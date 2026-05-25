В Ленобласти подвели итоги месячника по благоустройству

«Первый этап начался 13 апреля. Жители, волонтеры, сотрудники органов власти всех уровней и госорганизаций привели в порядок более 2300 скверов, парков, дворов, детских площадок и берегов. 28 апреля мы приступили ко второму этапу – патриотическому. Ко Дню Победы навели чистоту на воинских мемориалах, захоронениях, памятных местах: всего более 800 объектов. На субботниках в этом году собрали и вывезли рекордный объём мусора: более 50 тысяч кубометров», — рассказал на совещании в правительстве председатель комитета по ЖКХ Ленинградской области Денис Беляев.

Самые масштабные субботники прошли в столице Ленобласти — Гатчине, участие в них приняли более 39 тысяч человек. Более 59 тысяч человек вышли в парки и дворы в день Всероссийского субботника. Уборку проводили и с помощью интерактивной карты, где жители предлагали свои адреса — в таких субботниках принял участие 361 человек. Максимальный объём работ показали муниципальные администрации: на их субботниках высадили более 40 тысяч деревьев и кустарников, восстановили 1056 малых архитектурных форм, убрали 173 несанкционированные свалки.

«Отдельно стоит отметить международный субботник, организованный комитетом по внешним связям в столице Ленинградской области Гатчине совместно с администрацией муниципального округа. Его особенностью стало участие в нем генерального консула государства Израиль в городе Санкт-Петербурге. По результатам субботника общественное пространство «Аэропарк» было очищено от накопившегося мусора и старой листвы. После уборки коллеги обеспечили посадку саженцев каштанов и лип.

Особо приятно было видеть среди участников нашего месячника по благоустройству представителей Управления Росреестра Ленинградской области, которые под руководством Шелякова Игоря Михайлович организовали субботник на территории мемориала «Винтовка», расположенного на территории Кировского района. Коллеги не только убрали образовавшийся мусор, но и нанесли свежий слой краски на сам мемориал, а также на братское захоронение, расположенное неподалеку.

Наш месячник по благоустройству уже вышел за пределы границ Ленинградской области и готов принимать в своих рядах как представителей федеральных органов, так и других государств», — добавил Денис Беляев.

Не обошлось без тёплых историй: в Сланцевском районе на уборку прилетел аист, а в Гатчинском округе спасли ёжиков.