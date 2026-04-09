Татьяна Шипилова: «Доктора лечат, а здоровье мы добываем сами!»
Настоящая удача для того, кто хочет оставаться в отличной физической форме, – найти хорошего профессионального тренера. И настоящее счастье для тех, кто постарше, – найти тренера с медицинским образованием и глубокими знаниями основ реабилитации. Именно такими качествами обладает руководитель группы суставной гимнастики Гатчинской Школы третьего возраста Татьяна Шипилова.
Где бы ни оказалась Татьяна Шипилова, вокруг нее образуется словно добрый вихрь, притягивая всех, кто оказался на ее пути. Легкая, подтянутая, стремительная, она заходит в Школу, встречая улыбки и радостные приветствия, и отвечает тем же.
И медик, и тренер
Татьяна Шипилова родом с Украины. Медицинская сестра и фельдшер по образованию, около шести лет она работала на скорой помощи. Выйдя замуж, в 1980 году приехала в Гатчину. Устроилась в Гатчинский военный госпиталь, где отработала 34 года. На самом деле ее госпитальный стаж еще больше – около сорока лет, так как до Гатчины трудилась еще на Украине и в Узбекистане.
В Гатчинскую Школу третьего возраста (ШТВ) Татьяна Ивановна пришла в 2010 году, через два года после ее открытия.
- Когда начали знакомиться на курсе, все рассказывали о себе, – говорит она. – И я рассказала, что в детстве и юношестве была спортсменкой, кандидатом в мастера спорта по художественной гимнастике. К сожалению, после полученных травм мне запретили заниматься спортом профессионально. Но я всю жизнь продолжала поддерживать спортивную форму. Занималась многими видами спорта, но уже в легкой форме: баскетбол, волейбол, ручной мяч, легкая атлетика... Где бы я ни работала, я всегда вела спортивный образ жизни, участвовала в соревнованиях. Еще я рассказала, что постоянно занимаюсь дома. Утренняя зарядка для меня как еда и вода: у меня были такие травмы, что без зарядки я просто не встану и не пойду. И мне предложили заниматься с курсистами оздоровительной гимнастикой.
В декабре 2010 года Татьяна Шипилова организовала в Школе третьего возраста свою первую группу. Желающих заниматься было много, и группа стала разрастаться. За все эти годы через группу Татьяны Ивановны прошло множество людей.
- В 2014 году я сломала второе колено, – рассказывает она. – Конечно, мне помогали врачи, но лечебную гимнастику и все возможные способы реабилитации я осваивала сама, тщательно изучая и практикуя на своем опыте. Сейчас я даю нашим женщинам именно то, что им нужно и что действительно помогает – как медработник.
Гимнастика долгожителей
В основе комплекса упражнений, который разработала Татьяна Шипилова, – суставная гимнастика известных докторов Мирзакарима Норбекова и Александра Шишонина.
- Почему? После пятидесяти лет одной из главных проблем для большинства людей становятся заболевания опорно-двигательного аппарата: остеохондроз, грыжи, протрузии, проблемы с коленными суставами, – говорит Татьяна Ивановна. – Благодаря суставной гимнастике укрепляются связки и мышцы, улучшается кровообращение, повышается подвижность суставов.
К суставной гимнастике Татьяна Шипилова добавляет упражнения из йоги и цигун-гимнастики, упражнения на координацию и для глаз, элементы массажа и самомассажа.
- Поскольку я занималась художественной гимнастикой, я учу женщин гибкости, плавности, красоте движений, – говорит она. – Еще я учу их делать массаж лица. Мы же девочки и в любом возрасте хотим быть красивыми.
Гимнастика, которую дает Татьяна Ивановна, – не просто упражнения.
- Я объясняю, для чего каждое упражнение, что оно дает, – рассказывает она. – Мы не делаем резких движений, у нас не много повторений, да и амплитуда движений поменьше. Я стараюсь за этим следить. Самое главное для меня, чтобы от этих упражнений была польза, чтобы наши женщины были здоровы.
Группа Татьяны Шипиловой уже давно сложилась и последние три года практически не меняется: набирать новых людей не позволяет маленький зал. Зато в группе есть свой «костяк» – женщины, которые пришли к Татьяне Ивановне больше десяти лет назад.
- В Школе третьего возраста я с 2014 года и сразу попала на занятия к Татьяне Ивановне, – рассказывает Вера Валентиновна Четвертакова. – В свое время у меня были проблемы с коленным суставом, я даже с тростью ходила. Эту проблему удалось решить благодаря Татьяне Ивановне. Занимаемся долго, много. То, чему она нас учит, мы можем практиковать и дома. Татьяна Ивановна – человек творческий, загруженный, но, несмотря на это, продолжает с нами заниматься. Всё это – в системе, и мы ей очень благодарны за это. К тому же каждый раз она добавляет на занятиях одно-два новых упражнения, что для нас огромный плюс.
Индивидуальный подход
В группе Татьяны Шипиловой занимаются женщины от 55 до 90 лет. У каждой из них свои проблемы со здоровьем, свой букет заболеваний. К каждой из них Татьяна Ивановна подходит индивидуально.
- Я вижу, что нужно каждой из них, подходя ко всему с медицинской точки зрения, – рассказывает она. – Для каждого возраста – своя нагрузка, и я отслеживаю, как женщины справляются с ней. Самых «проблемных» сажаю поближе к себе, чтобы постоянно следить за их состоянием. При необходимости измеряю пульс, а после занятий и давление.
Гимнастика Татьяны Шипиловой не заканчивается на занятиях в спортивном зале.
