – Еще я учу их делать массаж лица. Мы же девочки и в любом возрасте хотим быть красивыми.

Гимнастика, которую дает Татьяна Ивановна, – не просто упражнения.

- Я объясняю, для чего каждое упражнение, что оно дает, – рассказывает она. – Мы не делаем резких движений, у нас не много повторений, да и амплитуда движений поменьше. Я стараюсь за этим следить. Самое главное для меня, чтобы от этих упражнений была польза, чтобы наши женщины были здоровы.

Группа Татьяны Шипиловой уже давно сложилась и последние три года практически не меняется: набирать новых людей не позволяет маленький зал. Зато в группе есть свой «костяк» – женщины, которые пришли к Татьяне Ивановне больше десяти лет назад.

- В Школе третьего возраста я с 2014 года и сразу попала на занятия к Татьяне Ивановне, – рассказывает Вера Валентиновна Четвертакова. – В свое время у меня были проблемы с коленным суставом, я даже с тростью ходила. Эту проблему удалось решить благодаря Татьяне Ивановне. Занимаемся долго, много. То, чему она нас учит, мы можем практиковать и дома. Татьяна Ивановна – человек творческий, загруженный, но, несмотря на это, продолжает с нами заниматься. Всё это – в системе, и мы ей очень благодарны за это. К тому же каждый раз она добавляет на занятиях одно-два новых упражнения, что для нас огромный плюс.

Индивидуальный подход

В группе Татьяны Шипиловой занимаются женщины от 55 до 90 лет. У каждой из них свои проблемы со здоровьем, свой букет заболеваний. К каждой из них Татьяна Ивановна подходит индивидуально.

- Я вижу, что нужно каждой из них, подходя ко всему с медицинской точки зрения, – рассказывает она. – Для каждого возраста – своя нагрузка, и я отслеживаю, как женщины справляются с ней. Самых «проблемных» сажаю поближе к себе, чтобы постоянно следить за их состоянием. При необходимости измеряю пульс, а после занятий и давление.

Гимнастика Татьяны Шипиловой не заканчивается на занятиях в спортивном зале.

- Я даю нашим девочкам еще и домашние задания, – улыбается Татьяна Ивановна. – Говорю им: на кухню – на носочках, с кухни – на пятках. Вы на кухне, готовите еду – поднялись на носочки, опустились, присели... Главное – постоянно двигаться, хотя бы понемногу.

Татьяна Шипилова не ограничивается занятиями в Гатчинской Школе третьего возраста. Несколько лет подряд группа Татьяны Ивановны вместе с гатчинской студией «Шоколад» проводила ежедневные сеансы утренней гимнастики на «Ореол ТВ». Время от времени Татьяна Ивановна проводит мастер-классы по суставной гимнастике и нордической ходьбе в сельских филиалах ШТВ. Особенно тесная дружба сложилась с Войсковицким клубом «Деревенские жизнелюбы» и Новосветской Школой третьего возраста.

- Сейчас там прекрасные преподаватели, учить уже нечему – основу они схватили на отлично, – говорит Татьяна Ивановна.

Общение продлевает жизнь

В силу своей большой и доброй души Татьяна Шипилова для женщин не только преподаватель, но и друг.

- Она не только занимается с нами физкультурой, но и коллектив наш сплачивает, – говорит Вера Четвертакова. – Часто собираемся вместе, отмечаем праздники. Всё это создает атмосферу, в которой хочется жить, причем полной жизнью, а не доживать.

Татьяна Павловна Ерошкина занимается в группе чуть больше трех лет.

- Атмосфера здесь действительно очень благоприятная, – отмечает она. – Татьяна Ивановна – человек, который отдает нам столько своих сил, любви и заботы! Многие из нас пришли сюда с очень большими проблемами. Татьяна Ивановна не просто помогает нам решать их, но и обогревает нас. И коллектив у нас такой хороший, такой дружный благодаря ей. Она видит каждого, за каждого беспокоится, каждого любит. Она нам всегда говорит: девочки, делайте и здесь, и дома тренируйтесь, ходите, укрепляйте свое здоровье постоянно. Всё это много значит для нас. Мы уходим отсюда окрыленные, у нас такая мотивация возникает – продолжать заниматься и жить дальше. Широкой, добрейшей души человек, и мы ее, конечно, тоже очень-очень любим!

- Действительно, у нас в группе сложились хорошие теплые отношения, – говорит Татьяна Шипилова. – Общение тоже продлевает жизнь. В нашей группе многие дружат, даже семьями общаются. Женщины для меня почти все уже как родные. Иногда бывает тяжело в жизни, но прихожу сюда, побуду с ними и оттаиваю. Потому что хорошо здесь. От моих девчонок столько тепла идет! Они мне тоже помогают. Я занимаюсь с ними, а они – со мной.

- Очень благодарна руководству нашей Школы третьего возраста, которое всегда готово поддержать наши инициативы, оказать любую помощь, решить любые вопросы, – говорит Татьяна Ивановна. – Спасибо Школе за то, что она есть. Для нас это продолжение жизни. Даже не представляю, как раньше без нее обходились. До конца буду оставаться здесь...

Пение – радость для души

- Мне 75 лет, и я никогда не скрывала своих лет, хотя до сих пор иногда пользуюсь косметикой, – признается Татьяна Шипилова. – Ко всему прочему я еще и петь люблю! Вот уже больше десяти лет я пою в трех коллективах Гатчины: в хоре «Радуга» Школы третьего возраста и в двух коллективах Гатчинского Дома культуры – народном хоре «Гатчанка» и в хоре ветеранов войны и труда «Оптимист». Пение – радость для души. В то же время это полезно и для здоровья. С тех пор, как начала петь, у меня никогда не было ни бронхитов, ни воспаления легких. Для меня важно и общение в разных коллективах – у меня много друзей, с которыми приятно проводить время. Нагрузка, конечно, большая, но мне нравится везде. Иногда думаю: надо остановиться, что-то оставить, но пока не получается.

Чтобы жить, надо двигаться!

Конечно же, мы не могли удержаться и попросили Татьяну Шипилову дать полезные рекомендации для пожилых людей.

- Как я уже говорила, в пожилом возрасте мы страдаем от заболеваний опорно-двигательного аппарата, – говорит Татьяна Ивановна. – Часто случаются и травмы. Что бы ни случилось, не падайте духом ни в коем случае! Конечно, нужно выполнять все советы врачей. Но при этом обязательно нужно добавить посильную физическую нагрузку: мы же не на костях ходим, а на «мясе». Чтобы жить, надо двигаться!

Доктора лечат, а здоровье мы добываем сами – я сама живу под таким девизом и женщин своих учу. От нас действительно очень многое зависит. У нас сейчас предлагается множество разных направлений оздоровительной гимнастики. Йога, цигун-гимнастика, ритмика, лечебная гимнастика – каждый может выбирать по своему состоянию и силам. Если коленки здоровые – нет ничего лучше йоги. Если серьезные проблемы со здоровьем – например перенесенный инфаркт или инсульт – помогут умеренные физические нагрузки, лечебная гимнастика.

Но заниматься рекомендую всем! Причем начинать нужно сразу после пробуждения утром. Сначала – потягивания в постели, потом зарядка. Вечером перед сном тоже можно сделать определенные упражнения, чтобы быстрее уснуть и лучше спать: плохой сон – это ведь частая проблема у возрастных людей. Можно надавливать на определенные точки, освоить дыхательные упражнения. В любом случае как бы вы ни чувствовали себя, чтобы ни случилось, не надо отчаиваться – надо заниматься!

Юлия Лысанюк