- Я даю нашим девочкам еще и домашние задания, – улыбается Татьяна Ивановна. – Говорю им: на кухню – на носочках, с кухни – на пятках. Вы на кухне, готовите еду – поднялись на носочки, опустились, присели... Главное – постоянно двигаться, хотя бы понемногу.
Татьяна Шипилова не ограничивается занятиями в Гатчинской Школе третьего возраста. Несколько лет подряд группа Татьяны Ивановны вместе с гатчинской студией «Шоколад» проводила ежедневные сеансы утренней гимнастики на «Ореол ТВ». Время от времени Татьяна Ивановна проводит мастер-классы по суставной гимнастике и нордической ходьбе в сельских филиалах ШТВ. Особенно тесная дружба сложилась с Войсковицким клубом «Деревенские жизнелюбы» и Новосветской Школой третьего возраста.
- Сейчас там прекрасные преподаватели, учить уже нечему – основу они схватили на отлично, – говорит Татьяна Ивановна.
Общение продлевает жизнь
В силу своей большой и доброй души Татьяна Шипилова для женщин не только преподаватель, но и друг.
- Она не только занимается с нами физкультурой, но и коллектив наш сплачивает, – говорит Вера Четвертакова. – Часто собираемся вместе, отмечаем праздники. Всё это создает атмосферу, в которой хочется жить, причем полной жизнью, а не доживать.
Татьяна Павловна Ерошкина занимается в группе чуть больше трех лет.
- Атмосфера здесь действительно очень благоприятная, – отмечает она. – Татьяна Ивановна – человек, который отдает нам столько своих сил, любви и заботы! Многие из нас пришли сюда с очень большими проблемами. Татьяна Ивановна не просто помогает нам решать их, но и обогревает нас. И коллектив у нас такой хороший, такой дружный благодаря ей. Она видит каждого, за каждого беспокоится, каждого любит. Она нам всегда говорит: девочки, делайте и здесь, и дома тренируйтесь, ходите, укрепляйте свое здоровье постоянно. Всё это много значит для нас. Мы уходим отсюда окрыленные, у нас такая мотивация возникает – продолжать заниматься и жить дальше. Широкой, добрейшей души человек, и мы ее, конечно, тоже очень-очень любим!
- Действительно, у нас в группе сложились хорошие теплые отношения, – говорит Татьяна Шипилова. – Общение тоже продлевает жизнь. В нашей группе многие дружат, даже семьями общаются. Женщины для меня почти все уже как родные. Иногда бывает тяжело в жизни, но прихожу сюда, побуду с ними и оттаиваю. Потому что хорошо здесь. От моих девчонок столько тепла идет! Они мне тоже помогают. Я занимаюсь с ними, а они – со мной.
- Очень благодарна руководству нашей Школы третьего возраста, которое всегда готово поддержать наши инициативы, оказать любую помощь, решить любые вопросы, – говорит Татьяна Ивановна. – Спасибо Школе за то, что она есть. Для нас это продолжение жизни. Даже не представляю, как раньше без нее обходились. До конца буду оставаться здесь...
Пение – радость для души
- Мне 75 лет, и я никогда не скрывала своих лет, хотя до сих пор иногда пользуюсь косметикой, – признается Татьяна Шипилова. – Ко всему прочему я еще и петь люблю! Вот уже больше десяти лет я пою в трех коллективах Гатчины: в хоре «Радуга» Школы третьего возраста и в двух коллективах Гатчинского Дома культуры – народном хоре «Гатчанка» и в хоре ветеранов войны и труда «Оптимист». Пение – радость для души. В то же время это полезно и для здоровья. С тех пор, как начала петь, у меня никогда не было ни бронхитов, ни воспаления легких. Для меня важно и общение в разных коллективах – у меня много друзей, с которыми приятно проводить время. Нагрузка, конечно, большая, но мне нравится везде. Иногда думаю: надо остановиться, что-то оставить, но пока не получается.
Чтобы жить, надо двигаться!
Конечно же, мы не могли удержаться и попросили Татьяну Шипилову дать полезные рекомендации для пожилых людей.
- Как я уже говорила, в пожилом возрасте мы страдаем от заболеваний опорно-двигательного аппарата, – говорит Татьяна Ивановна. – Часто случаются и травмы. Что бы ни случилось, не падайте духом ни в коем случае! Конечно, нужно выполнять все советы врачей. Но при этом обязательно нужно добавить посильную физическую нагрузку: мы же не на костях ходим, а на «мясе». Чтобы жить, надо двигаться!
Доктора лечат, а здоровье мы добываем сами – я сама живу под таким девизом и женщин своих учу. От нас действительно очень многое зависит. У нас сейчас предлагается множество разных направлений оздоровительной гимнастики. Йога, цигун-гимнастика, ритмика, лечебная гимнастика – каждый может выбирать по своему состоянию и силам. Если коленки здоровые – нет ничего лучше йоги. Если серьезные проблемы со здоровьем – например перенесенный инфаркт или инсульт – помогут умеренные физические нагрузки, лечебная гимнастика.
Но заниматься рекомендую всем! Причем начинать нужно сразу после пробуждения утром. Сначала – потягивания в постели, потом зарядка. Вечером перед сном тоже можно сделать определенные упражнения, чтобы быстрее уснуть и лучше спать: плохой сон – это ведь частая проблема у возрастных людей. Можно надавливать на определенные точки, освоить дыхательные упражнения. В любом случае как бы вы ни чувствовали себя, чтобы ни случилось, не надо отчаиваться – надо заниматься!
Юлия Лысанюк